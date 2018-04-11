Отказавшихся от заключения контракта юрлиц лишили безвозвратных субсидий

Организациям, включённым в реестр юридических лиц, привлечённых к ответственности за отказ или уклонение от обязательного заключения контракта, больше не будут предоставлять субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 11 апреля.

В подавляющем большинстве такие субсидии выдаются для возмещения недополученных доходов или финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Реестр юрлиц, привлечённых к ответственности за отказ заключить контракт, ведён контролирующий орган в сфере гособоронзаказа. Правительство же вправе устанавливать ограничения на оказание господдержки организациям, включенным в этот перечень.