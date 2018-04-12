Ещё
Англичанка отстегнула свой нос в прямом эфире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Англичанка отстегнула свой нос в прямом эфире 

Свободная пресса 46 минут назад
Фото: Суть Событий
Жительница Великобритании сняла свой нос во время утреннего телешоу. Британка Джейн Хардман страдает от аутоиммунного заболевания — гранулематоз Вегенера лишил ее носа. Вместо него на лице женщины зияет провал. Однако сразу этого не видно — британка носит нос-протез, который очень похож на настоящий. Именно его она отстегнула в прямом эфире шоу This Time Next Year, а затем вернула на место.
Хардман пояснила, что протез крепится на магниты, вживленные в кости лицевого черепа. Они позволяют легко снимать и ставить его обратно, пишет «Экономика сегодня».
Во время эфира женщина дала понять, что относится к произошедшему с ней с юмором. Так, британка рассказала, что однажды во время чихания ее нос попросту отлетел. Так что теперь ей приходится постоянно контролировать себя при чихе.
Справка «СП»
Гранулематоз Вегенера (в настоящее время болезнь называется гранулематоз с полиангиитом) — аутоиммунное гранулематозное воспаление стенок сосудов (васкулит), захватывающее мелкие и средние кровеносные сосуды: капилляры, венулы, артериолы и артерии, с вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, лёгких и других органов.
Новости здоровья: Ученые: ягоды помогают в борьбе с раком
Свободная пресса: последние новости
Эксперт: теперь граждане РФ должны заплатить, чтобы Дерипаска избежал дефолта Скорая помощь мчится к Путину Отец Ольги Бузовой выложил в Сеть фото обнаженной дочери
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля103
«РФ понесет от американцев большой ущерб»
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус654
США рассказали о возможности удара по военным РФ172
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США27
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение