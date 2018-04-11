Состав проверяющей пункты пропуска через границу комиссии расширен

В состав межведомственной комиссии, которая проверяет пункты пропуска через границу, включён представитель Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 11 апреля.

К полномочиям комиссии относятся проверка соответствия пункта пропуска через госграницу требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля.