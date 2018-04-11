Ковбой в посудной лавке: сошел ли Трамп с ума

Внешняя политика США становится все более агрессивной, причем сразу по всем направлениям. Белый дом одновременно объявил торговую войну Китаю и нанес сокрушительный удар по экономике России . На подходе Иран , которому вот-вот вернут нефтяные санкции. Почему американский президент Дональд Трамп внезапно решил стрелять дробью, не опасаясь политического сближения стран-мишеней, и даже не оглядываясь на европейских партнеров, чьи экономические интересы рикошетом задевает эта пальба?

Без царя в голове

Поведение американцев на мировой арене и до Трампа представляло собой хаотичный набор действий, зачастую противоречащих друг другу, напоминает аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок . Но США, пожалуй, единственная страна, которая может позволить себе влезть в какую-нибудь историю, как слон в посудную лавку, все сломать, а потом, увидев, что ничего не получается, улететь за моря-океаны, и там дальше спокойно жить. Так что слухи о том, что Вашингтон окончательно сбился с курса и скоро полностью потеряет уважение и влияние в мире, все-таки преувеличены, предупреждает эксперт.

По его мнению, сложившаяся на данный момент ситуация — просто следствие случайных совпадений. Свое недовольство Китаем Трамп выражал неоднократно, и тарифы, которые он все-таки ввел, были вполне ожидаемы. А «нападение» на Россию — следствие усилившегося внутреннего давления на Белый дом. Даже сдержанная позиция администрации президента по данному вопросу вызывает резкую критику со стороны внешнеполитических ястребов и того, что называется «партия войны». Поэтому Трамп старается показать, что он вовсе не друг Москвы

Аналитик обращает внимание на то, что отношение Трампа к России и к сирийскому конфликту, в отличие от позиции по Китаю, резко изменилось. Всего несколько лет назад нынешний президент США говорил, что «умеренная оппозиция» в Сирии — это граждане того же сорта, что и устроители терактов 11 сентября в Нью-Йорке , а центральное руководство в Дамаске делает все возможное, чтобы нейтрализовать террористическую угрозу. Поэтому Америке либо просто не нужно туда влезать, либо необходимо сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом.

Более того, всего лишь 1,5−2 недели назад Трамп заявил, что антитеррористическая коалиция США уничтожила ИГИЛ , американцы своих целей добились и очень скоро из Сирии уйдут. И буквально через несколько дней случилась «химическая атака Асада на мирное население». При этом не было дано ответа на вопросы: в чем мотивация сирийского лидера, и зачем ему сейчас использовать незаконное химическое оружие против мирных граждан.

Что же касается Ирана, просто подошел срок принятия решения, о котором было объявлено уже давно. Эксперт согласен с тем, что с вероятностью в 70% санкции будут возвращены. «Ничего такого не происходит, чтобы заставило Трампа изменить свое решение. К тому же здесь еще есть аспект чисто экономический: Трамп говорит о необходимости превращения США в одного из крупнейших экспортеров нефти. И, соответственно, в данном случае Иран — конкурент, которого можно с помощью санкций безболезненно для себя устранить», — поясняет Бышок.

По словам эксперта, ему трудно предположить какого-то «режиссера», который мог специально сделать так, чтобы все это в одной точке сошлось.

Политолог Владимир Брутер , в свою очередь, полагает, что Трамп — это американский ковбой, который ездит по прерии, не замечая, что кто-то может оказаться под копытами его коня, и давит всех подряд. Единственный, кто может этому помешать — другой ковбой, который пристрелит его на встречном курсе. И если американский президент услышит выстрелы или просто будет знать, что где-то в прерии есть равный соперник, он будет вести себя осторожнее. Но пока Трамп других ковбоев не видит.

«На самом деле, он считает, что у него бесконечное количество рычагов давления, и он будет в этом убежден, пока не встретит силу с другой стороны. Это не купируется разговорами, — рассуждает эксперт. — Почему его понадобилась нынешняя сирийская авантюра? Потому что он понял, что его из Сирии выдавливают, причем совершенно законно. И решил, что он сейчас покажет, что его оттуда просто так не выдавить. Кроме того, это еще одна демонстрация того, что он может на Россию давить, а Россия отвечать пока не может. Вот и вся политика Трампа. Она очень проста, и она, безусловно, будет продолжаться».

Мир, который видит Трамп

Россия сегодня находится на переднем крае, хотя главным геополитическим противником США выступает Китай. И КНР понимает, что конфликт неизбежен, но в данный момент он выгоднее Америке. А Пекин к этому еще не готов, и хотел бы отложить серьезное противостояние, и тихо готовиться к нему, условно говоря, еще 20−30 лет.

«Да, реагировать они будут на экономическое давление, безусловно. Будут тоже вводить санкции. Но стороны в этом смысле не равноправны: Китай очень сильно зависит от экспорта в США, а Америка не зависит от экспорта в Китай», — напоминает Брутер.

Очевидно, что текущая ситуация провоцирует дальнейшее сближения России и Китая. Но могут ли эти страны создать военно-политический союз? По словам эксперта, это главный вопрос современной политики. Если в российские разработки систем вооружений будут добавлены китайские деньги, и оба государства начнут предельно быстро вооружаться, захватывая пространство для создания свои военных баз, в первую очередь в Африке, а также в части стран Центральной и Южной Америки, это будет адекватным ответом на давление со стороны США.

И Трамп такого ответа боится. Но он не может не оказывать давления, просто потому, что вообще себя так ведет, и всегда будет вести. А что касается результата, на данный момент президент США уверен, что контролирует ситуацию. И никакими словами не убедить его в том, что он не прав.

«Вот когда российско-китайские ракеты будут смотреть на Флориду с 30-ю секундами подлета, это будет другой мир. А сейчас он считает, что этого не будет, — замечает эксперт. — Вы помните, что сказал Путин, когда убирал российскую военную базу с Кубы ? Он сказал: зачем она нам там нужна. Он другой мир видел, он считал, что будущее, в том числе и ближайшее, не принадлежит пушкам. Он искренне хотел с этими людьми договориться о том, что у него будет свое пространство. Но эти люди не хотели с ним договариваться».

Уверенность Трампа, конечно, имеет под собой достаточно веские основания. Созданию крепкого альянса между Москвой и Пекином мешают их собственные амбиции. Ведь в любой коалиции всегда есть главный. Например, в НАТО это США, любую другую страну из блока можно безболезненно убрать. Между тем, и Китай, и Россия претендуют на то, чтобы диктовать правила своему окружению, и никто из них не согласится быть ведомым.

«Американские стратеги понимают, что пока еще есть пространство для маневра раздражать и Россию, и Китай, особо не опасаясь, что они уж очень близко будут друг с другом взаимодействовать и играть против США, за исключением Совбеза ООН , где Китай и Россия, как правило, достаточно слаженно работают», — констатирует Бышок.

Эксперты пока не видят веских оснований опасаться прямого вооруженного столкновения крупнейших государств.

«Если брать три основных точки — Вашингтон, Пекин и Москва — у них нет таких непреодолимых противоречий, тем более тех, которые должны решаться военным путем. Войны не будет», — уверен Бышок. «Будут ли Россия и Америка стрелять ракетами друг в друга? Я думаю, что в ближайшее время этого все-таки не произойдет», — поддерживает коллегу Брутер. Но международная турбулентность может продолжаться еще как минимум года два.