В ГД просят блокировать группы в соцсетях с призывами избивать школьников

"В Нижнем Новгороде зафиксированы несколько случаев с избиением школьников, при этом мотивом избиений стала одежда на жертвах… Оказалось, что нападавшие подростки состоят в группах «Нижегородский кежуал» в социальной сети «ВКонтакте» (численность групп доходит до несколько десятков тысяч подписчиков). Эти сообщества объединяют молодых людей, которые дают оценку человеку по его одежде (бренд или подделка) и организуют против него травлю, а затем и избиение", — пишет Аршинова в письме к Жарову, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий также отметила, что примеры таких групп в интернете множество, и не только в Нижнем Новгороде, «они продолжительное время функционируют и пополняют свои ряды». Депутат указала в письме неполный список примеров интернет-страниц, которые, по ее мнению, требуют срочной блокировки.

"Очевидно, необходима системная и постоянная работа по выявлению существующих и новых создаваемых подобных сообществ с проведением тщательного ежедневного мониторинга интернет-страниц и оперативного реагирования на пропаганду в интернет-сети агрессии и насилия. Прошу обеспечить такой мониторинг и своевременную блокировку противоправных интернет-страниц", — заключила она.