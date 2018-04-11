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Австралиец нашел у себя дома высокотоксичную змею
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Австралиец нашел у себя дома высокотоксичную змею 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мужчина, проживающий в городе Куран (Квинсленд) на северо‐востоке Австралии нашел черноватого скрытоглазого аспида в туалете собственного дома. О необычной находке рассказала газета Daily Mail.
По просьбе владельца жилища на место прибыл специалист службы, которая занимается отловом змей. Змеелов Люк Хантли рассказал о том, что черноватый скрытоглазый аспид — рептилия, чья длина редко превышает 50 сантиметров, является ядовитой змеей. Ее укус в отдельных случаях способен вызвать смерть человека.
«Да, этот малыш не велик в размерах, но своими укусами умеет создавать неприятности хуже питона, это один из худших гостей, что может оказаться в вашем туалете», — отметил специалист, добавив, что хозяину повезло повстречать всего одного аспида.
Дикая природа Австралии демонстрирует не только редких представителей животного мира, но и их взаимодействие. В марте очевидцам удалось снять на видео, как кукабара съела живую змею.
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