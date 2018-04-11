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Израиль отмечает День Катастрофы и Героизма европейского еврейства
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Израиль отмечает День Катастрофы и Героизма европейского еврейства 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апреля. /ТАСС/. День Катастрофы и Героизма европейского еврейства начинают отмечать в Израиле с заходом солнца в среду. Это национальный день траура, учрежденный в Израиле в память о евреях, уничтоженных нацистами, и приуроченный к дате восстания в Варшавском гетто (19 апреля — 16 мая 1943 года). Он отмечается 27 числа месяца нисан по еврейскому календарю в Израиле и за его пределами. В этом году День Катастрофы приходится на период с заката солнца в среду, 11 апреля, по вечер четверга, 12 апреля.
Памятные мероприятия начнутся в среду вечером после захода солнца в Музейно-исследовательском комплексе изучения Холокоста «Яд Вашем», где в присутствии руководителей еврейского государства будут по традиции зажжены шесть факелов, символизирующих 6 млн евреев, погибших в годы Второй мировой войны от рук нацистов и их пособников. В этот день в Израиле не будут транслироваться развлекательные передачи и закроются все без исключения увеселительные заведения.
В четверг утром в 10:00 (время совпадает с московским) двухминутная поминальная сирена прозвучит в Израиле в память о жертвах Холокоста, после чего на территории еврейского государства остановится весь транспорт и начнется минута молчания. Затем по всей стране начнутся мемориальные мероприятия, посвященные погибшим евреям. В школах пройдут уроки истории Холокоста, по всей стране — молодежные патриотические акции.
В центре «Яд Вашем» в Иерусалиме в четверг состоится церемония возложения венков к памятнику участникам восстания в Варшавском гетто против немецко-фашистских захватчиков. После возложения венков в зале Шагала в Кнессете (парламенте страны) в Иерусалиме пройдет церемония «У каждого человека есть имя», во время которой будут зачитаны имена евреев — жертв Холокоста. Впервые такая церемония состоялась в 1989 году по инициативе председателя Кнессета 12-го созыва Дова Шилянского.
Затем по всей стране начнутся мемориальные мероприятия, посвященные погибшим в годы Второй мировой войны евреям. В школах 12 апреля пройдут уроки истории Холокоста, по всей стране — молодежные патриотические акции.
Премьера фильма «Собибор»
Парламентарии России и Израиля 11 апреля проведут видеомост, посвященный выходу в прокат российского фильма «Собибор». В рамках видеомоста они посмотрят киноленту и обсудят вопросы, связанные с противодействием фальсификации истории Второй мировой войны. В телемосте, как ожидается, примут участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Кнессета (парламента) Израиля Юлий Эдельштейн.
Фильм «Собибор» Константина Хабенского посвящен восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.
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