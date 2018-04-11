День космонавтики отметят на набережной Комсомольска

Праздник, посвященный Дню космонавтики, состоится 14 апреля на набережной Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

В этот день на берегу Амура гости праздника смогут принять участие в мастер-классах от комсомольского «Кванториума». Также воспитанники детского техно парка проведут выставку-конкурс творческих работ и тематический квест среди учеников 5-8 классов, по итогам которых будут определены и награждены победители.

Также в программе мероприятия работа развлекательных площадок, игры и конкурсы, выступления творческих коллективов и танцевальный флешмоб.

Начало праздника в 13.00.