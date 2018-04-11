Заявил о побоях — обвинили в угрозе убийством

Банальный конфликт

Утром 16 августа 2017 года Руслан Чащин приехал в «Медицинский диагностический центр» в подмосковном Красногорске для того, чтобы забрать результаты обследования. Он спешил, так как через двадцать минут его вместе с ребенком и результатами анализа ждали врачи в поликлинике. Но администратор медцентра не выдала заключение сразу, так как занималась другой клиенткой. Как рассказал Чащин ПАСМИ, он попросил войти в его положение и выдать нужный документ без очереди, но женщина пропустить его отказалась. Завязалась словесная перепалка, в результате которой клиентка обозвала Чащина «психопатом», а тот ее «дурой».

Женщина вышла из медцентра, но через несколько минут вернулась со спутником. Мужчина, по словам Чащина, схватил его за локоть, потянул к выходу, а затем неожиданно ударил в солнечное сплетение. Чащин упал и, видя, что мужчина к нему приближается, достал газовый пистолет.

«Увидев пистолет, Фомин сразу успокоился. Его агрессия испарилась. Я попросил Фомина не преграждать мне путь к выходу на улицу. Через несколько секунд я уже сел в машину, увидел вышедшую из медцентра Татьяну Кулемину, которая показала мне вслед средний палец руки и снимала мою реакцию на телефон. После визита к врачу я позвонил по номеру 112 и сообщил о нападении на меня. Как выяснилось позже из материалов уголовного дела, возбужденного против меня, одновременно со мной в полицию позвонил и тот, кто избивал меня — Игорь Фомин, при этом Фомин сообщил, что я действовал не против него, а лишь бегал рядом с медцентром и угрожал каким-то прохожим», — вспоминает Чащин.

Разбираться в деле стал местный участковый, он же дознаватель Андрей Осипов . При этом он не опросил очевидцев угроз прохожим, а взял за основу показания участников конфликта — Игоря Фомина и его гражданской жены Татьяны Кулеминой. И в результате пришел к выводу, что заявитель Руслан Чащин угрожал убийством и Фомину с женой, и сотрудникам медцентра.

У адвоката Чащина Виталия Усманского другая версия произошедшего: «Ситуация понятна: к Чащину подошел неизвестный человек, неожиданно, ничего не говоря, не имея каких-либо законных оснований, схватил его за локоть и, используя силу, стал тянуть к выходу из медицинского учреждения, а когда не смог, с целью подавления сопротивления умышленно ударил Чащина в солнечное сплетение».

По словам защитника, для его доверителя «эти действия были неожиданными, он воспринял их как реальную опасность своему здоровью, в связи с чем был вправе применить газовый пистолет, который был у него был на законных основаниях».

«Когда хулиган прекратил свои противоправные действия, Чащин просто покинул медицинское учреждение, а о случившемся незамедлительно сообщил в службу 112. Чащин обратился за медицинской помощью в связи с полученным телесным повреждением, однако до настоящего времени объективной юридической оценки данному событию не последовало. Факт наличия этих обстоятельств игнорируется полицией, а Чащин необоснованно, а, следовательно, незаконно привлечен в качестве в обвиняемого», — отмечает адвокат.

Между тем, в деле начали появляться новые подробности. Так, дознаватель Осипов решил, что Чащин не только подрался с Фоминым, но и избил Кулемину. Однако материалы очной ставки говорят совсем о другом: администратор медцентра Инна Бочарова утверждает, что конфликт начался, лишь когда в помещение зашел сам Фомин и подошел к Чащину. Игорь Фомин заявляет, что администратор сказала ему, что Руслан Чащин назвал Татьяну Кулемину дурой, хотя Бочарова это отрицает.

На основе этих противоречивых показаний дознаватель Осипов сделал вывод, что Руслан Чащин в присутствии администратора Бочаровой и еще одной свидетельницы — медсестры Марии Носовой — трижды ударил Кулемину. Каким образом — не уточняется.

Тем временем, Руслан Чащин пишет Осипову запросы, чтобы проверить действия Фомина и возбудить уголовное дело. Первые два обращения «заворачивает» сам Осипов, а третье — уже майор Алексей Силантьев. Силантьев не нашел признаков преступления у Фомина, а также признаков побоев у Чащина. И это несмотря на то что справка о телесных повреждениях лежала в деле с самого начала: Чащин обратился в травмпункт и «снял побои» — ушиб живота — сразу после того, как дал показания в полиции.

Странное дело

Если верить документам сотрудников полиции, то картина произошедшего выглядела следующим образом: Чащин неизвестным образом оказался в медцентре, затем Фомин предложил Чащину выйти из помещения. Тот отказался, достал пистолет и обещал «всех убить». Ни предшествовавших конфликту разговоров, ни сведений о неприязненных отношениях, сложившихся ранее со стороны администратора Бочаровой и медсестры Носовой к Чащину, о которых заявляет он сам, в обвинительном акте нет.

Майор полиции ОД УМВД по Красногорскому району Виктория Величко, которая вела предварительное следствие, в обвинительном акте из конкретных действий Чащина указала лишь на то, что он достал газовый пистолет «Сталкер» и произнес фразу: «Я вам сейчас всем устрою, я вас всех убью», а затем, увидев, как из процедурного кабинета выходит медсестра, закричал Фомину «Я тебя убью!». Доказательств этому следователь не представила, а лишь сослалась на показания медсестры.

В отчете Величко написано, что Чащин целился Фомину в спину, и бежал при этом в сторону отделения полиции. Сам Игорь Фомин в своих показаниях утверждает, что ему удалось оторваться от Чащина, после чего Фомин вернулся в медцентр. При этом Величко не указала, почему «массовое убийство» так и не произошло, и Чащин спокойно убрал свой пистолет обратно в сумку.

Значительная часть обвинительного акта, на основании которого человека хотят посадить за решетку, представляет собой набор характеристик и оценочных суждений, касающихся Руслана Чащина: «пренебрегая общепринятыми нормами морали и нравственности, выразившимися в наглом поведении», «Чащин возмущенно отреагировал на просьбу Фомина выйти из медцентра», «грубо нарушая общественный порядок», «проявляя агрессивные эмоции», «выражая явное неуважение к обществу», «желая противопоставить себя окружающим».

В разговоре с ПАСМИ дознаватель Виктория Величко отказалась комментировать ход и результаты предварительного следствия.

Интересно, что отказалась это делать и наиболее заинтересованная в огласке сторона — потерпевшие по делу. Так, администратор медцентра Инна Бочарова не стала объяснять суть конфликта: «Это бессмысленно, бесперспективно и неконструктивно».

Директор медцентра Михаил Измайлов , которого ситуация должна беспокоить не меньше, чем Чащина, потому что на кону репутация его бизнеса, так же был лаконичен: «Не буду ничего комментировать. Уголовное дело идет, расследование идет, что там комментировать? Что произошло?».

Фантомная запись

«Моя невиновность доказывалась просто — в медцентре находится камера наблюдения. Казалось бы, что проще — просмотреть эту запись и определить виновного, — говорит Чащин. — Но запись неожиданно пропала. Несмотря на то что изначально о ней говорили и сотрудники этого диагностического центра, и я, и полиция».

Если верить словам ответственного за исправную работу камеры сотрудника, видеозаписи и не существовало. «Я могу сказать, что изначально этой записи вообще не было. Потому что камера не писала. Меня попросили приехать и снять видеозапись с камеры. Я посмотрел и увидел, что, возможно, из-за какого-то сбоя запись не велась, просто камера висела», — рассказал ПАСМИ программист Степан Глотюк, обслуживающий технику в «Медицинском диагностическом центре».

Видеокамера в медицинском центре

Однако, существование видеозаписи подтверждается словами самих же сотрудников полиции, занимающихся расследованием уголовного дела, и эти слова зафиксированы на диктофонных записях, которые есть в распоряжении редакции.

Так, дознаватель Осипов в беседе с Чащиным говорит, что запись существует, что он сам ее видел, и что она доказывает виновность Чащина. Между тем, дознаватель Величко заявляет адвокату, что запись есть, но камера направлена только на кассу. А на третьей записи уже глава красногорской полиции Николай Жуков сообщает Чащину, что видеофиксация велась, но без звука.

«В здании медицинского учреждения было совершенно безосновательное, умышленное нападение на Чащина, о чем он сообщил в полицию, но его заявление, почему-то, в нарушении ст.144, 145 УПК РФ, проверялось в рамках заявления человека, который напал на Чащина. Объективным свидетельством невиновности Чащина является видеозапись с камер видеонаблюдения, установленная в медицинском учреждении, но сотрудники полиции не изъяли ее, и в дальнейшем не приобщили к уголовному делу, так как видеозаписи, согласно ответу медицинского центра, якобы нет «по неустановленным причинам». В итоге основное объективное доказательство о невиновности Чащина в виде видеозаписи, в уголовном деле отсутствует, а обвинение против Чащина базируется на показаниях человека, который причинил телесные повреждения Чащину, а также его жены — Кулеминой. Причем остальные якобы очевидцы происшествия — администратор и медсестра — по объективным причинам не видели происходящего», — заявил адвокат Виталий Усманский.