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День космонавтики отметят на набережной Комсомольска
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День космонавтики отметят на набережной Комсомольска 

Хабаровский край сегодня 17 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Праздник, посвященный Дню космонавтики, состоится 14 апреля на набережной Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этот день на берегу Амура гости праздника смогут принять участие в мастер-классах от комсомольского «Кванториума». Также воспитанники детского техно парка проведут выставку-конкурс творческих работ и тематический квест среди учеников 5-8 классов, по итогам которых будут определены и награждены победители.
Также в программе мероприятия работа развлекательных площадок, игры и конкурсы, выступления творческих коллективов и танцевальный флешмоб.
Начало праздника в 13.00.
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