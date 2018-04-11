Британка лишилась носа в прямом эфире

Англичанка Джейн Хардман, страдающая от аутоиммунного заболевания, в утреннем телешоу This Time Next Year показала последствия своего недуга, отстегнув нос в прямом эфире и вернув его на место. Об этом сообщает Metro.

Она рассказала, что гранулематоз лишил ее своего носа, и врачи создали для нее косметический протез на магнитах. Для этого ей пришлось вживить магнитные крепежи в кости лицевого черепа.

Женщина с юмором восприняла свой недуг, и поделилась, что самым сложным сейчас для нее является необходимость контролировать себя при желании чихнуть — по ее словам, однажды в момент чиха нос отлетел.