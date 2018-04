Библейские пророчества предсказали российско-китайское партнерство

Когда онлайн-журнал «Современная дипломатия» (Modern Diplomacy) написал восьмого апреля, что «сближение Китая Россией является свершившимся фактом», это не было преувеличением. Этот вывод был сделан по итогам прошлой недели, когда можно было наблюдать заметные признаки того, что прочность партнерства Москвы и Пекина достигла нового пика.

Третьего апреля министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ (Wei Fenghe) прибыл в Россию в качестве специального посланника верховного вождя Си Цзиньпиня на Московской конференции по международной безопасности. Вэй Фэнхэ должен был передать российскому руководству и всему миру два основных послания.

Во-первых, Вэй заявил: «Я прибыл в Россию в качестве нового министра обороны Китая, чтобы продемонстрировать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших вооруженных сил укреплять сотрудничество».

Он продолжил: «Во-вторых, в целях поддержки российской стороны в организации Московской международной конференции по безопасности, представители китайской стороны прибыли, чтобы продемонстрировать американцам тесные связи между вооруженными силами Китая и России, особенно в сложившейся ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас».

Таким образом, смысл посланий заключаются в том, что российско-китайская военная ось сложилась, и что она готова бросить вызов существующему мировому порядку.

В тот же день, когда началась конференция, Москва доставила в Китай первую партию ЗРС С-400 «Триумф». Поставка этого инновационного оружия сопровождалась обещаниями в ближайшее время направить в Пекин очередную партию С-400 в рамках сделки, заключенной между сторонами в 2014 году на сумму три миллиарда долларов.

А двумя днями ранее появились сообщения о том, что Россия и Китай планируют объединить свои системы спутникового слежения в один глобальный навигационный гигант. «Москва и Пекин объединятся для создания интегрированной навигационной системы на базе Российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и китайской BeiDou», — сообщили российские государственные СМИ. Если такое объединение произойдет, это будет означать, что взаимное доверие между этими двумя странами достигло особого и заслуживающего внимания уровня.

Эти недавние события являются лишь последними за полтора десятилетия стремительного укрепления российско-китайского партнерства. Отношения настолько прочны, что их можно назвать альянсом во всех смыслах этого слова, но не официальным. «Хотя эти две страны никогда не создают формального союза в классическом понимании этого слова, — пишет „Современная дипломатия“, — они как союзники фактически установили стратегическое партнерство со всеми его основными характерными особенностями».

Из соперников — в товарищи

Стремительно укрепляющееся российско-китайское партнерство заслуживает внимания и является информационным поводом отчасти в связи с тем, насколько явно оно отличается тех разногласий, которыми отличались их отношения совсем недавно. В 1950-е годы между Китаем и тогдашним Советским Союзом возник спор об их общей границе. Кроме того, существенно отличались и их взгляды на то, как претворять в жизнь коммунизм и как действовать в отношении капиталистических стран.

В 1969 году эти споры переросли в войну. Столкновение стало настолько ожесточенным, что грозило спровоцировать ядерный конфликт. Ни одна из сторон ядерную кнопку не нажала, но начался период недоверия и враждебности, который продолжался более 20 лет.

Даже на фоне длившейся десятилетиями озлобленности в отношениях между Пекином и Москвой один аналитик неоднократно заявлял, что в конечном итоге эти две страны придут к партнерству, которое изменит мир.

Он был прав

Герберт Армстронг (Herbert Armstrong) впервые предсказал возникновение российско-китайской оси еще в 1934 году в выпуске журнала Plain Truth («Простая истина») за июнь-июль. Он писал: «Когда наступит конец времен, появятся две огромные военные силы — одна из них будет возрожденной Римской империей… а другая — это Россия со своими союзниками… возможно, Китаем или Японией ».

В декабре 1959 года, когда напряженность между Россией и Китаем была высокой, в журнале Герберта Армстронга публиковались статьи, предсказывавшие, что, несмотря на напряженные отношения, эти две страны вскоре отбросят в сторону свои разногласия и создадут партнерство. «На протяжении многих веков извечной мечтой Китая… было абсолютное и безусловное завоевание мира!… Однако Китай знает, что в нашу эпоху высокой индустриализации он может осуществить эту мечту лишь в качестве союзника России… Китай теперь готов прибирать к рукам остальную Азию при тайной военной поддержке России» (Plain Truth, декабрь 1959 года).

Это лишь некоторые из десятков заявлений, сделанных Армстронгом и авторами статей, публиковавшихся в его журнале, за период с 1934 года по 1986 год, когда он умер, и предсказывавших, что Россия и Китай перейдут от взаимной ненависти к тесному сотрудничеству.

В 1986 году российско-китайские отношения по-прежнему были прохладными. Но тенденции последних 15 лет — в том числе и знаковые события начала апреля 2018 года — указывают на то, что прогноз Армстронга был точным.

Просветленный взгляд

Герберт Армстронг точно предсказал сегодняшнее явное и бесспорное российско-китайское сотрудничество, потому что основным источником информации для него было библейское пророчество.

В декабре 1962 года в журнале Plain Truth были опубликованы некоторые конкретные цитаты из Библии, которые стали основным источником прогнозов Армстронга в отношении Азии: «Время от времени обозреватели, описывая грядущую катастрофическую вооруженную борьбу за власть и контроль в мире, используют библейское слово „Армагеддон″ из книги Откровение (Откр. : 16:16). Но они не говорят о поразительном пророчестве, касающемся „Армагеддона“, которое приводится в той же главе (Откр. : 16:12). В этом стихе мы читаем о том, чтобы „готов был путь царям от восхода солнечного“, то есть „восточным царям″!“

Составить точный прогноз Армстронгу помог и фрагмент из книги Иезекииль, написанной примерно 2,5 тысячи лет назад. „Сын человеческий! Обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество“ (Иезек. 38:2).

Указывая на этот отрывок из библейского текста, Герберт Армстронг написал в апреле 1981 года в журнале Plain Truth: „По общему согласию тех, кто изучает библейские пророчества, „Гог“ в земле „Магог“ — это обширные регионы северной Евразии, простирающиеся от Балтики до Тихого океана [современная Россия и Китай]. „Мешех″ — это Москва, а „Фувал“ — Тобольск . На полях Библии написано „князь Роша″, то есть, Россия“.

Из главы 38 книги Иезекииль следует, что в последние времена Россия станет ведущей страной азиатского блока, а Китай будет занимать позиции второго по порядку лидера.

Российско-китайское партнерство указывает на то, что в ближайшей перспективе будущее планеты будет мрачным и кровопролитным.

Чтобы разобраться в подробностях этих и многих других священных писаний, а также увидеть, как эти пророчества воплощаются в виде сегодняшнего сотрудничества между Россией и Китаем, прочитайте нашу статью „Почему журнал the Trumpet следит за тем, как Россия сближается с Китаем“ (Why the Trumpet Watches Russia Allying With China).