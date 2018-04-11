Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation), который установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Концентрационные лагеря — места пребывания больших масс людей, заключенных под стражу по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам. Широкое распространение концентрационные лагеря получили в фашистской Германии

В них содержались, как правило, антифашисты, прежде всего коммунисты , социал-демократы, профсоюзные деятели, а также лица, преследовавшиеся по расовым, религиозным, социальным и другим мотивам.

Первый концлагерь в Германии был создан близ Дахау в марте 1933 года. К началу Второй мировой войны в тюрьмах и концлагерях Германии находилось 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. В последующие годы гитлеровская Германия на территории оккупированных ею европейских стран создала гигантскую сеть концентрационных лагерей, превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей.

В число всемирно известных нацистских концлагерей, в которых содержались и гибли десятки и сотни тысяч узников вошли: Освенцим — 4 миллиона узников, Майданек — 1,38 миллиона, Маутхаузен — 122 тысячи, Заксенхаузен — 100 тысяч, Равенсбрюк — 92,7 тысячи, Треблинка — 80 тысяч, Штуттгоф — 80 тысяч. Количество детей до 14 лет в этих лагерях составляло 12-15%. Десятки тысяч жертв насчитывали концентрационные лагеря на территории СССР — Саласпилс, Алитус, 9-й форт Каунаса , Озаричи.

Из 18 миллионов узников 11 миллионов были уничтожены в 14 тысячах пунктах смерти — лагерях, тюрьмах, гетто. Проектная мощность уничтожения только концентрационного лагеря Освенцим составила до 30 тысяч человек в день.

Одним из крупнейших нацистских концентрационных лагерей являлся Бухенвальд, который начал функционировать в 1937 году близ города Веймара (Германия). К 1945 году он имел 66 филиалов и внешних рабочих команд.

Наиболее крупные: «Дора» (близ города Нордхаузен, Германия), «Лаура» (близ города Заальфельд, Германия) и «Ордруф» (в Тюрингии, Германия), где монтировались самолеты-снаряды ФАУ. За время существования лагеря (1937-1945) около 239 тысяч человек были его узниками. Вначале это были немецкие антифашисты, позднее, в годы Второй мировой войны, — представители многих других национальностей. В лагере узники подвергались истязаниям, преступным медицинским экспериментам, их морили голодом, эксплуатировали владельцы крупных промышленных фирм.

В Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.

В лагере действовали антифашистские группы Сопротивления.

11 апреля 1945 года заключенные Бухенвальда, узнав о подходе союзных войск, подняли восстание, обезоружили и захватили в плен около 200 охранников, взяли в свои руки руководство лагерем. 12 апреля в лагерь вступили американские войска.

Система концлагерей в Германии была ликвидирована вместе с разгромом гитлеризма, осуждена в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге как преступление против человечности.

Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, 22 июня 1988 года был образован Международный союз бывших малолетних узников фашизма. Организация является единственным в мире структурированным общественным объединением граждан Армении Эстонии , а также Болгарии , прошедших в детском возрасте концлагеря, гетто, тюрьмы, и другие места принудительного содержания, созданные нацистской Германией на территориях Третьего Рейха, его союзников и в оккупированных областях СССР и других стран Европы.

По данным на 2017 год, в России проживает свыше 140 тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей во всем мире отмечается памятными мероприятиями, поминовением погибших, поклонением их памяти, возложением цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С. Б. Иванов. Воениздат. Москва . В 8 томах, 2004 г.)