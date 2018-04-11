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Пейзажи террасированных полей в провинции Хубэй
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Пейзажи террасированных полей в провинции Хубэй 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хубэй, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — пейзажи террасированных полей в районе Уюньшань уезда Цичунь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь
Хубэй, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — пейзажи террасированных полей в районе Уюньшань уезда Цичунь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь
Хубэй, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — пейзажи террасированных полей в районе Уюньшань уезда Цичунь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь
Хубэй, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — пейзажи террасированных полей в районе Уюньшань уезда Цичунь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь
Хубэй, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — пейзажи террасированных полей в районе Уюньшань уезда Цичунь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь
Хубэй, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — пейзажи террасированных полей в районе Уюньшань уезда Цичунь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь
Хубэй, 10 апреля /Синьхуа/ — На фото — пейзажи террасированных полей в районе Уюньшань уезда Цичунь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь
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