Две семьи гекконов в Приморском океанариуме 

Владивосток, 11 апреля /Синьхуа/ — Среди тропической зелени в Приморском океанариуме Владивостока обитают две семейные пары гекконов. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 11 апреля /Синьхуа/ — Среди тропической зелени в Приморском океанариуме Владивостока обитают две семейные пары гекконов. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 11 апреля /Синьхуа/ — Среди тропической зелени в Приморском океанариуме Владивостока обитают две семейные пары гекконов. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 11 апреля /Синьхуа/ — Среди тропической зелени в Приморском океанариуме Владивостока обитают две семейные пары гекконов. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 11 апреля /Синьхуа/ — Среди тропической зелени в Приморском океанариуме Владивостока обитают две семейные пары гекконов. Фотографии Синьхуа/У Ган