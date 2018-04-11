Сбор урожая чая среди цветущих азалий на востоке Китая 

Шучэн, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают весенний урожай чая среди цветущих азалий в уезде Шучэн /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Шучэн, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают весенний урожай чая среди цветущих азалий в уезде Шучэн /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Шучэн, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают весенний урожай чая среди цветущих азалий в уезде Шучэн /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Шучэн, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают весенний урожай чая среди цветущих азалий в уезде Шучэн /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Шучэн, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают весенний урожай чая среди цветущих азалий в уезде Шучэн /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Шучэн, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают весенний урожай чая среди цветущих азалий в уезде Шучэн /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа