Заведующую аптекой в Якутске наказали за невыдачу лекарства льготнику

Препарат был выдан мужчине только в ходе прокурорской проверки.

В декабре 2017 года мужчина дважды обращался в МУП «Аптеки Якутска» с рецептом для бесплатного получения лекарства. Однако он не смог получить препарат, так как его не было в наличии. При этом заведующая аптечным пунктом дальнейших мер для выдачи лекарства не приняла.

Препарат был выдан мужчине только в ходе прокурорской проверки. В связи с этим прокуратура города возбудила административное дело. Заведующей лицу назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.