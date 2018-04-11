Виктория Дайнеко ответила подписчикам, обсуждавшим ее ноги

Опубликовав фотоснимки с недавнего мероприятия, Виктория Дайнеко подверглась обсуждению пользователями сети. После того как артистка появилась на публике в коротких шортах, интернет-критики попросили её надевать что-то подлиннее, скрывая свои недостатки. Дайнеко поспешила ответить недоброжелателям, выполнив их просьбу.

Совсем недавно интернет-пользователи, не стесняясь в выражениях, высказали свое мнение по поводу фигуры Виктории Дайнеко. Фолловеры попросили артистку не оголять ноги и не надевать короткие шорты, так как, по их мнению, женщина недостаточно стройна для этого. Виктории, по всей видимости, наскучили постоянные комментарии в сторону своих ног, так что она решила удовлетворить потребности своих подписчиков, опубликовав фото в джинсах. На снимке певица предстала довольно худой, и фото, по предположению пользователей сети, несвежее. «Я поняла, что в штанах я нравлюсь вам больше, вот! пожалуйста!», — написала Дайнеко.

Смотря на комментарии под очередной публикацией, можно сделать вывод, что и в таком виде артистка не устраивает поклонников — она показалась им слишком худощавой. Пользователи рунета признались, что нужно стремиться к золотой середине. Артистке, по их словам, следует не то чтобы сбросить вес, а просто заняться спортом и подтянуть мышцы. В общем, певице не удалось избавиться от негативных комментариев, поэтому фанаты посоветовали ей закрыть доступ к комментированию, чтобы недоброжелатели не могли оставлять свои язвительные сообщения. Кроме того, почитатели творчества Дайнеко попросили её не вестись на провокации и не публиковать подобные посты, еще более раззадоривая народ.