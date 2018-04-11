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Британка лишилась носа в прямом эфире
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Британка лишилась носа в прямом эфире 

Lenta.ru 1 час назад
Англичанка Джейн Хардман, страдающая от аутоиммунного заболевания, в утреннем телешоу This Time Next Year показала последствия своего недуга, отстегнув нос в прямом эфире и вернув его на место. Об этом сообщает Metro.
Она рассказала, что гранулематоз лишил ее своего носа, и врачи создали для нее косметический протез на магнитах. Для этого ей пришлось вживить магнитные крепежи в кости лицевого черепа.
Женщина с юмором восприняла свой недуг, и поделилась, что самым сложным сейчас для нее является необходимость контролировать себя при желании чихнуть — по ее словам, однажды в момент чиха нос отлетел.
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