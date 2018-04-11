День 11 апреля в истории

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Установлен в память об интернациональном восстании узников немецкого концлагеря Бухенвальд в 1945 году.

Бухенвальд был одним из крупнейших нацистских концентрационных лагерей. Он начал работать в июле 1937 года недалеко от города Веймар Германия ), а к 1945 году имел уже 66 филиалов, наиболее крупные из которых были расположены на территории Германии.

К февралю 1945 года Бухенвальд стал самым крупным лагерем смерти, за 8 лет через него прошло около 240 тысяч узников. Заключенные подвергались преступным медицинским экспериментам и пыткам, а также их эксплуатировали владельцы крупных промышленных фирм.

В Бухенвальде были уничтожены свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.

11 апреля 1945 года, узнав о приближении союзных войск, несколько десятков тысяч узников Бухенвальда подняли вооружённое восстание. Они захватили в плен около 200 охранников и взяли в свои руки руководство лагерем. 12 апреля американские войска вступили в лагерь.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

Он проводиться по инициативе Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы повысить информированность общества о заболевании, а также оказать поддержку больным и их семьям.

Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1755 году родился Джеймс Паркинсон, английский врач и исследователь, который описал болезнь, носящую ныне его имя.

Болезнь Паркинсона поражает все этнические группы, но в основном пожилых людей. Чаще всего она встречается в индустриально развитых странах, где люди живут дольше. Общая распространенность паркинсонизма в Европе среди людей старше 65 лет составляет 1,6-1,8 случая на 100 человек.

127 лет назад (1891) император Александр III издал указ о строительстве Великого Сибирского Пути — Транссибирской магистрали.

Она стала самым большим транспортным проектом того времени. Строительство дороги началось 31 мая 1891 года недалеко от Владивостока , а завершилось в октябре 1916 года, когда был сдан моста через реку Амур рядом с Хабаровском . Общая стоимость строительства магистрали составила 1,45 миллиарда золотых рублей, что в пересчёте на современный курс равно около 75 миллиардов долларов.

Сегодня фактическая протяженность Транссиба составляет около 10 тысяч километра. Это самая длинная железнодорожная магистраль в мире.

Транссиб проходит через 21 субъект Российской Федерации и 87 городов, пересекает 16 крупных рек. Путь между Москвой и Владивостоком на самом быстром пассажирском поезде занимает 6 дней.

161 год назад (1857) император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.

Впервые двуглавый орел как символ Русского государства появился в конце XV века на печати Ивана III. При царе Иване Грозном на груди орла стали помещать изображение символа московских князей — Георгия Победоносца. В годы правления царя Михаила Федоровича над главами орла появились три короны. С XVII века были добавлены скипетр и держава — регалии императорской власти.

Изображение герба неоднократно менялось — каждый из монархов вносил какие-либо изменения в государственный символ.

В апреле 1857 года император Александр II утвердил: Большой, Средний и Малый государственные, титульные гербы членов императорской фамилии и родовой герб императора. На Малом гербе был изображен двуглавый орёл со всеми атрибутами, а Большой и Средний представляли собой сложные композиции, в центре которых находился Малый герб, а вокруг располагались гербы всех земель, входящих в императорский титул, и другие дополнительные элементы.

В 1917 году декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» царские знаки различия, ордена, флаг и гербы были упразднены.

Двуглавый орёл вернулся на герб России в 1993 году.

Азербайджане пройдут досрочные президентские выборы.

Согласно закону о выборах Азербайджана выборы должны были состояться в третью среду октября (17 октября 2018 года), однако глава страны Ильхам Алиев 5 февраля 2018 года подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов 11 апреля. По словам помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, это связано с проведением в стране международных и местных мероприятий, приуроченных к столетию создания Азербайджанской Демократической Республики.

Президент Азербайджана избирается на 7 лет. Ограничений на количество сроков пребывания на посту нет.

На высший государственный пост претендуют восемь человек, в том числе действующий президент страны Ильхам Алиев.

99 лет назад (1919) в Париже была создана Международная организация труда (МОТ).

Эта первая межправительственная организация, служащая содействию улучшения условий труда людей и защите прав человека, была учреждена на основании Версальского мирного договора при Лиге наций.

На I Международной конференции труда было принято шесть конвенций, первой из которых был установлен восьмичасовой рабочий день и 48-часовая рабочая неделя.

Сейчас членами МОТ являются 187 стран мира.