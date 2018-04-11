«У нас в стране экологическая проблема — это проблема номер один!»

В Приморье в одном случае мусор сжигается, и в распространяющемся дыме содержатся окислы и иные вредные вещества, которые загрязняют окружающую среду. В другом он закапывается, в результате грунтовые воды вытаскивают все это море. В этом уверен Александр Пальчиков , член Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае

— Можно сказать, что мусорная проблема не решается. Экологически предусмотрены те места, где можно осуществлять захоронения. Эти места отведены только для тех видов мусора и отходов, которые нельзя переработать. Все остальное нужно максимально переработать. Что касается Владивостока , то полигон, который на сегодняшний день эксплуатируется, уже весь заполнен. Очень большая надежда, что в мае придет региональный оператор, и будем приводить экологию в правильное русло, руководствуясь территориальной схемой очистки. — Сейчас очень много говорят про мусоросжигательный завод, о том, что его нужно закрыть.

— Если это сделать, будет еще хуже: начнется реальное бедствие, так как полигон на Холмистой не справится с потоками отходов из Владивостока. Мы спасем жителей микрорайона, которые сейчас испытывают неудобства, но это не решит проблему. Оно только усугубит ситуацию. Здесь нужно подходить так, чтобы как можно быстрее реконструировать этот завод.

— Недавно сообщалось, что там установили новые фильтры. Мера малоэффективна?

— Там не только фильтрами нужно озадачиться, необходимо ставить новую дополнительную установку по очистке и менять концепцию получения конечного продукта при сжигании. К примеру, специалисты из Японии , которые приезжали на завод, предложили не использовать установку как парогенератор, где идет выработка пара и распространяет на район Второй Речки горячую воду и частично отопление. Они предлагают использовать парогенераторную установку для получения электрической энергии. Что она даст? В первую очередь, завод перейдет на собственное электричество, а «лишнее» электричество будет давать в сети.

— Как вы считаете, изменилась ли экологическая ситуация в районе Горностая после рекультивации мусорного полигона?

— Во-первых, мы перестали видеть в Уссурийском заливе плавающие пакеты и иной мусор. Было время, когда это все горело, и при перемене ветров продукты горения оседали. И на Шаморе вылавливали очень много захороненных продуктов с полигона. Здесь очень правильно сработали, что увели весь полигон на улицу Холмистую. Была решена проблема с заливом, но на Холмистой, несмотря на то, что были сделаны технологические карты, сложилась следующая ситуация: то, что находится в картах, не попадает дальше в почву, а то, что находится вне карты, оно все попадает в почву через атмосферные осадки. Но это невидимый ущерб, который мы можем не увидеть глазами, а только потом, в будущем, сможем ощутить.

— Какие меры сегодня можно предпринять, чтобы снизить ущерб для экологии от разрушения полигона в районе бухты Горностай?

— Я думаю, что нужно пригласить экспертов, которые проектировали эту рекультивацию, чтобы они дали свое заключение, каким образом можно выйти из сложившейся ситуации. Если полигон начал разлагаться, то где-то что-то было нарушено. Тут либо неправильно был составлен и выполнен проект, либо были нарушения в проектной документации — где-то упростили, где-то сократили.

В Уссурийском заливе снова могут появиться груды плавающего мусора. Вы себе это представляете, что это будет за лицо города перед иностранцами, инвесторами, которых мы сюда приглашаем и позиционируем себя как экологически чистый город? На мой взгляд, сейчас самое главное — не пытаться найти виноватого. Нужно решать эту проблему как можно быстрее, пока она не приобрела более крупные масштабы.

— Какие свалки в Приморском крае можно назвать потенциально опасными?

— Они находятся в крупных районных центрах. В районе Славянки на повороте была стихийная свалка, но сейчас она полностью лицензированная, и там все приведено в соответствие с законом. Она даже включена в региональную территориальную схему. В этом районе была другая проблема. Там было очень много стихийных свалок вблизи зон отдыха. Но в прошлом году с нашей помощью эту проблему удалось решить. Мы принуждали муниципалитеты заставлять арендаторов следить, чтобы мусор не сваливался в леса, а сдавался и вывозился. Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день ситуация под контролем. Вообще, все главы муниципалитетов ссылаются на нехватку денег. И в этом есть доля правда. На последнем экспертном совете мы поднимали этот вопрос и выяснили следующее. Есть свалка при муниципалитете, где собираются деньги, нанимается оператор. При этом мусор сжигается или закатывается бульдозерами. Пока не сложилась практика, при которой собранные деньги вкладываются в утилизацию. В идеале нужно хотя бы 50% этих денег уже вкладывать в усовершенствование технологий, ставить прессы, контейнеры для раздельного сбора. Привезли, отсортировали, сделали пресс и получили товарную ценность, сырье. У нас собираются алюминиевые банки, стекло, пластика очень много, бумага. И на это есть потребитель. Никто об этом не задумывается, хотя стоимость пресса составляет от 350 тыс. рублей.

Есть один большой минус: нет стимула у людей, которые занимаются переработкой. У них с предприятиями из других отраслей одинаковое налогообложение, равная плата за аренду земельного участка и прочие условия. За границей такого нет. Там всегда участвует муниципалитет или региональная власть. Затраты одинаковые, а прибыль больше будет, например, у хлебопекарни, нежели чем у завода по переработке пластика. При этом налоги будут выплачиваться одинаковые. Уже не один год в Госдуму вносятся просьбы о том, чтобы снизить переработчикам ставку аренды земельного участка и ставку налогообложения. Пытаются, но пока эти законы не проходят. Государству нужно повернуться к этой теме, поскольку у нас в стране экологическая проблема — это проблема номер один!

Да, Приморский край развивается. Но опять же строят все люди, и после их жизнедеятельности образуются отходы. Они же не могут все утилизировать на 100%, и с этим что-то надо делать.