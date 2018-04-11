Чайные плантации в деревне Макоу провинции Цзянси

Наньчан, 10 апреля / Синьхуа / — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.

Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.

Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.

Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.

Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.

Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.

Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.

Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.

Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.

Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.

Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.

Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.

Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.

Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.

Наньчан, 10 апреля /Синьхуа/ — Эти чайные плантации в деревне Макоу района Ваньли в городском округе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/ буквально были созданы на месте бесплодной горы. Площадь угодий составляет около 67 га.

Благодаря сбору чая и связанных с этим преимуществ местные фермеры живут счастливо и богато.