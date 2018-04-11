Библейские пророчества предсказали российско-китайское партнерство 

Когда онлайн-журнал «Современная дипломатия» (Modern Diplomacy) написал восьмого апреля, что «сближение Китая с Россией является свершившимся фактом», это не было преувеличением. Этот вывод был сделан по итогам прошлой недели, когда можно было наблюдать заметные признаки того, что прочность партнерства Москвы и Пекина достигла нового пика.
Третьего апреля министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ (Wei Fenghe) прибыл в Россию в качестве специального посланника верховного вождя Си Цзиньпиня на Московской конференции по международной безопасности. Вэй Фэнхэ должен был передать российскому руководству и всему миру два основных послания.
Во-первых, Вэй заявил: «Я прибыл в Россию в качестве нового министра обороны Китая, чтобы продемонстрировать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших вооруженных сил укреплять сотрудничество».
Он продолжил: «Во-вторых, в целях поддержки российской стороны в организации Московской международной конференции по безопасности, представители китайской стороны прибыли, чтобы продемонстрировать американцам тесные связи между вооруженными силами Китая и России, особенно в сложившейся ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас».
Таким образом, смысл посланий заключаются в том, что российско-китайская военная ось сложилась, и что она готова бросить вызов существующему мировому порядку.
В тот же день, когда началась конференция, Москва доставила в Китай первую партию ЗРС С-400 «Триумф». Поставка этого инновационного оружия сопровождалась обещаниями в ближайшее время направить в Пекин очередную партию С-400 в рамках сделки, заключенной между сторонами в 2014 году на сумму три миллиарда долларов.
А двумя днями ранее появились сообщения о том, что Россия и Китай планируют объединить свои системы спутникового слежения в один глобальный навигационный гигант. «Москва и Пекин объединятся для создания интегрированной навигационной системы на базе Российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и китайской BeiDou», — сообщили российские государственные СМИ. Если такое объединение произойдет, это будет означать, что взаимное доверие между этими двумя странами достигло особого и заслуживающего внимания уровня.
Эти недавние события являются лишь последними за полтора десятилетия стремительного укрепления российско-китайского партнерства. Отношения настолько прочны, что их можно назвать альянсом во всех смыслах этого слова, но не официальным. «Хотя эти две страны никогда не создают формального союза в классическом понимании этого слова, — пишет „Современная дипломатия“, — они как союзники фактически установили стратегическое партнерство со всеми его основными характерными особенностями».
Из соперников — в товарищи
Стремительно укрепляющееся российско-китайское партнерство заслуживает внимания и является информационным поводом отчасти в связи с тем, насколько явно оно отличается тех разногласий, которыми отличались их отношения совсем недавно. В 1950-е годы между Китаем и тогдашним Советским Союзом возник спор об их общей границе. Кроме того, существенно отличались и их взгляды на то, как претворять в жизнь коммунизм и как действовать в отношении капиталистических стран.
В 1969 году эти споры переросли в войну. Столкновение стало настолько ожесточенным, что грозило спровоцировать ядерный конфликт. Ни одна из сторон ядерную кнопку не нажала, но начался период недоверия и враждебности, который продолжался более 20 лет.
Даже на фоне длившейся десятилетиями озлобленности в отношениях между Пекином и Москвой один аналитик неоднократно заявлял, что в конечном итоге эти две страны придут к партнерству, которое изменит мир.
Он был прав
Герберт Армстронг (Herbert Armstrong) впервые предсказал возникновение российско-китайской оси еще в 1934 году в выпуске журнала Plain Truth («Простая истина») за июнь-июль. Он писал: «Когда наступит конец времен, появятся две огромные военные силы — одна из них будет возрожденной Римской империей… а другая — это Россия со своими союзниками… возможно, Китаем или Японией».
В декабре 1959 года, когда напряженность между Россией и Китаем была высокой, в журнале Герберта Армстронга публиковались статьи, предсказывавшие, что, несмотря на напряженные отношения, эти две страны вскоре отбросят в сторону свои разногласия и создадут партнерство. «На протяжении многих веков извечной мечтой Китая… было абсолютное и безусловное завоевание мира!… Однако Китай знает, что в нашу эпоху высокой индустриализации он может осуществить эту мечту лишь в качестве союзника России… Китай теперь готов прибирать к рукам остальную Азию при тайной военной поддержке России» (Plain Truth, декабрь 1959 года).
Это лишь некоторые из десятков заявлений, сделанных Армстронгом и авторами статей, публиковавшихся в его журнале, за период с 1934 года по 1986 год, когда он умер, и предсказывавших, что Россия и Китай перейдут от взаимной ненависти к тесному сотрудничеству.
В 1986 году российско-китайские отношения по-прежнему были прохладными. Но тенденции последних 15 лет — в том числе и знаковые события начала апреля 2018 года — указывают на то, что прогноз Армстронга был точным.
Просветленный взгляд
Герберт Армстронг точно предсказал сегодняшнее явное и бесспорное российско-китайское сотрудничество, потому что основным источником информации для него было библейское пророчество.
В декабре 1962 года в журнале Plain Truth были опубликованы некоторые конкретные цитаты из Библии, которые стали основным источником прогнозов Армстронга в отношении Азии: «Время от времени обозреватели, описывая грядущую катастрофическую вооруженную борьбу за власть и контроль в мире, используют библейское слово „Армагеддон″ из книги Откровение (Откр. : 16:16). Но они не говорят о поразительном пророчестве, касающемся „Армагеддона“, которое приводится в той же главе (Откр. : 16:12). В этом стихе мы читаем о том, чтобы „готов был путь царям от восхода солнечного“, то есть „восточным царям″!“
Составить точный прогноз Армстронгу помог и фрагмент из книги Иезекииль, написанной примерно 2,5 тысячи лет назад. „Сын человеческий! Обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество“ (Иезек. 38:2).
Указывая на этот отрывок из библейского текста, Герберт Армстронг написал в апреле 1981 года в журнале Plain Truth: „По общему согласию тех, кто изучает библейские пророчества, „Гог“ в земле „Магог“ — это обширные регионы северной Евразии, простирающиеся от Балтики до Тихого океана [современная Россия и Китай]. „Мешех″ — это Москва, а „Фувал“ — Тобольск. На полях Библии написано „князь Роша″, то есть, Россия“.
Из главы 38 книги Иезекииль следует, что в последние времена Россия станет ведущей страной азиатского блока, а Китай будет занимать позиции второго по порядку лидера.
Российско-китайское партнерство указывает на то, что в ближайшей перспективе будущее планеты будет мрачным и кровопролитным.
Чтобы разобраться в подробностях этих и многих других священных писаний, а также увидеть, как эти пророчества воплощаются в виде сегодняшнего сотрудничества между Россией и Китаем, прочитайте нашу статью „Почему журнал the Trumpet следит за тем, как Россия сближается с Китаем“ (Why the Trumpet Watches Russia Allying With China).