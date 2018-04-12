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Две семьи гекконов в Приморском океанариуме
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Две семьи гекконов в Приморском океанариуме 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Владивосток, 11 апреля /Синьхуа/ — Среди тропической зелени в Приморском океанариуме Владивостока обитают две семейные пары гекконов. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 11 апреля /Синьхуа/ — Среди тропической зелени в Приморском океанариуме Владивостока обитают две семейные пары гекконов. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 11 апреля /Синьхуа/ — Среди тропической зелени в Приморском океанариуме Владивостока обитают две семейные пары гекконов. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 11 апреля /Синьхуа/ — Среди тропической зелени в Приморском океанариуме Владивостока обитают две семейные пары гекконов. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 11 апреля /Синьхуа/ — Среди тропической зелени в Приморском океанариуме Владивостока обитают две семейные пары гекконов. Фотографии Синьхуа/У Ган
ИА Синьхуа: последние новости
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