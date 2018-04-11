Горсовет Красноярска утвердил единые требования к фасадам зданий

На внеочередной сессии красноярского горсовета был принят регламент, устанавливающий требования к оформлению зданий и рекламных и информационных конструкций. Теперь этот документ сможет утвердить управление архитектуры Красноярска

Принятие такого документа обсуждалось давно. Самовольное изменение облика исторических зданий, установка рекламных конструкций самого разного размера, расцветок и содержания, несоблюдение требований по облицовке фасадов (в том числе игнорирование требований безопасности)— все это печальная норма для нашего города. Принятый регламент создан ради того, чтобы сохранить архитектурный облик Красноярска и, кроме того, решить вопрос с безопасностью рекламных конструкций.

«Наша главная задача — раскрыть архитектуру зданий, освободить их от визуального мусора. Та эклектика, которая сейчас присутствует на зданиях, недопустима и уже давно вызывает активное неприятие не только у архитекторов, но и у простых горожан», — сказала главный художник Красноярска Наталья Прибыльнова.

Документ устанавливает зону особого городского значения, к которой относится историческая часть Красноярска, и зону повышенного внимания, в которую входят основные маршруты при проведении главных городских мероприятий.

В этих зонах строго регламентируются типы отдельно стоящих рекламных конструкций и конструкций на зданиях и сооружениях. Все они должны быть выполнены в едином стиле, а кроме того, устанавливаются ограничения по их размерам и содержанию. Конструкции не должны мешать движению пешеходов, эксплуатации зданий, не должны закрывать перспективу.

Определенные требования устанавливаются и к оформлению фасадов зданий в этих зонах.