Лунный посевной календарь на 11 апреля 2018 года

25 лунный день, убывающая Луна в Рыбах (с 22:41).

Знак Рыб Очень удачный период для работ с почвой: вспашки и перекопки, рыхления и окучивания, мульчирования, заготовки посадочных смесей и ям, подготовки гряд. Одно из главных условий продуктивной работы — правильно выбранные инструменты, а многие дачники с успехом пользуются их усовершенствованными вариантами: чудо-вилами, чудо-лопатой, чудо-копалкой. Начинающим дачникам желательно определиться со способом земледелия: решить, копать или не копать, придерживаться традиционных методов или отдать предпочтение новым, а может, стоит научиться огородничеству о природы? Тем, кому предстоит разработка целинного участка, наверняка пригодятся советы бывалых огородников, уже справившихся с этой задачей. Кстати, наши дачники даже на необработанной земле ухитрились обустроить грядки и получить урожай!

Продолжается благоприятное время для обрезки деревьев и кустарников (плодовых и декоративных).

Удачная пора для защиты растений от вредителей и болезней, и вопросов по ходу работ возникает очень много: допустимо ли в одной емкости разводить инсектицид и фунгицид, каким препаратом можно заменить бордоскую смесь, чем обработать розы, как избавиться от гусениц на соснах… Зачастую ответов нет, а ведь сезон практически не начался! Разобраться во всех тонкостях использования, совмещения и дозировки препаратов, сроках и периодичности обработок помогут профессионалы в Школе защиты растений.

С посевами и посадками (пересадками) лучше повременить. Поливы нежелательны. Не вносите подкормки.

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