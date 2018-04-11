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Китайская строительная корпорация СССС присоединится к развитию о. Русский
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Китайская строительная корпорация СССС присоединится к развитию о. Русский 

АиФ-Владивосток 55 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Корпорация China Communications Construction Corporation (СССС) стала стратегическим партнером Российского Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) и китайского Центра планирования и исследований Шелкового пути по созданию Центра международного сотрудничества — Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русском. Соответствующее соглашение стороны подписали на полях Азиатского экономического форума в Боао.
Проект строительства Центра международного сотрудничества — Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций разработан в рамках Концепции развития острова Русский, одобренной Правительством России. Главная цель идеи — создать многофункциональный кластер конгрессно-выставочной, медицинской, спортивно-оздоровительной и туристско-рекреационной направленности. Планируется, что под застройку будет отведено около 500 гектаров островной территории. По оценочным данным, общая сумма вложений в проект превысит 140 миллиардов рублей, при этом значительную часть средств могут составить международные инвестиции.
Как рассказал генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, осенью прошлого года фонд вместе с Центром планирования и исследований Шёлкового пути создали консорциум международных инвесторов, которые намерены заняться комплексным развитием острова Русский. В состав структуры вошли около 10 крупных китайских компаний. Теперь к ним присоединилась известная строительная корпорация China Communications Construction Corporation.
«CССС рассматривает как возможность прямых инвестиций в проект, включая финансирование строительства международного конгрессно-выставочного центра, так и участие в проектировании, строительстве и управлении объектами», — сообщили в Фонде развития Дальнего Востока.
Отметим, проект создания Центра международного сотрудничества — Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русском был впервые презентован на встрече вице-премьера — полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева с заместителем председателя Народного политического Консультативного совета Китая, председателем Правления Центра планирования исследований Шелкового пути, председателем Общества российско-китайской дружбы народов Чжэном Юанем в октябре прошлого года. Позже, на площадке Дня китайского инвестора в декабре, разработчики представили дорожную карту по реализации проекта. В мероприятиях принимал участие врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко
По мнению главы региона, идея создания подобного объекта в Приморье «очень интересная».
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