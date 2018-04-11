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Заведующую аптекой в Якутске наказали за невыдачу лекарства льготнику
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Заведующую аптекой в Якутске наказали за невыдачу лекарства льготнику 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Препарат был выдан мужчине только в ходе прокурорской проверки.
В декабре 2017 года мужчина дважды обращался в МУП «Аптеки Якутска» с рецептом для бесплатного получения лекарства. Однако он не смог получить препарат, так как его не было в наличии. При этом заведующая аптечным пунктом дальнейших мер для выдачи лекарства не приняла.
Препарат был выдан мужчине только в ходе прокурорской проверки. В связи с этим прокуратура города возбудила административное дело. Заведующей лицу назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.
На этой неделе бывшего начальника аэроклуба ДОСААФ Якутии обвинили в присвоении 37 млн рублей. По версии следствия, он предоставлял вверенную ему технику коммерческим фирмам для безлицензионной перевозки грузов.
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