Израильтяне вспоминают жертв Холокоста в День Катастрофы и Героизма

В 10 часов утра 11 апреля как обычно, год за годом, небо над Израилем разрывают звуки сирены, которая не смолкает две минуты. Люди, где бы их ни застала сирена, останавливаются. Встает весь транспорт, прекращается работа. Две минуты израильтяне стоят в молчании, отдавая долг памяти шести миллионам мужчин, женщин и детей, убитых нацистами и их пособниками в годы Второй мировой войны. Это — обязательная, но не единственная часть траурных и памятных мероприятий, проходящих в этот день в стране, созданной народом, значительная часть которого погибла в концлагерях и гетто.

День Катастрофы (Холокоста) и Героизма европейского еврейства приурочен к дате восстания в Варшавском гетто (19 апреля — 16 мая 1943 года) по еврейскому календарю. Он отмечается 27 числа месяца нисан. В 2018 году День Катастрофы приходится на период с заката солнца 11 апреля по вечер 12 апреля. В это время телевидение и радио не транслируют развлекательные передачи, на время национального траура закрываются все без исключения увеселительные заведения, включая рестораны и кафе.

После захода солнца в Музейно-исследовательском комплексе изучения Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме в присутствии руководителей еврейского государства были по традиции зажжены шесть факелов, символизирующих шесть миллионов погибших евреев. В траурной церемонии приняли участие политики, общественные деятели, люди, пережившие Холокост, бывшие узники лагерей и гетто, молодежь и школьники.

Церемонию открыла, по традиции, рота почетного караула, под звуки горна был приспущен израильский флаг, прозвучала поминальная молитва Кадиш, был зажжен поминальный огонь. С короткими речами выступили лидеры еврейского государства, почти у каждого из которых есть родные и близкие, сгоревшие в печах Освенцима и Треблинки, похороненные во рву Бабьего Яра, убитые в Варшавском гетто. Ежегодно шесть человек из бывших узников лагерей и гетто зажигают в ходе этой церемонии шесть факелов в память о шести миллионах евреев, погибших от рук нацистов.

Ветераны Израиля

Память о событиях Второй мировой войны в Израиле не ограничивается только одним днем в году. Собственно, центр Яд Вашем в Иерусалиме стал средоточием памяти о жертвах Холокоста. Он был создан в 1953 году по решению израильского парламента в знак вечной скорби. Центр расположен на Холме памяти близ горы Герцля в Иерусалиме и представляет собой обширную территорию, пересеченную аллеями, которые ведут к музеям, выставкам, мемориалам, архивам и памятникам, посвященным жертвам Холокоста. Здесь, кроме основной экспозиции, проводятся выставки документов, картин, фотографий.

Кроме этого в Израиле существуют музеи, созданные усилиями проживающих в стране ветеранов Великой Отечественной. Так в городе Ашдод на юге страны в 2010 году открыл свои двери Музей еврейского Героизма и Холокоста. Он был создан благодаря усилиями руководителя израильского Союза воинов и партизан — инвалидов войны с нацистами Эфраима Паперного и его заместителя Владимира Сперанского.

Паперный принял присягу в 1942 году, когда ему еще не было и 17 лет, окончил московскую школу радистов и был направлен в 716-й отдельный дивизион связи. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда , в боях за Донбасс. По словам Паперного, уникальность музея в Ашдоде в том, что в его экспозиции представлены материалы живущих в Израиле людей — участников событий Великой Отечественной войны: Московской битвы, Брестской битвы, Сталинградской битвы, Курской битвы, битвы за Берлин. Еще один стенд рассказывает о Холокосте, и его материалы также посвящены ашдодцам и членам их семей — и выжившим, и погибшим.

Израиль — страна, которая, храня память о жертвах Холокоста, воздает должное солдатам-освободителям — тем, кто спасал Европу и мир от коричневой чумы. Поэтому отмечаемая сегодня дата — это не только день Катастрофы, но и день Героизма. Всего в армиях союзников воевали 1,5 млн евреев, из них треть — в Красной Армии и партизанских отрядах на оккупированной территории СССР. Более 200 тыс. человек погибли в боях, около 150 стали Героями Советского Союза.

26 июля прошлого года Кнессет (парламент Израиля) утвердил закон «Празднование Дня Победы над нацистской Германией ». Как указано на сайте законодательного органа, «День Победы над нацистами во Второй мировой войне будет официально отмечаться в Израиле 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников».

Примечательно, что 11 апреля за несколько часов до начала Дня Катастрофы и Героизма парламентарии России и Израиля провели видеомост, посвященный выходу в прокат российского фильма «Собибор» Константина Хабенского о восстании в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года.