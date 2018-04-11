Власти Барнаула потратят на содержание пляжа 380 тысяч рублей

Власти Барнаула ищут подрядчика на выполнение работ по содержанию городского пляжа на острове Помазкин. Работы должны быть выполнены до конца лета-2018.

Согласно техзаданию, подрядчик до начала купального сезона должен привести в порядок все пляжное оборудование — кабинки для переодевания, беседки, хозяйственные помещения. Произвести уборку территории, получить разрешение на эксплуатацию водоема. В этом сезоне власти рассчитывают, что на территории пляжа появятся семь биотуалетов, душевые кабины, спасательный пост, спасательная лодка, круги и жилеты. За вывоз мусора, охрану, энергоснабжение и доставку горожан до пляжа также отвечает подрядчик.

В обязанностях также прописан следующий пункт: обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Победителя аукциона назовут 23 апреля.