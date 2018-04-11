СМИ назвали оружие России против США в случае столкновения в Сирии 

США в случае удара по Сирийской республике могут применить крылатые ракеты и самолеты‐невидимки, а также стратегические бомбардировщики, в то время как Россия может дать ответ своими крылатыми ракетами, пишет американское военно‐политическое издание The National Interest.
Как отмечает издание, Соединенные Штаты могут нанести удары по объектам в Сирийской Республике крылатыми ракетами «Томагавк» и AGM-86, предполагается, что именно эти ракеты имеют возможность обойти российские ЗРК С-300В4
С-400, размещенные в САР.
Также в распоряжении Пентагона находятся
стелс-бомбардировщики
Spirit и истребители-«невидимки»
Raptor, которые, правда, способны обнаружить российские системы противовоздушной обороны (ПВО).
Как следует из сообщения, Россия в свою очередь, может нанести ответный удар по американским базам и базам их союзников на Ближнем Востоке и в Европе. Для этого у российских военных имеются крылатые ракеты
Х-101, которыми вооружены стратегические бомбардировщики
Ту-160 Ту-95, а также крылатые ракеты морского базирования «Калибр».
Ранее стало известно о том, ударная группа военного флота США направилась в Средиземное море под предводительством авианосца Harry Truman. Позже Пентагон прокомментировал отправку кораблей ВМФ США.