США не верят в то, что Россия может честно сотрудничать с ОЗХО по ситуации в Сирии 

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США не верят в то, что Россия может честно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации в Сирии.
«Россия включила несколько предложений в свой проект, которые весьма проблематичны. Также Россия пытается скомпрометировать международное расследование… Нам предлагают поверить в то, что то самое правительство, которое говорит, что всё, что касается Думы, это фейк, будет работать в духе доброй воли с ОЗХО», — сказала Хейли.
Ранее сообщалось, что российский проект резолюции в поддержку миссии ОЗХО в сирийском городе Дума не набрал необходимого количества голосов в Совете Безопасности ООН.