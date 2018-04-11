Reddit заблокировал 944 профиля, якобы связанных с «Агентством интернет-исследований»

НЬЮ-ЙОРК , 11 апреля. / ТАСС /. Популярный онлайн-портал Reddit заблокировал около одной тысячи аккаунтов, якобы связанных с организацией «Агентство интернет-исследований», которую американские власти обвинили в оказании влияния на президентские выборы в США 2016 года. Об этом сообщил во вторник главный исполнительный директор портала Стив Хафман.

Он уточнил, что речь идет о выявленных ранее «нескольких сотнях аккаунтов, имеющих отношение к подозреваемому „Агентству интернет-исследований“. О них Хафман информировал пользователей в марте.

»На данном этапе нашего расследования мы выявили 944 подозрительных аккаунта, из которых очень немногие оказали видимое влияние на наш сайт", — написал глава портала, выложив ссылку на все эти аккаунты. «Пока что мы нарочно делаем так, чтобы они были видны вам, однако со временем они и их контент будут изъяты из Reddit», — добавил Хафман.

В феврале этого года власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной кампании 2016 года. Среди обвиненных в сговоре против США — 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований». Как утверждается в обвинительном заключении, АИИ «начиная с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США». Помимо этого, спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании информационных операций, которые якобы проводились «Агентством интернет-исследований».