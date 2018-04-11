В Красноярском крае директора фирмы дисквалифицировали за невыплату зарплаты

Красноярском крае за систематическую невыплату зарпаты работникам дисквалифицирован директор фирмы «Ермак». Трудовая инспекция выявила нарушения в фирме еще в 2016 году, руководитель предприятия был оштрафован. Но ситуацию это не исправило. По-прежнему выплаты сотрудниками в этой компании проводились нерегулярно, и люди обратились в прокуратуру

Прокурорская проверка подтвердила справедливость их жалоб. Надзорный орган, защищая интересы работников компании, обратился в суд, который дисквалифицировал директора. Он пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

В то же время после вмешательства прокуратуры были частично погашены долги перед 16 работниками ООО «Ермак» — на сумму сумму 270 500 рублей.