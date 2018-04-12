Англичанка отстегнула свой нос в прямом эфире

Жительница Великобритании сняла свой нос во время утреннего телешоу. Британка Джейн Хардман страдает от аутоиммунного заболевания — гранулематоз Вегенера лишил ее носа. Вместо него на лице женщины зияет провал. Однако сразу этого не видно — британка носит нос-протез, который очень похож на настоящий. Именно его она отстегнула в прямом эфире шоу This Time Next Year, а затем вернула на место.

Хардман пояснила, что протез крепится на магниты, вживленные в кости лицевого черепа. Они позволяют легко снимать и ставить его обратно, пишет «Экономика сегодня».

Во время эфира женщина дала понять, что относится к произошедшему с ней с юмором. Так, британка рассказала, что однажды во время чихания ее нос попросту отлетел. Так что теперь ей приходится постоянно контролировать себя при чихе.

Справка «СП»

Гранулематоз Вегенера (в настоящее время болезнь называется гранулематоз с полиангиитом) — аутоиммунное гранулематозное воспаление стенок сосудов (васкулит), захватывающее мелкие и средние кровеносные сосуды: капилляры, венулы, артериолы и артерии, с вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, лёгких и других органов.

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