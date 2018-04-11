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В Госдепартаменте появился еще один официальный представитель
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В Госдепартаменте появился еще один официальный представитель 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Вести.Ru
Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов сообщила о появлении заместителя. Кадровый американский дипломат Элизабет Фитцсиммонс приступила к временному исполнению обязанностей заместителя начальника пресс-службы Госдепартамента США.
"Я очень рада объявить о том, что у нас теперь есть временно исполняющий обязанности замначальника пресс-службы, и это моя коллега Элизабет Фитцсиммонс".
Науэрт сообщила, что Фитцсиммонс работала первым заместителем исполнительного секретаря при госсекретаре Джоне Керри, а также при госсекретаре Рексе Тиллерсоне. Кроме этого, ее новый заместитель занимала одну из руководящих должностей в Бюро по делам Южной и Центральной Азии, работала на Тайване, в Гонконге, Индии и Болгарии, передает ТАСС.
Сама Науэрт сейчас является и.о. замгоссекретаря по публичной дипломатии.
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