Дайджест российских СМИ — 11 апреля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Рубль все стерпит — Правительство и ЦБ готовы пока никак не реагировать на расширение санкций США — Быстрого ответа на новые санкции США, по мнению представителей правительства, не требуется — менее чем 10-процентная девальвация рубля, которая может приостановить снижение ключевой ставки ЦБ весной 2018 года, видимо, и будет главной реакцией на происходящее. Развитие санкций в том же ключе может поддержать стимулирование внутренних инвестиций, на которое ставят в Белом доме. Проблемы, связанные с неизбежной национализацией убытков, могут возникнуть при более масштабных внешних шоках — при нынешней структуре экономики других рецептов, кроме наращивания в ней доли госсектора, нет.

— Санкции обострили долгом — Законопроект американских конгрессменов нервировал инвесторов — Нарастающее давление США на Россию спровоцировало сильнейшее за последние годы обесценение рубля. Во вторник в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался к 64 руб. /$, евро — до 78 руб. /€. ЦБ пока не видит рисков для финансовой системы и не планирует противостоять ослаблению рубля. Но в случае принятия закона, предложенного американскими конгрессменами, российская валюта может потерять до 30% своей стоимости, ожидают участники рынка.

— Атом о сем, или Радий всего святого — Как Владимир Путин понял, что ядром к ядру ядра не увидать — 10 апреля президент России Владимир Путин приехал в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», которому исполняется 75 лет, убедился в том, что здесь все развивается и меняется быстрее, чем даже кому-нибудь, может, хотелось бы, утвердил название «USSR» для будущего синхротрона в наукограде Протвино Московской области, а специальный корреспондент «Ъ» размышлял о том, почему перед свиданием в Курчатовском институте вдруг слег бывший президент РАН Владимир Фортов.

— Пределы необходимой экспертизы — Правительство ищет баланс интересов строителей и археологов — Как стало известно «Ъ», в правительстве РФ обсуждают вариант частичного отказа от обязательной историко-культурной экспертизы земель. По поручению вице-премьера Дмитрия Козака, Минстрой предложил предусмотреть в законодательстве требования об установлении границ территорий, где «возможно выявление объектов археологического наследия». Обязательную экспертизу предлагается сохранить только в этих границах. Владимир Путин во вторник высказался за сохранение экспертизы на встрече с руководством РАН и Курчатовского института. «Эта деятельность должна быть приемлема по срокам, минимизирована по затратам», — уточнил президент.

— Электроника нагревает цены — Обвал рубля показался в микроволновках и планшетах — Рост курса доллара и евро к рублю вынуждает некоторых производителей крупной бытовой техники пересмотреть оптовые цены. Если курс доллара сохранится на нынешнем уровне в течение месяца, подорожать в опте могут и смартфоны, планшеты, ноутбуки и телекоммуникационное оборудование, предупреждают дистрибуторы.

— Минсельхоз собрал плоды поддержки — В ведомстве подвели итоги 2017 года — Вопрос о выделении 30 млрд руб. дополнительной финансовой поддержки АПК практически решен, заявил вчера на коллегии Минсельхоза его глава Александр Ткачев. Впрочем, как констатировал вице-премьер Аркадий Дворкович, несмотря на высокие по сравнению с другими странами объемы выделяемых АПК госсредств, производительность труда в РФ пока отстает от них, в том числе из-за недостаточной технической оснащенности. Сейчас, по данным Минсельхоза, модернизировано лишь 30% предприятий АПК.

— После ввоза сжечь самостоятельно — В Госдуму внесены проекты по самоуничтожению контрафакта — Правительство внесло в Госдуму поправки о перекладывании затрат государства по уничтожению, транспортировке и хранению контрафакта и фальсификата промышленной продукции на самих нарушителей. Поправки к КоАП предусматривают отказ от конфискации товаров незаконного оборота. Поправки к Уголовному кодексу закрепляют за нарушителями обязанность по возмещению процессуальных издержек, связанных с уничтожением вещественных доказательств по таким делам. В Минпромторге говорят, что уничтожать неофициальные товары нарушителям придется самостоятельно.

— Профицит платежного баланса прирастает дорогой нефтью — Мониторинг макроэкономики — Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2018 года в годовом выражении увеличился на 29% — до $28,8 млрд, свидетельствуют опубликованные вчера оценки ЦБ РФ. Столь заметное улучшение показателя объясняется укреплением торгового баланса на $7,8 млрд (до $42,3 млрд) — на фоне роста цен на нефть и газ, а также увеличения спроса на неэнергетические экспортные товары. Средняя цена нефти Urals в январе—марте 2018 года в годовом выражении выросла на 25,3%, до $65,22 за баррель. Улучшение баланса торговли товарами происходило на фоне роста отрицательного сальдо торговли услугами из-за увеличения спроса на заграничные поездки и другие услуги при фактически неизменном дефиците балансов оплаты труда, инвестиционных и вторичных доходов (см. график).

— Торгпредства там неуместны — Правительство ищет способы защиты зарубежной недвижимости — На фоне дипломатического кризиса премьер Дмитрий Медведев заявил о возможной ликвидации системы торгпредств РФ за рубежом. Именно торгпредства создают властям больше всего проблем с заграничной недвижимостью и ее правовой защитой, включая финансовые и имиджевые риски. Это подтверждает многолетняя борьба за активы РФ в Кельне и Стокгольме, на которые обращено взыскание по искам немецкого инвестора Франца Зедельмайера. Для защиты интересов РФ понадобилось применить сложную схему обременений с участием российского и немецкого бизнеса и Фонда спецпрограмм управделами президента (УДП).

— Амана Тулеева избрали на скорую руку — Кемеровские депутаты сделали экс-главу Кузбасса своим председателем — Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вчера был избран спикером парламента Кемеровской области. Для него этот пост может быть временным вариантом. Чтобы избраться в новый состав парламента (выборы пройдут одновременно с губернаторскими 9 сентября), господину Тулееву необходимо попасть в список «Единой России». Ситуацию в Кемеровской области, по сведениям «Ъ», партия может обсудить 12 апреля на заседании президиума генсовета. Политолог считает, что участие экс-главы в праймериз «маловероятно» и «может сработать соглашение о его постепенном уходе».

— Кемеровские власти примут закон для пожертвований — Пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» ожидают новые выплаты — По оценкам «Ъ», семьи погибших во время пожара в кемеровском ТЦ могут дополнительно получить около 1,8 млн руб., пострадавшие — от 360 тыс. до 730 тыс. руб. Средства жертвователей в сумме более 149 млн руб. аккумулированы на счете главного финансового управления области. Кемеровское отделение Российского Красного Креста (РКК), в свою очередь, собрало около 130 млн руб. пожертвований. Кемеровским властям для распределения собранных средств еще предстоит принять специальный закон, а программа РКК по оказанию помощи будет утверждена уже сегодня.

— Добровольное изучение госязыков закрепят законодательно — Группа депутатов от всех фракций внесла в Госдуму законопроект, который закрепляет изучение государственных языков республик на добровольной основе. Депутаты вносят поправки в закон «Об образовании в РФ». В ст. 14 закона уточняется, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ «осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ».

— Неудавшиеся повышения закончились отставкой — Почему ушла судья, приговорившая Никиту Белых — Одна из самых известных и опытных столичных судей Татьяна Васюченко ушла в отставку. Судья, выносившая приговоры экс-губернатору Кировской области Никите Белых, бывшей чиновнице Минобороны Евгении Васильевой и преступному сообществу Сергея Магина, пыталась пойти на повышение, возглавив Пресненский, а затем Кунцевский райсуды, но не прошла квалификационную коллегию.

— Поголовье оленей и кабанов отрегулируют с вертолетов — Экологи заподозрили Минприроды в содействии «VIP-браконьерству» — Экологи и ученые РАН недовольны тем, что Минприроды без публичного обсуждения разрешило охоту с вертолетов на кабанов и северных оленей. Несмотря на то что отстрел животных может проводиться только в условиях карантина для регуляции численности, по их мнению, это приведет к масштабной нелегальной охоте. WWF уже обратился в ведомство с просьбой отменить разрешение. В Минприроды говорят, что условий для «VIP-браконьерства» они не создали, а разрешение охоты обсуждалось с экспертами на правительственной комиссии по африканской чуме свиней и было принято оправданно.

— Судей задели за родное — Им объяснили, как наказывать коллег за нарушения — Руководители Совета судей РФ рекомендуют коллегам из регионов жестче наказывать судей, попавшихся на конфликте интересов и незадекларированных активах, а не ограничиваться их «простым обсуждением» без прямых последствий. Именно так, по данным совета, поступали их коллеги в 85% подобных случаев. При этом судьям рекомендовали «более тщательно и выверенно» относиться к тому, что они пишут в решениях о своих коллегах, так как это потом читают в администрации президента и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

— VIP-ложа довела до скамьи подсудимых — Офицер ГУЭБиПК осужден за оперативный эксперимент с билетами на Олимпиаду в Сочи — Мосгорсуд вынес приговор бывшему оперативнику ГУЭБиПК МВД Олегу Гирину, который с коллегами в ходе оперативного эксперимента четыре года назад задержал вице-президента АНО «Оргкомитет „Сочи-2014“» Игоря Столярова. Последний вместе с тремя другими фигурантами был обвинен в коммерческом подкупе — якобы незаконной продаже билетов в VIP-ложу на хоккейные матчи Олимпиады за 360 млн руб. Впоследствии обвинения с них сняли, а уголовное дело возбудили в отношении оперативника и его агента, который скрылся в Латвии.

— Полковники сохранили все, кроме свободы — Обвиняемые в мошенничестве офицеры ФСБ получили мягкий приговор — Как стало известно «Ъ», военный суд не согласился с прокуратурой, требовавшей внушительные сроки для полковников центрального аппарата ФСБ Алексея Кутернина и Алексея Костенкова, которые обвинялись в вымогательстве более 1 млн руб. у гендиректора ЧОП «Отряд-1» за содействие в заключении контрактов на охрану объектов Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) МИД РФ. Полковникам было назначено наказание, большую часть которого они отбыли под арестом в СИЗО. При этом их не лишили званий и госнаград. Не исключено, что на столь мягкое решение суда повлияло то обстоятельство, что в ходе процесса гендиректор ЧОПа Глеб Сницеров отказаться от своих претензий к офицерам ФСБ.

— Пределы необходимой экспертизы — Правительство ищет баланс интересов строителей и археологов — Как стало известно «Ъ», в правительстве РФ обсуждают вариант частичного отказа от обязательной историко-культурной экспертизы земель. По поручению вице-премьера Дмитрия Козака, Минстрой предложил предусмотреть в законодательстве требования об установлении границ территорий, где «возможно выявление объектов археологического наследия». Обязательную экспертизу предлагается сохранить только в этих границах. Владимир Путин во вторник высказался за сохранение экспертизы на встрече с руководством РАН и Курчатовского института. «Эта деятельность должна быть приемлема по срокам, минимизирована по затратам», — уточнил президент.

— РФ и КНДР сближают США — Москву посетил министр иностранных дел Северной Кореи — Москву посетил редкий гость: министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. На переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым он объявил, что ситуация, «которая складывается вокруг России и Корейского полуострова», требует «укрепления сотрудничества» и «наращивания стратегической коммуникации» между Москвой и Пхеньяном. Северокорейский дипломат явно намекал на конфронтацию обеих стран с США. По итогам встречи было объявлено, что Россия и КНДР будут развивать контакты по экономической и гуманитарной линиям — несмотря на девять направленных против Северной Кореи санкционных резолюций Совбеза ООН, за которые голосовала и Москва. О том, как именно может выглядеть такое сотрудничество, «Ъ» рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

— «Мы не хотим конфликта с Россией» — Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер о кризисе в отношениях с Москвой — После того как НАТО приняло решение в знак солидарности с Великобританией выслать семь российских дипломатов, а ряд стран—членов альянса пригрозили России последствиями за поддержку сирийских властей, отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом накалились до предела. О том, есть ли риск прямой военной конфронтации между РФ и НАТО, замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер рассказала в интервью корреспонденту «Ъ».

— Египет открыли заново — В Каир вылетает первый рейс «Аэрофлота» — В среду из Москвы в Каир вылетает первый после более чем двухлетнего перерыва рейс «Аэрофлота». Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после теракта — взрыва над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. Египет сделал все возможное для усиления безопасности в аэропортах в надежде на возвращение турпотока из России. Но восстановление авиасообщения между столицами вряд ли приведет к ощутимому росту числа российских туристов на египетских курортах. Египтяне ждут возобновления рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

— Электросети потеряли 65 млрд рублей — В правительстве ищут способ поднять им тарифы — Как выяснил «Ъ», правительство пытается решить системную проблему «забытых» доходов электросетей: в течение последних лет им искусственно снижали плановую выручку в RAB-тарифах, обещая позже вернуть эти средства. В итоге тарифный долг перед «Россетями» превысил 65 млрд руб., и ФАС предложила, по сути, поменять правила, снизив доходность RAB-тарифов. С другой стороны, Минэнерго предлагает компенсировать часть недополученной выручки сетей, разрешив поднимать тарифы в ряде регионов выше уровня инфляции.

— Невыездной лом — Утилизировать старые суда и строить новые на средства гранта придется в России — При получении из бюджета судового утилизационного гранта (СУГ) судоходные компании будут обязаны утилизировать старый флот и строить новые суда исключительно в России. Такие поправки предлагает Минпромторг. Ранее против обязательства строить новые суда в РФ выступало Минэкономики, ссылаясь на нарушения правил ВТО. Но аналитики и участники рынка сходятся в том, что мера выглядит логичной, так как иначе механизм не обеспечивает поддержку российского судостроения, а расходы бюджета на заказ судов за рубежом могут сильно вырасти.

— Московская биржа пошла против санкций — На площадке будут торговать иностранными ценными бумагами — Московская биржа с третьего квартала начнет торги иностранными акциями. Это делается по просьбе российских брокеров в целях облегчения доступа их клиентов к продуктам глобальных финансовых рынков. Решение совпало с ужесточением санкционного режима и фактически расширяет возможности для российских инвесторов.

— Звезды не сошлись — Кристина Жукова об атаке на оборудование Cisco — В преддверии того, как российские рынки начали реагировать на обновленную версию американских санкций, сетевое оборудование компании Cisco подверглось кибератаке. Хакеры сканировали интернет в поисках уязвимости Cisco, о которой было известно с февраля 2017 года. «Нашел очередной уязвимый свитч, переписал конфигурацию — вывел из строя сегмент сети. В результате целые дата-центры оказываются недоступными, что приводит и к недоступности многих популярных сайтов», — объясняют действия хакеров в «Лаборатории Касперского». Атаку ощутили в рунете: были зафиксированы перебои в работе интернет-провайдеров, сайта газеты «Комсомольская правда» и онлайн-издания «Фонтанка».

— Займы переходят к роботам — МФО автоматизируют работу с жалобами клиентов — Вслед за коллекторами и банками внедрять роботов для взыскания долгов начали и микрофинансовые организации (МФО). Пока операторы значительно эффективнее новых технологий, которые к тому же требуют существенных вложений. Однако эксперты уверены, что роботы могут помочь отрасли справиться с многочисленными жалобами на нарушения при взыскании долгов.

— Пенсии сливаются — НПФ, работающие с «Роснефтью», объединяются с «Согласием ОПС» — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие ОПС», принадлежащий концерну «Россиум» Романа Авдеева, объединяется с фондами «Нефтегарант» и «Нефтегарант НПО», работающими с «Роснефтью». В результате в десятке лидеров рынка появится новый мощный игрок — у фонда будет большой портфель пенсионных накоплений и, благодаря корпоративной программе «Роснефти», резервов.

— «Российскому капиталу» потребовались деньги — Баланс банка не выдержал недвижимости — «Российскому капиталу» потребовалась помощь в размере 22,85 млрд руб., хотя ранее руководство банка заявляло, что будет справляться своими силами. Однако, как выяснилось, при проведении последней докапитализации в 2017 году не были учтены такие важные обстоятельства, как реальная стоимость объектов недвижимости на балансе и даже необходимость соблюдения надбавок к капиталу. В итоге помощь банку будет оказывать не прежний санатор — Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а новый акционер — «Дом.рф».

— «Русал» и «РусГидро» переплатили погорельцам — Богучанский завод требует от «Юнипро» вернуть лишнее — Как выяснил «Ъ», Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ) «Русала» и «РусГидро» хочет расторгнуть инвестконтракт (договор на поставку мощности, ДПМ) на сгоревший энергоблок Березовской ГРЭС «Юнипро». Завод также хочет вернуть уплаченные в 2016 году ГРЭС за не работавшую мощность средства. Такую идею рассматривает и Evraz. Расторжение ДПМ могло бы стать прецедентом и спровоцировать вал аналогичных требований потребителей. Но юристы не видят реальных перспектив у инициативы. На практике невозможно доказать факт непоставки мощности: неработающие блоки в энергосистеме «страхуются» другой генерацией.

— Покупатели заселяют элитное жилье — Московская недвижимость прирастает регионами — Существенный рост объема предложения и активизация покупательского спроса могут сделать 2018 год рекордным для первичного рынка премиальной недвижимости. Число выведенных на рынок новых проектов может увеличиться сразу на треть, а общая сумма заключенных сделок — на 9%. По наблюдениям консультантов, активный спрос на дорогую недвижимость проявляют сразу несколько категорий покупателей: возвращающиеся в Россию бизнесмены и клиенты из регионов.

— «Русал» раскатал колеса — Красноярские заводы жалуются на китайский демпинг — Красноярские заводы, производящие литые автомобильные диски — литейно-механический завод (ЛМЗ) СКАД (актив «Русала») и КиК, пожаловались в Евразийскую экономическую комиссию на китайских конкурентов. По их данным, цены на продукцию из КНР на 21% ниже, чем у других производителей, что снижает рентабельность компаний, реализующих автомобильные диски в ЕАЭС.

— «Базэл Аэро» улетает из Геленджика — Холдинг Олега Дерипаски сокращает портфель активов — Аэропортовый холдинг Олега Дерипаски «Базэл Аэро» может продать 99% долей аэропорта Геленджика, оставив в своем портфеле наиболее крупные активы с пассажиропотоком более 1 млн человек на юге России. Аэропорт Геленджика может перейти к ВТБ, партнером которого станет экс-глава «Олимпстроя» Таймураз Боллоев.

— Аниме нарисовали кнопку — ВГТРК запускает телеканал Fan — Компания «Цифровое телевидение» ВГТРК и «Ростелекома» запустит телеканал Fan, который будет показывать аниме, фильмы Хаяо Миядзаки и другую подобную анимацию. Это первый в России телеканал в таком жанре.

— Пшеница выедет на низком рубле — Девальвация поддержит экспорт зерна — Резкое падение курса рубля может дополнительно поддержать экспорт российского зерна, объемы которого к концу сезона пошли на спад. Если из-за девальвации произойдет резкий рост цен на зерно на внутреннем рынке, власти могут попытаться ограничить зарубежные поставки, вернув, например, пошлину на экспорт пшеницы.

— Курс встречают по одежке — Ритейлеры готовы переписывать ценники — Очередные валютные ралли обеспокоили непродовольственных ритейлеров, так как большинство из них на 80% зависят от поставок из-за рубежа. Если курс рубля не стабилизируется в ближайшее время, то уже осенью продавцам одежды, обуви и аксессуаров придется повышать цены для конечных потребителей.

— Электроника нагревает цены — Обвал рубля показался в микроволновках и планшетах — Рост курса доллара и евро к рублю вынуждает некоторых производителей крупной бытовой техники пересмотреть оптовые цены. Если курс доллара сохранится на нынешнем уровне в течение месяца, подорожать в опте могут и смартфоны, планшеты, ноутбуки и телекоммуникационное оборудование, предупреждают дистрибуторы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Российских ритейлеров предупредили о повышении цен на электронику и бытовую технику — Из-за обвала рубля не исключен и рост розничных цен — Европейские производители предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на бытовую электронику и технику на 5–10% из-за ослабления курса рубля, рассказала «Ведомостям» руководитель отдела по связям с общественностью сети «Эльдорадо» Юлия Завьялова. О том же говорит и представитель крупнейшего продавца бытовой техники и электроники в стране «М.видео» Валерия Андреева (эти два ритейлера объединяются). Уведомления о повышении стоимости товаров получила также MediaMarkt, сообщил ее представитель. Конкретных компаний они не назвали.

— Бывший губернатор Аман Тулеев возглавил кемеровский облсовет — Двоевластие в регионе возможно, но мало вероятно, считают эксперты — За избрание Амана Тулеева председателем кемеровского облсовета во вторник проголосовали 38 из 39 депутатов (против был представитель ЛДПР). Выступая на заседании, 73-летний Тулеев заявил, что опыт старшего поколения надо использовать, а попытки сбрасывать старших со счетов назвал «преступлением». 1 апреля Тулеев ушел с поста губернатора Кузбасса в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня», но уже 3 апреля получил вакантный мандат депутата как первый номер партсписка «Единой России» на предыдущих выборах.

— Поиск методики расчета норм судебной нагрузки зашел в тупик — Судебный департамент расторг контракт на ее разработку — Судебный департамент при Верховном суде расторг заключенный с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) контракт на разработку методики расчета норм нагрузки на судей. Об этом сообщил во вторник начальник управления Судебного департамента Евгений Голошумов на совещании председателей региональных советов судей. Именно чрезмерной нагрузкой в судейском сообществе традиционно объясняют низкое качество правосудия. Контракт с ВШЭ был заключен летом 2017 г. — за 4,8 млн руб. исполнитель обязался оценить уровень обеспеченности судебной системы кадрами, определиться с критериями, на основании которых будет вестись расчет нормативов, и провести апробацию методики. Данные нужны для определения штатной численности, организации судебного процесса и деятельности судов, говорилось в техзадании.

— США готовы нанести новый удар крылатыми ракетами по Сирии — Но целей, где могут находиться российские военные, они будут избегать — Президент США Дональд Трамп не поедет на саммит американских государств в Перу, намеченный на 13–14 апреля, из-за ситуации в Сирии, сообщила во вторник журналистам его пресс-секретарь Сара Сандерс. В понедельник Трамп заявил, что примет решение об ударе по Сирии в ответ на гипотетическое применение правительственными войсками в пригороде Дамаска Думе химического оружия в ближайшие 24–48 часов. Это означает, что Вашингтон не будет учитывать мнение Совета Безопасности ООН, где продолжаются ожесточенные дебаты о предполагаемом инциденте, в котором США обвинили президента Сирии Башара Асада и поддерживающих его Россию и Иран.

— Инвесторы начали сомневаться в перспективах мировой экономики — Экономические данные не оправдывают ожиданий аналитиков — Ведущие экономики мира в прошлом году стали показывать синхронный рост впервые со времен финансового кризиса. По оценкам МВФ, мировой экономический рост ускорился на 0,5 процентного пункта до 3,7% в 2017 г. В начале года оптимизм преобладал и на финансовых рынках, и в комментариях экспертов. Но в последнее время разочаровывающая экономическая статистика в США и других странах, недавнее снижение глобальных фондовых индексов и угроза торговой войны вызывают у инвесторов сомнения в дальнейшем ускорении мировой экономики.

— ФАС заподозрила «Роснефть» в создании дефицита на рынке бензина — Компании может грозить штраф более 90 млрд рублей — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) во вторник вынесла предупреждение «Роснефти». Ведомство подозревает, что действия компании привели к искусственному дефициту на рынке бензина Аи-92, говорится в сообщении ФАС. «Роснефть», по данным службы, с 28 марта по 3 апреля снизила продажи бензина и при этом увеличила закупку Аи-92 у «Сургутнефтегаза». Это привело к искусственному росту биржевого индекса на 2% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). За это время 1 т Аи-92 на СПбМТСБ подорожала на 1,5% до 45 390 руб., следует из данных биржи.

— Экс-президент «Балтики» и ВТБ купят аэропорт Геленджика у Олега Дерипаски — Сделка никак не связана с санкциями, утверждает «Базэл аэро» — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ВТБ и его партнеру — физическому лицу купить по 49,5% в ООО «Аэропорт Геленджик», сообщила ФАС. «Аэропорт Геленджик» входит в холдинг «Базэл аэро», в 2017 г. принял 304 000 пассажиров. В «Базэл аэро» (на 51% принадлежит «Базовому элементу» Олега Дерипаски, 30% — у сингапурской Changi, 19% — у Сбербанка) также входят аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы (приняли 10,5 млн пассажиров в 2017 г.).

— Финансовые рынки продолжает лихорадить — Рубль продолжил падение. Во вторник курс доллара вырос на 2,45 руб. до 63,11 руб., евро — на 3,14 руб. до 77,84 руб. (на 19.15 мск). С начала недели курс снизился на 9,1% к евро и 8,6% к доллару.

— Минфин США остановил акционерный конфликт в «Норникеле» — Потанин и UC Rusal Дерипаски теперь не смогут выкупить доли друг друга, считают юристы — Новые антироссийские санкции США заморозили конфликт между акционерами «Норникеля», сходятся во мнении опрошенные «Ведомостями» юристы и инвестбанкиры. В список минфина попали 24 россиянина — крупных бизнесмена и высокопоставленных чиновника — и 15 компаний. Среди них Олег Дерипаска и восемь его компаний, в том числе и UC Rusal. Последняя владеет 27,8% акций «Норникеля».

— Сотовый оператор «Тинькофф мобайл» создает розничную сеть — Россияне охотно получают онлайн кредитные карты, но за сим-картами ходят в салоны связи — О намерении «Тинькофф мобайла» создать розничную сеть «Ведомостям» рассказал гендиректор оператора Георгий Чесаков. Первые 11 салонов связи уже открылись в торговых центрах Москвы и Петербурга. Компания планирует открыть точки продаж в крупных торговых центрах в 65 регионах, где у Tele2 есть сети ("Тинькофф мобайл" — виртуальный оператор, Mobile Virtual Network Operator, MVNO, работающий на сети Tele2), пояснил Чесаков. Площадь каждой точки составит 10 кв. м, следует из материалов «Тинькофф мобайла». Площадь может варьироваться в зависимости от условий в конкретном супермаркете, уточнил Чесаков. Инвестиции в проект и количество планируемых к открытию точек продаж он не назвал.

— «Транснефть» сообщила о воровстве керосина для московских аэропортов — Неизвестные слили из трубы топливо на 285 млн руб. — «Транснефть», проанализировав данные с мая 2016 г. по декабрь 2017 г. о приеме, транспортировке и сдаче топлива грузополучателям по трубопроводам, обнаружила недостачу авиакеросина на сумму более 285 млн руб. (15 359 т), говорится в февральском письме президента компании Николая Токарева министру транспорта Максиму Соколову. Отрицательные значения баланса зафиксированы на Кольцевом магистральном нефтепродуктопроводе вокруг Москвы (КМНПП, мощность — 7 млн т), по которому снабжаются керосином «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово». С содержанием документа ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил чиновник. Аналогичные письма «Транснефть» направила в ФСБ, МВД, Генпрокуратуру, указано в нем. Источник в МВД подтвердил получение документа.

— Сколько стоит женский труд — Более 10 000 крупных компаний Великобритании впервые раскрыли гендерные разрывы в оплате труда — Правительство Великобритании потребовало от компаний с числом сотрудников более 250 раскрыть различия в оплате труда между мужчинами и женщинами. Оно также потребовало включить в отчеты дочерние компании глобальных транснациональных корпораций, даже если штаб-квартиры «дочек» находятся за пределами страны. Компании были обязаны рассчитать и опубликовать медианные почасовые ставки для сотрудников в Великобритании на контрольную дату — 5 апреля 2017 г.

— Весна — время массового исхода топ-менеджеров из крупных компаний — Чего они хотят, собираясь увольняться — Как показывает практика, весной начинается массовый исход топ-менеджеров старше 40 лет из крупных компаний. Эту закономерность я наблюдаю не первый год, весной менеджеры получают причитающиеся годовые бонусы и с легким сердцем готовятся к уходу. Однако предпочтения топ-менеджеров меняются в зависимости от состояния рынка труда.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Спутники Чуркина — Главный конструктор о том, на какой космический прорыв способна сегодня Россия — Слово «спутник» вошло во все словари мира как символ уникальных достижений отечественной науки. Что сегодня может на орбите «всевидящее око»? Какие появились новые спутниковые группировки для оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций, предсказания погоды, помощи сельскому хозяйству и решения других задач экономики? Об этом корреспондент «РГ» беседует с главным конструктором космических систем и комплексов АО «Корпорация „ВНИИЭМ“ Александром Чуркиным.

— Суд вкратце — В бесспорных делах предлагается выносить сокращенные решения — Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сделал несколько программных заявлений. Он поддержал так называемую „процессуальную революцию“, подразумевающую в том числе отказ от обязательного составления мотивированного судебного решения.

— Вышли на порог — Пошлины за покупки в Интернете дороже 500 евро могут ввести с 1 июля — Минфин предлагает снизить порог беспошлинной интернет-покупки до 200 евро с 2019 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном ведомством в понедельник на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Рубль дальнего плавания — Банк России не видит рисков для финансовой стабильности от падения фондовых индексов и курса отечественной валюты — Российский фондовый рынок и курс рубля во вторник второй день подряд оставались под серьезнейшим давлением. На этом фоне российские власти начали использовать словесные интервенции, чтобы погасить эмоциональную реакцию на финансовом рынке. Инвесторов пытались успокоить на форуме Московской биржи глава Банка России Эльвира Набиуллина, вице-премьер Аркадий Дворкович и министр экономического развития Максим Орешкин.

— Открытия в цене — Владимир Путин призвал в полтора раза увеличить финансирование науки — Президент пообещал приложить усилия, чтобы в ближайшие годы финансирование фундаментальной науки из бюджета увеличилось в 1,5 раза. В РАН считают, что для равномерного развития научного потенциала страны нужно еще и справедливо оплачивать труд ученых.

— Пришли убивать — Верховный суд РФ рассмотрел приговор участникам теракта в Буденновске — Военная коллегия Верховного суда РФ рассмотрела жалобу на приговор двум боевикам по делу о теракте в Буденновске в июне 1995 года.

— Не только уголь — Дмитрий Медведев обсудил планы с врио главы Кузбасса Сергеем Цивилевым — Раскрывать потенциал Кузбасса нужно с помощью новых производственных кластеров и предприятий, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Откат попал за решетку — Поправки об уголовной ответственности за преступления при госзакупках прошли второе чтение — Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за злоупотребления при госзакупках и подкуп работников контрактных служб. Речь идет о так называемых откатах.

— Каникулы со знаком качества — Закон о детском отдыхе принят окончательно — Летние каникулы пройдут под новым знаком качества, рассчитывают в Госдуме. Нижняя палата парламента окончательно приняла закон, который призван сделать детский отдых безопасным.

— Триллионы из конверта — Минфин продолжит борьбу с серыми зарплатами — Минфин планирует привлекать в бюджет около триллиона рублей в год (одного процента ВВП) за счет более справедливого распределения налоговой базы и упрощения налогового администрирования. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на XIX Апрельской международной научной конференции в НИУ „Высшая школа экономики“.

— Социальное развитие России — В среду в Госдуме состоится отчет правительства за 2017 год. — В прошлую пятницу „Единая Россия“ провела расширенное собрание фракции с участием Дмитрия Медведева и федеральных министров.

— Пропустили удар — С начала апреля рубль ослабел к доллару и евро почти на 10 процентов — Несмотря на серьезное ослабление рубля с начала этой недели, нацвалюту в ближайшие дни может ждать технический отскок, в результате которого она закрепится на новых позициях. При этом и финансовые власти, и эксперты в снижении курса рисков для финансовой стабильности не видят.

— Без тени Америки — Политическая судьба затейлива, и периодически она превращает страны, имеющие за спиной опыт острого соперничества друг с другом, в партнеров, а то и союзников. В случае России и Ирана судьба выбрала своим орудием Соединенные Штаты. Принятый в августе прошлого года Конгрессом США Закон о противодействии противникам Америки объединил Россию и Иран в общую категорию, добавив туда еще для разнообразия Северную Корею.

— Вскрытые резервы — Санкции помогут вернуть капиталы в Россию — Новые санкции США ускорят возврат российских капиталов в страну, и власти должны быть готовы рационально использовать их для развития экономики, считают эксперты, опрошенные „РГ“. А помощь конкретным компаниям, отмечают они, нужно оказывать очень осторожно.

— Очевидная необходимость национального перестрахования — О том, как работает Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) — Единственное в России национальное добровольное перестраховочное объединение страховщиков — Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) успешно, без государственной поддержки, предоставляет услуги по перестрахованию, развивает отношения с международными профильными объединениями стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В преддверии московского Международного конгресса по страхованию и перестрахованию председатель Пула Александр Гульченко рассказал, как работает организация.

— Аэрофлот назван ведущей авиакомпанией Европы — Крупнейший в мире сайт о путешествиях назвал главного российского перевозчика ведущей авиакомпанией Европы — Аэрофлот второй год подряд признан ведущей авиакомпанией Европы пользователями самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor — глобальной компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке (CША). Главный критерий присуждения премии TripAdvisor Travellers» Choice Award — консолидированное мнение пользователей сайта, который в среднем посещают 455 млн пользователей в месяц.

— ГАИ пошла на поправку — Сдавать экзамен на права будут по новым вопросам — На сайте Госавтоинспекции опубликованы новые билеты по теоретическому экзамену на право управления.

— Когда гости становятся хозяевами — Защита жизненно важных для России отраслей экономики должна быть абсолютной — Бесконечные истерики европейских политиканов, мечтающих разрушить свои экономики отказом от российского газа в пользу американского, который дороже в 1,7 раза, но зато исходит из «демократии» и потому является религиозной ценностью, почти полностью дискредитировали понятие «энергетическая безопасность».

— Все меняется к лучшему — Электроэнергетика и угольная отрасль демонстрируют стабильный рост — В прошлом, юбилейном году для горняков, отметивших 70-летие Дня шахтера, угольная отрасль впервые приблизилась к максимуму, достигнутому в СССР: объем добычи угля составил почти 409 млн тонн. Во многом это результат частных инвестиций, которые за шесть лет превысили 500 млрд рублей. Прошлый год стал первым, когда мировые цены приподнялись. Сокращение поставок на российском рынке полностью было компенсировано ростом экспортных поставок. В 2017 году на экспорт было отправлено 185 млн тонн российского угля — это на 80 млн тонн больше, чем шесть лет назад. Производительность труда за шесть лет в угледобыче возросла в 1,6 раза. Немного отраслей в нашей экономике могут похвастаться этим. И правительство ставит задачу дальнейшей поддержки развития угледобывающей промышленности.

— Побег в историю — Музей в Катыни расскажет о Собиборе — Российское военно-историческое общество (РВИО) и Музей современной истории России готовит экспозицию о первом и единственном успешном восстании за годы Второй мировой войны — в концлагере Собибор на территории оккупированной Польши.

— Стал спикером — Амана Тулеева выбрали председателем Совета депутатов Кузбасса — Аман Тулеев стал председателем Совета депутатов Кемеровской области. Решение о его избрании депутаты приняли тайным голосованием на 70-й внеочередной сессии.

— Тропинка в «лесу» — В эти дни бывший директор СВР, председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отмечает 70-летие — Он не меняется. Правда, седины больше, а вот энергия, мобильность по-прежнему те же. Работает, как и раньше, по 12 часов в сутки, разъезжая по просторам Содружества Независимых Государств. Сейчас в Баку — и даже юбилей свой вместе с самыми близкими друзьями отметит чуть позже: ему всегда некогда.

— Взрывы готовили в подполье — Александр Бортников сообщил о предотвращенных в этом году терактах — С начала года в России пресечено совершение трех преступлений террористической направленности в Дагестане, Хабаровском крае и Сахалинской области. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета заявил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

— Откат на космос — Топ-менеджеры оборонного завода не смогли обжаловать приговор о хищениях — Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на приговор руководителям завода ракетно-космического приборостроения «Российские космические системы» и компании «Меркурий» за хищение 376 миллионов рублей, выделенных для производства спутниковой системы «Глонасс-М».

— Куда плывет Америка — Действия американских властей делают мир все тревожнее и тревожнее — Во вторник американский эсминец «Дональд Кук» с крылатыми ракетами «Томагавк» и системой ПРО «Иджис» на борту подошел к сирийским берегам и расположился примерно в 150 морских милях от пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус. Есть информация, что к этому кораблю в ближайшее время присоединится другой ракетный эсминец США — «Портер».

— Не вешай мне люстру — Спасатели озаботилось раскраской «левых» спецмашин «под МЧС» — МЧС России готовит поправки в ГОСТ, которые должны упорядочить раскраску спецтранспорта. Причем речь идет не о спецтранспорте МЧС, а как раз наоборот, — об автомобилях, которые к МЧС никакого отношения не имеют, но владельцы которых маскируют своих железных коней «под МЧС».

— Трампу не нужен компромисс — Как президент США разрушает основу системы международной безопасности — Совет безопасности ООН по Сирии, который состоялся в ночь с понедельника на вторник, должен был, по замыслу президента США Дональда Трампа, наглядно продемонстрировать неспособность этой международной структуры полноценно участвовать в разрешении мировых кризисов. Но до конца выполнить свою миссию по срыву заседания постоянному представителю США Никки Хейли все же не удалось.

— Нам придется вернуться к диалогу — События последнего времени стали тяжелым испытанием для отношений между Россией и Соединенным Королевством — Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с использованием вещества нервно-паралитического действия стало сильным ударом по отношениям России с Великобританией, Европой, НАТО и с Западом в целом. Происходящее на наших глазах ухудшение отношений может продолжиться и дальше. По мере того, как стороны обмениваются все новыми и новыми негативными мерами в отношении друг друга, все более громко звучат разговоры о начале новой «холодной войны».

— Дело зашло далеко — Капитана «Норда» выпустили из изолятора в Херсоне — Украинские власти отпустили под залог капитана рыболовного судна «Норд» Владимира Горбенко. Установленная судом сумма залога была перечислена еще в пятницу. Только после выполнения этого условия Горбенко мог выйти из изолятора временного содержания.

— Авария сбивает цену — Страховщик должен возместить утрату товарной стоимости автомобиля — Утрата товарной стоимости — это такой же реальный ущерб, как разбитый бампер или фара. А поэтому виновник аварии или страховая компания обязаны компенсировать пострадавшему эту утрату. Однако, по непонятной причине, даже суды об этом забывают. Приходится с такими делами разбираться Верховному суду.

— Поставят на карту — Предлагается штрафовать родителей за азартные игры детей — Родителей, чьи дети играют на деньги, могут вскоре оштрафовать как минимум на десять тысяч рублей.

— С пенсии лишнего не возьмут — Верховный суд защитил права пенсионера-должника — Показательное решение вынесла Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ, когда разъяснила, каким законом необходимо руководствоваться судам и приставам, если приходится брать долги с пенсии гражданина.

— Разрядом не вышли — Росгвардия предлагает усилить контроль за подготовкой частных охранников — Руководство лицензионно-разрешительной работы Росгвардии предлагает на законодательном уровне пересмотреть и увеличить количество проверок и тренировок частных охранников. А также повысить требования к их подготовке — профессиональной и психологической. Вернее, не к качеству самой подготовки — методику обучения, содержание наставлений и лекций, нормативы, скорее всего, менять не будут. Присмотрятся к тем, кто принимает экзамены, ставит оценки и выдает лицензии.

— Спасая школьников, получила 17 ран — Учительницу Наталию Шагулину наградили медалью «За отвагу» — В пермской школе N127 поздравили педагога Наталию Шагулину с государственной наградой. Указом президента России она удостоена медали «За отвагу».

— Отрава на заказ — Ликвидирована нарколаборатория по производству психотропа — Столичные наркополицейские при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали членов наркобанды, которые занимались незаконным изготовлением и распространением психотропного вещества — амфетамина. Об этом сообщила начальник пресс-центра московской полиции Екатерина Гузь.

— Перелет — часть турпутевки — Суд взыскал с туроператора деньги за сорванный отдых — Орловский областной суд поставил точку в гражданском деле по иску семьи к туроператору о взыскании денег, заплаченных за нереализованную путевку. Супружеская пара планировала отдохнуть на Кубе. Однако планы разрушила неисправность авиалайнера.

— Рассвет в чуме — Американские индейцы познакомились с тундрой — Делегация индейцев сеймиш из США гостит в Ненецком автономном округе. Гости хотят укрепить дружественные связи с коренным ненецким народом, вместе сходить на рыбалку, обменяться опытом в сфере сохранения языка. Они уже побывали на традиционном празднике «День ворона», а также попробовали новые рецепты приготовления семги.

— Домой не вернулись — Три миллиона человек в год умирают на работе — Около 2,8 миллиона человек в мире ежегодно умирают на своих рабочих местах. И только 15 процентов из них — от травм, полученных на производстве.

— Спецназ на льду — Росгвардия отрабатывает меры безопасности в Арктике — Организацию антитеррористической защиты российской территории Крайнего Севера отрабатывают на тактико-специальном учении части и подразделения Росгвардии.

— Гложет червь сомнений — Машину удалось очеловечить — Искусственный интеллект сегодня настолько стремительно умнеет, что поражает даже самих создателей таких систем. Он ставит диагнозы лучше врачей, разрабатывает принципиально новые лекарства, анализируя социальные сети, предсказывает самоубийства и т.д. Но самые громкие его достижения, конечно, разгром чемпиона мира в древнюю игру го и асов в покер. Машина продемонстрировала не только умение блефовать, но и поразительную интуицию. В отличие от шахмат, где все решает способность просчитывать на максимальное количество ходов вперед, в го в принципе невозможно перебрать все варианты. Каждый ход имеет 200 вариантов, а всего их больше, чем атомов во Вселенной. Даже чеимпионы не могут однозначно оценить позицию, настолько все неопределенно. Но программисты сумели научить этому машину. Теперь она способна не просто считать ходы, а постоянно оценивать позицию и искать лучшие продолжения. Все это дало повод создателям таких систем заявлять, что они уже думают, как человек.

— Повелители крыс — Как ученые управляют поведением грызунов — В сказке про мальчика Нильса и диких гусей герой с помощью волшебной дудочки по сути загипнотизировал целую армию грызунов, и они как завороженные проследовали в воды озера. Сегодня ученые научились на расстоянии управлять некоторыми насекомыми, например, движением тараканов. Устанавленная на нем электронная система ловит команды оператора и воздействует на чувствительные точки насекомого.

— Отборная ворона — Почему большой коллектив развивает ум — Об уме ворон давно ходят легенды. Сняты фильмы, какими хитроумными способами они добывают пищу. Ученые даже утверждают, что эти птицы умеют считать до пяти. А последние исследования открыли у них новые таланты. Изучалось, как их сообразительность зависит от числа особей в вороньем коллективе. Вроде бы здесь все очевидно. Ведь согласно известной гипотезе «социального мозга» жизнь в группе ставит перед каждым индивидом сложные, интеллектуальные задачи. Например, ему надо понимать намерения сородичей, предвидеть их реакцию на разные стимулы, уметь манипулировать их поведением в своих интересах, запоминать истории взаимоотношений в группе и «репутации» каждого ее члена, чтобы знать, с кем можно сотрудничать, а от кого лучше держаться подальше. Поэтому жизнь в большой группе стимулирует развитие мозга, поумнение индивидов.

— Ложка дегтя для Байкала — Проблема с очистными сооружениями на берегу великого озера все еще не решена — Байкал немыслимо грандиозен, как ни одно из чудес света. И когда ты оказываешься посреди его разбушевавшихся волн, и брызги оседают на твоих щеках, и ты гадаешь, а может, это он так приветствует тебя; или ты сам плачешь в преддверии неизбежного расставания.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Фундаментальный приоритет — Бюджетные расходы на науку необходимо увеличить в полтора раза, заявил Владимир Путин — Президент России Владимир Путин призвал увеличить финансирование науки в полтора раза и повысить эффективность использования этих средств. Деньги должны получать те организации, которые добиваются конкретных результатов, заявил глава государства на совместном заседании президиума Российской академии наук и ученого совета Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». По мнению российского лидера, необходимо в ближайшие годы реализовать в науке национальный проект, сопоставимый по масштабу и историческому значению с атомным и космическим.

— Вейперов попросят из кафе — Экспертный совет при правительстве предложил расширить список запрещенных мест для курения электронных сигарет — Использование электронных сигарет и вейпов намерены запретить в подъездах многоквартирных домов, заведениях общепита и учреждениях санитарно-курортного лечения. То есть в тех местах, где уже ограничено курение обычных табачных изделий — с таким предложением выступил экспертный совет при правительстве. Эту идею поддерживают специалисты, по мнению которых, некурящие граждане в ресторанах и кафе не должны страдать от вейперов.

— Хлебу ужесточат ГОСТы — Новые стандарты предпишут использовать только хлебопекарную муку — В России разработали новые ГОСТы для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Они предпишут производителям использовать только хлебопекарную муку. Действующий стандарт позволяет добавлять в хлеб муку общего назначения, а у нее ниже показатели клейковины. Чтобы такое изделие имело товарный вид, в муку подмешивают различные технологические добавки, влияние которых на здоровье неизвестно.

— Цукерберг назвал «гонкой вооружений» противостояние РФ и Facebook в интернете — Основатель Facebook Марк Цукерберг назвал противостояние между социальной сетью и Россией в интернет-пространстве «гонкой вооружений». По его словам, ряд российских пользователей используют сервис в своих целях. При этом, что именно бизнесмен имел ввиду он не уточнил.

— Россия готова принять новых дипломатов вместо высланных — Москва также планирует пополнить состав своих загранучреждений на Западе — Россия готова принять новых дипломатов взамен высланных ранее в ответ на дипломатический демарш стран Запада, связанный с «делом Скрипалей». По словам высокопоставленного источника «Известий» в дипломатических кругах РФ, Москва не сокращала общее число кадрового состава в загранучреждениях иностранных государств. Единственная страна, которая не сможет полностью восстановить докризисную численность дипперсонала, — это Великобритания. В МИД Чехии и посольстве США в РФ «Известиям» подтвердили намерение направить в Россию своих дипломатов.

— Почти половина зараженных ВИЧ остались без лечения в 2017 году — К 2020 году Минздрав планирует обеспечить всех инфицированных необходимыми лекарствами — Только 50,1% ВИЧ-инфицированных лечились за счет государства в прошлом году. Это на 10,6 п.п. больше, чем в 2016-м. Но значительная часть больных всё еще не получает бесплатных лекарств и является потенциальным источником заражения. Минздрав благодаря централизации закупок смог снизить среднюю стоимость лечения и теперь может приобретать больше лекарств для больных ВИЧ. В ведомстве рассчитывают, что охватят бесплатной терапией всех инфицированных к 2020 году. Чем больше больных выходят в ремиссию благодаря лечению, тем ниже риск заражения других, отмечают эксперты.

— Минздрав рекомендует нанять в офисы врачей — Работодатели должны заботиться о здоровье сотрудников, считают чиновники — Российские предприятия должны ввести штатную единицу медицинского работника и завести электронные медкарты на каждого сотрудника, считают в Минздраве. Такие требования медицинские чиновники намерены внести в национальный стандарт «Система управления охраной здоровья работников». Для начала его планируют вводить поэтапно и добровольно. Предусмотренные стандартом меры необходимы для снижения заболеваемости и смертности работающих россиян, считают в Минздраве. Эксперты добавляют, что это позволит увеличить продолжительность жизни граждан.

— На российских дорогах появилась желтая разметка — Первыми ее смогут оценить водители в Мурманской области — На российских дорогах впервые появилась желтая разделительная разметка. Росавтодор использовал ее в Мурманской области. До начала лета желтая разметка также появится на дорогах Карелии. Использование нового цвета рекомендовано ГОСТом, который вступит в силу в июне. Согласно стандарту, разметку будут использовать только на новых дорогах либо на участках после ремонта.

— «Главное в борьбе с коррупцией — перелом в общественном сознании» — Первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман — об увольнениях чиновников и том, следует ли вводить смертную казнь за взяточничество — Откаты, неучтенные доходы и имущество, взяточничество — это то, о чем мы чаще всего слышим, когда говорят о коррупции в госорганах. О том, какие сферы сегодня наиболее подвержены коррупции и о результатах работы в 2017 году по выявлению правонарушений такого рода «Известиям» рассказал первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман.

— Урожай зерна снизится на 15% — По прогнозам Минсельхоза, на это повлияют погода и уменьшение посевных площадей — Падение урожая зерновых на 15%, а сахарной свеклы на 24% прогнозирует Минсельхоз в 2018 году, сказано в докладе министерства об итогах деятельности в 2017 году (есть у «Известий»). Эксперты связывают это с холодной весной — посевная кампания затягивается. В прошлом году удалось собрать рекордный объем этих культур, правда, в итоге цены на пшеницу и сахар рухнули на треть. Отраслевое ведомство решило сократить посевные площади под свеклу, чтобы снизить перепроизводство.

— Пенсионный фон — Увеличить выплаты без повышения пенсионного возраста помогут отмена балльной системы, льгот для бизнеса и рост зарплаты — Пойдет ли новое правительство на отмену балльной системы при расчете пенсий? За счет чего можно их увеличить? Почему повышение пенсионного возраста решит проблему лишь на три года? Появится ли в России безусловный основной доход, который обеспечит прожиточный минимум? И как комплекс действий по реформированию пенсионной системы, разработанный Счетной палатой и ЦСР, изменит жизнь нынешних и будущих пенсионеров? На эти и другие вопросы на круглом столе «Известий» ответили эксперты рынка и законодатели.

— Собственники жилья разделят полномочия — В Общественной палате рекомендуют депутатам скорректировать законопроект о новой форме управления многоквартирными домами — Новые правила управления многоквартирными домами — через механизм проведения собраний в формате конференций — предлагают упростить. С соответствующими замечаниями выступила Общественная палата. Члены ОП поддержали законопроект, согласно которому жители смогут передавать свой голос соседям-делегатам, однако указали на чрезмерно жесткую регламентацию деятельности делегатов. Их статус и срок полномочий жители вправе определять сами, считают в ОП. Эксперты говорят, что необходимо соблюсти баланс интересов, иначе возможны злоупотребления.

— Страховые компании поборются с НПФ за выплату пенсий — В правительстве обсуждается возможность их привлечения к концепции ИПК — К участию в концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) могут привлечь страховые компании — это обсуждалось на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова 19 марта, рассказал «Известиям» президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, принимавший участие в заседании. Участники пенсионного рынка скептически отнеслись к этой идее, подчеркнув, что НПФ учитывают накопления на отдельном балансе, а страховые компании будут направлять их в состав собственного имущества.

www.rbcdaily.ru — Срубленный курс — Пять вопросов об обвале рубля — Курс рубля к доллару и евро обвалился до минимума за два года. Падение обусловлено эмоциональной реакцией инвесторов на риски от американских санкций. Продолжения обвала не будет, если не вмешается геополитика, считают эксперты.

— Дополнение к победе — В Дагестане объяснили расхождение в итогах голосования на «аномальном» участке — Избирком Дагестана объяснил расхождения в подсчете результатов голосования «дополнительным пересчетом голосов».

— Росавиация приземлила 60 пилотов — Власти начали новую проверку свидетельств авиационного персонала — Росавиация аннулировала 60 летных свидетельств пилотов коммерческой авиации — по причине предоставления ими недостоверных сведений при получении документов. Эксперты говорят о дефиците пилотов гражданской авиации в России.

— У Дерипаски обнаружились интересы в Bonum Capital — Кто претендует на покупку банка «Возрождение» — Фонд Bonum Capital, претендующий на покупку банка «Возрождение», связывают с Сулейманом Керимовым. Но пересечения у Bonum были и с Олегом Дерипаской, выяснилось в американском суде.

— Пхеньян выходит на связь — Зачем глава МИД КНДР приехал в Россию — Представители Пхеньяна продолжают готовиться к первому за десятилетие саммиту двух Корей — в Москву прибыл министр иностранных дел. КНДР хочет показать, что к переговорам она идет в союзе с Китаем и Россией, говорят эксперты.

— Большой зарплатный скачок — Росстат обнародовал данные об окладах ученых в 2018 году — Российские ученые в начале года получили зарплату почти 100 тыс. руб. в среднем по стране, сообщил Росстат. Это повышение — результат «предвыборной подачки», сказал эксперт, выплачивать такие зарплаты ежемесячно ресурсов нет.

— Росавиация приземлила 60 пилотов — Власти начали новую проверку свидетельств авиационного персонала — Росавиация аннулировала 60 летных свидетельств пилотов коммерческой авиации — по причине предоставления ими недостоверных сведений при получении документов. Эксперты говорят о дефиците пилотов гражданской авиации в России.

— Экс-губернатор перешел по ссылке — В Кремле прокомментировали новую должность Амана Тулеева — В Кремле исходят из того, что Аман Тулеев, возглавивший Совет народных депутатов Кемеровской области, не будет принимать никакого участия в управлении регионом. Эта должность для него — «почетная ссылка», говорят источники РБК.

— Катастрофическая неквалифицированность — Следствие обнаружило нарушения при работах на месте падения Ан-148 — Более 12,5 тыс. фрагментов тел жертв катастрофы Ан-148 в Подмосковье исследуют эксперты и специалисты по ДНК-идентификации для установления личностей погибших. Следователи говорят, что сбор останков осуществляли не по правилам.

— Дмитрий Пристансков встает за штурвал — Совет директоров НМТП возглавит руководитель Росимущества — После ареста Зиявудина Магомедова совет директоров НМТП, крупнейшей российской портовой группы, впервые возглавит представитель государства. Этот пост займет руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, рассказали источники РБК.

— Игра на выжимание — Небольшие бары, торгующие свежевыжатыми соками и безалкогольными коктейлями — самый динамично растущий сегмент общепита, по данным сервиса 2ГИС. Как открыть такое заведение и сколько на нем можно заработать?

— «Главстрой» вернулся в строй — «Главстрой» Олега Дерипаски по итогам 2017 года вернулся в ТОП-10 крупнейших российских застройщиков многоквартирного жилья. Возглавила рейтинг компания ПИК, которая за год удвоила вводимые в эксплуатацию площади.