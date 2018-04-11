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Отказавшихся от заключения контракта юрлиц лишили безвозвратных субсидий
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Отказавшихся от заключения контракта юрлиц лишили безвозвратных субсидий 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
Организациям, включённым в реестр юридических лиц, привлечённых к ответственности за отказ или уклонение от обязательного заключения контракта, больше не будут предоставлять субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 11 апреля.
В подавляющем большинстве такие субсидии выдаются для возмещения недополученных доходов или финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Реестр юрлиц, привлечённых к ответственности за отказ заключить контракт, ведён контролирующий орган в сфере гособоронзаказа. Правительство же вправе устанавливать ограничения на оказание господдержки организациям, включенным в этот перечень.
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