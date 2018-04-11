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Фестиваль «Мультимир» пройдёт на ВДНХ с 30 мая по 3 июня
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Фестиваль «Мультимир» пройдёт на ВДНХ с 30 мая по 3 июня 

RT на русском 1 час назад
Фестиваль анимации и детских развлечений «Мультимир» пройдёт на ВДНХ в Москве в период с 30 мая по 3 июня, сообщает «Дни.ру».
Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и началу летних каникул.
Участниками станут отечественные и зарубежные анимационные студии.
Гости фестиваля смогут увидеть героев мультфильмов «Маша и Медведь», «Фиксики», «Ми-Ми-Мишки», «Смешарики», «Лунтик», «Три кота», «Дракоша Тоша», «Робокар Полли», «Клуб Винкс» и многих других.
Также будут представлены персонажи студии «Союзмультфильм», в том числе Чебурашка, Крокодил Гена и Винни Пух.
Запланированы различные развлекательные программы.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлены лауреаты фестиваля анимационного кино в Суздале.
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