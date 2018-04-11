Израиль отмечает День Катастрофы и Героизма европейского еврейства

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апреля. / ТАСС /. День Катастрофы и Героизма европейского еврейства начинают отмечать в Израиле с заходом солнца в среду. Это национальный день траура, учрежденный в Израиле в память о евреях, уничтоженных нацистами, и приуроченный к дате восстания в Варшавском гетто (19 апреля — 16 мая 1943 года). Он отмечается 27 числа месяца нисан по еврейскому календарю в Израиле и за его пределами. В этом году День Катастрофы приходится на период с заката солнца в среду, 11 апреля, по вечер четверга, 12 апреля.

Памятные мероприятия начнутся в среду вечером после захода солнца в Музейно-исследовательском комплексе изучения Холокоста «Яд Вашем», где в присутствии руководителей еврейского государства будут по традиции зажжены шесть факелов, символизирующих 6 млн евреев, погибших в годы Второй мировой войны от рук нацистов и их пособников. В этот день в Израиле не будут транслироваться развлекательные передачи и закроются все без исключения увеселительные заведения.

В четверг утром в 10:00 (время совпадает с московским) двухминутная поминальная сирена прозвучит в Израиле в память о жертвах Холокоста, после чего на территории еврейского государства остановится весь транспорт и начнется минута молчания. Затем по всей стране начнутся мемориальные мероприятия, посвященные погибшим евреям. В школах пройдут уроки истории Холокоста, по всей стране — молодежные патриотические акции.

В центре «Яд Вашем» в Иерусалиме в четверг состоится церемония возложения венков к памятнику участникам восстания в Варшавском гетто против немецко-фашистских захватчиков. После возложения венков в зале Шагала в Кнессете (парламенте страны) в Иерусалиме пройдет церемония «У каждого человека есть имя», во время которой будут зачитаны имена евреев — жертв Холокоста. Впервые такая церемония состоялась в 1989 году по инициативе председателя Кнессета 12-го созыва Дова Шилянского.

Затем по всей стране начнутся мемориальные мероприятия, посвященные погибшим в годы Второй мировой войны евреям. В школах 12 апреля пройдут уроки истории Холокоста, по всей стране — молодежные патриотические акции.

Премьера фильма «Собибор»