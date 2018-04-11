В России появятся стандарты по охране здоровья офисных работников 

В России появится национальная «Система управления охраной здоровья работников», которая предполагает присутствие медика в офисе или на предприятии, наличие электронной медкарты на каждого сотрудника, а также вакцинацию персонала. Разработкой необходимых стандартов с учетом международного опыта занимается Министерство здравоохранения. Их внедрение, как сообщили «Известиям», планируется проводить поэтапно и на добровольной основе. В ведомстве пояснили, что такой «комплексный подход к охране здоровья работников» позволит «достичь значимых результатов в снижении уровней заболеваемости и смертности работающего населения».