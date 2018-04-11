Ещё
В Красноярском крае директора фирмы дисквалифицировали за невыплату зарплаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярском крае директора фирмы дисквалифицировали за невыплату зарплаты 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Красноярском крае за систематическую невыплату зарпаты работникам дисквалифицирован директор фирмы «Ермак». Трудовая инспекция выявила нарушения в фирме еще в 2016 году, руководитель предприятия был оштрафован. Но ситуацию это не исправило. По-прежнему выплаты сотрудниками в этой компании проводились нерегулярно, и люди обратились в прокуратуру.
Прокурорская проверка подтвердила справедливость их жалоб. Надзорный орган, защищая интересы работников компании, обратился в суд, который дисквалифицировал директора. Он пытался обжаловать это решение, но безуспешно.
В то же время после вмешательства прокуратуры были частично погашены долги перед 16 работниками ООО «Ермак» — на сумму сумму 270 500 рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Петербурге МЧС проверило 82 торгово-развлекательных комплекса Жителя Балтийска осудят за комментарий в интернете Вкладчикам «АК Банка» возместят 22,9 миллиарда рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления467
Небо над Сирией опустело271
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей30
Британия отказалась участвовать в ударе по Сирии30
Украина арестовала еще одно российское судно838
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение