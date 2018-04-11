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Антимонопольщики убрали высокое напряжение между энергетиками и потребителями
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Антимонопольщики убрали высокое напряжение между энергетиками и потребителями 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Московское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России выдало Мосэнергосбыту предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки навязывания невыгодных для потребителя условий договора.
Столичными антимонопольщиками установлено, что публичное акционерное общество (ПАО) «Мосэнергосбыт», которое занимает доминирующее положение на рынке реализации электрической энергии на территории столицы, применяет заведомо завышенный тариф в отношении коммерческой организации, нарушая тем самым отраслевое законодательство.
Специалисты ведомства установили, что в результате указанных действий потребитель за два года переплатил за электроэнергию более 3 млн рублей, оплачивая ресурс по неверно определенному уровню напряжения. Это в первую очередь касается крупных потребителей электроэнергии.
В ПАО «Мосэнергосбыт» отправлено предупреждение, согласно которому следует изменить в договоре энергоснабжения тариф, установленный для высокого уровня напряжения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас специалисты московского УФАС анализируют другие договоры, чтобы выявить наличие системности в действиях Мосэнергосбыта.
— Существуют правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, — сообщает пресс-служба московского УФАС. — Если энергопринимающее устройство подключено к объекту несетевой организации, а те — к сетевой трансформации, то потребитель оплачивает услуги по уровню напряжения трансформаторной подстанции.
КСТАТИ
Несколькими днями ранее московское УФАС, по заявлению жителя столицы, оштрафовало АО «Мособлгаз» за нарушение правил подключения к газовой сети. Газораспределительная организация уже три года навязывала москвичу невыгодные условия договора по подключению к газу его земельного участка, располагавшегося в десятке метров от сетей АО «Мособлгаз». За это время москвич получил несколько предложений от газовиков, цена по которым менялась от 2,4 млн до 175 тыс. рублей.
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