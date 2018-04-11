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Найдена самая крупная рептилия в истории Земли
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Найдена самая крупная рептилия в истории Земли 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Палеонтологи раскопали в Великобритании окаменевшую челюсть древней морской рептилии, возраст которой может составлять около 205 миллионов лет. Анализ показал, что кость принадлежала ихтиозавру, внешне напоминавшему современного дельфина, сообщил «Ридус».
Окаменелость обнаружили около двух лет назад. Все последующее время заняла идентификация. Выяснилось, что челюсть больше всего подходит Shonisaurus sikanniensis, обычно достигавшему в длину примерно 21 метр. Однако ископаемый фрагмент, судя по всему, принадлежал животному более крупных размеров — не менее 26 метров, пишет издание.
По словам ученых, найденный фрагмент скелета стал самым большим среди ранее обнаруженных челюстей ихтиозавра. Палеонтологи считают, что столь внушительные пасти служили древним ящурам хорошим инструментом для добычи пропитания, позволяя легко крошить панцири моллюсков.
В рационе рептилий присутствовали также рыбы, кальмары и более мелкие сородичи. Жили ихтиозавры в мезозое, наибольшего распространения и пика достигли в юрский период, а в меловом уступили свою нишу плезиозаврам.
В одной из лагун на острове Скай в Шотландии палеонтологи обнаружили следы гигантских растительноядных динозавров — зауроподов, обитавших там около 170 миллионов лет назад.
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