Посольство РФ: новые слушания по делу Перепеличного связаны с антироссийской провокацией

ЛОНДОН, 11 апреля. / ТАСС /. Возобновление слушаний по делу о расследовании обстоятельств смерти российского предпринимателя Александра Перепеличного, скончавшегося во время пробежки в 2012 году близ Лондона, связано с масштабной антироссийской провокацией британского руководства. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении посольства РФ в Лондоне.

Слушания возобновились 10 апреля в центральном уголовном суде Олд-Бейли после почти 9-месячного перерыва.

В российском диппредставительстве отметили, что вместо проведения объективного расследования «используются вбросы неподкрепленных версий и откровенной дезинформации, в процесс дознания вводятся свидетели или заинтересованные лица, так или иначе связанные с британскими спецслужбами». «Представителями фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера , которые были подключены к дознанию в качестве заинтересованной стороны, было инициировано оспаривание результатов экспертиз, проведенных МВД Великобритании и не выявивших насильственной смерти Перепеличного. Кроме того, именно представителями фонда Браудера суду ранее также была навязана версия об отравлении Перепеличного ядом растения гельземиум на основании инициированной ими новой экспертизы, что дало повод для новых инсинуаций против России», — отмечается в сообщении.

Результат повторной экспертизы

Тем временем 10 апреля в зале суда тем же экспертом было заявлено, что при проведении повторной экспертизы она не смогла подтвердить наличие гельземиума. «По свидетельским показаниям, озвученным в суде, имеется документальное подтверждение сотрудничества самого Браудера с британской МИ-6 и ЦРУ США . Кроме того, не вызывает сомнений его заинтересованность в дезориентации следствия: Браудер заочно приговорен российским судом к наказанию за совершение тяжких финансовых преступлений, вина его полностью доказана. В этой связи прискорбно сращивание интересов международного преступника с интересами британских властей для дальнейшего нагнетания антироссийской риторики посредством провокаций в отношении зависимых от западных спецслужб российских граждан, находящихся в Великобритании», — заявили в посольстве РФ.

В диппредставительстве обратили внимание на искусственное затягивание дела Перепеличного, что напрямую указывают на то, что британские власти надеются максимально выжать из него тезис об очередном «российском следе» в насильственной смерти российского же гражданина в Великобритании. «Политические мотивы британской стороны легко предсказуемы, а инструментарий британского правительства, основанный на уводе от объективного расследования и закрытии доступа к документам, уже давно выявлен и не является ни для кого новостью», — добавили в посольстве.