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Чайные плантации в деревне Макоу провинции Цзянси
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Чайные плантации в деревне Макоу провинции Цзянси 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.
Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.
Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.
Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.
Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.
Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.
Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.
Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.
Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.
Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.
Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.
Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.
Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.
Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.
Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.
Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.
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