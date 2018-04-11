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Подозрительный чемодан вызвал переполох во Владивостоке
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Подозрительный чемодан вызвал переполох во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В утренние часы в полицию позвонили рабочие и сообщили о подозрительной находке во время проведения земельных работ в Первомаском районе. По их словам, в вырытой траншее они обнаружили чемодан и не исключили, что в нем может находиться взрывчатка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительынх органах.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка осмотрели чемодан и выяснили, что он не представляет опасности. Внутри странной находки находились старинные вещи, которые пролежали в земле не менее десяти лет.
Чемодан поместили в мусорный контейнер, а по факту случившегося проводится проверка.
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