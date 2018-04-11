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Росавиация предупредила о необходимости особого внимания к полетам вблизи Сирии
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Росавиация предупредила о необходимости особого внимания к полетам вблизи Сирии 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Росавиация предупредила российские авиакомпании о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья. Телеграмму с соответствующим предупреждением ведомство разослало в вторник авиакомпаниям, сообщил ТАСС источник в одной из них.
"Росавиация уведомила авиакомпании соответствующей телеграммой о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья и о необходимости отслеживать соответствующие NOTAM (оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию — прим. ТАСС)", — сказал он.
Как сообщалось ранее, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов. Такая мера предпринята из-за возможности нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и/или ракет класса воздух-земля и из-за вероятных сбоев в работе навигационного оборудования, сообщало EASA.
Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» отправится в среду из американского Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока, сообщили представители ВМС США. По их словам, авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии.
Развертывание этой ударной группы происходит на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной утверждениями о применении в минувшую субботу химоружия в сирийском городе Дума. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет в течение 24-48 часов решение, применить ли в этой связи военную силу против властей Сирии.
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