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День 11 апреля в истории
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День 11 апреля в истории 

Парламентская газета 1 час назад
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Установлен в память об интернациональном восстании узников немецкого концлагеря Бухенвальд в 1945 году.
Бухенвальд был одним из крупнейших нацистских концентрационных лагерей. Он начал работать в июле 1937 года недалеко от города Веймар (Германия), а к 1945 году имел уже 66 филиалов, наиболее крупные из которых были расположены на территории Германии.
К февралю 1945 года Бухенвальд стал самым крупным лагерем смерти, за 8 лет через него прошло около 240 тысяч узников. Заключенные подвергались преступным медицинским экспериментам и пыткам, а также их эксплуатировали владельцы крупных промышленных фирм.
В Бухенвальде были уничтожены свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.
11 апреля 1945 года, узнав о приближении союзных войск, несколько десятков тысяч узников Бухенвальда подняли вооружённое восстание. Они захватили в плен около 200 охранников и взяли в свои руки руководство лагерем. 12 апреля американские войска вступили в лагерь.
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.
Он проводиться по инициативе Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы повысить информированность общества о заболевании, а также оказать поддержку больным и их семьям.
Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1755 году родился Джеймс Паркинсон, английский врач и исследователь, который описал болезнь, носящую ныне его имя.
Болезнь Паркинсона поражает все этнические группы, но в основном пожилых людей. Чаще всего она встречается в индустриально развитых странах, где люди живут дольше. Общая распространенность паркинсонизма в Европе среди людей старше 65 лет составляет 1,6-1,8 случая на 100 человек.
127 лет назад (1891) император Александр III издал указ о строительстве Великого Сибирского Пути — Транссибирской магистрали.
Она стала самым большим транспортным проектом того времени. Строительство дороги началось 31 мая 1891 года недалеко от Владивостока, а завершилось в октябре 1916 года, когда был сдан моста через реку Амур рядом с Хабаровском. Общая стоимость строительства магистрали составила 1,45 миллиарда золотых рублей, что в пересчёте на современный курс равно около 75 миллиардов долларов.
Сегодня фактическая протяженность Транссиба составляет около 10 тысяч километра. Это самая длинная железнодорожная магистраль в мире.
Транссиб проходит через 21 субъект Российской Федерации и 87 городов, пересекает 16 крупных рек. Путь между Москвой и Владивостоком на самом быстром пассажирском поезде занимает 6 дней.
161 год назад (1857) император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.
Впервые двуглавый орел как символ Русского государства появился в конце XV века на печати Ивана III. При царе Иване Грозном на груди орла стали помещать изображение символа московских князей — Георгия Победоносца. В годы правления царя Михаила Федоровича над главами орла появились три короны. С XVII века были добавлены скипетр и держава — регалии императорской власти.
Изображение герба неоднократно менялось — каждый из монархов вносил какие-либо изменения в государственный символ.
В апреле 1857 года император Александр II утвердил: Большой, Средний и Малый государственные, титульные гербы членов императорской фамилии и родовой герб императора. На Малом гербе был изображен двуглавый орёл со всеми атрибутами, а Большой и Средний представляли собой сложные композиции, в центре которых находился Малый герб, а вокруг располагались гербы всех земель, входящих в императорский титул, и другие дополнительные элементы.
В 1917 году декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» царские знаки различия, ордена, флаг и гербы были упразднены.
Двуглавый орёл вернулся на герб России в 1993 году.
В Азербайджане пройдут досрочные президентские выборы.
Согласно закону о выборах Азербайджана выборы должны были состояться в третью среду октября (17 октября 2018 года), однако глава страны Ильхам Алиев 5 февраля 2018 года подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов 11 апреля. По словам помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, это связано с проведением в стране международных и местных мероприятий, приуроченных к столетию создания Азербайджанской Демократической Республики.
Президент Азербайджана избирается на 7 лет. Ограничений на количество сроков пребывания на посту нет.
На высший государственный пост претендуют восемь человек, в том числе действующий президент страны Ильхам Алиев.
99 лет назад (1919) в Париже была создана Международная организация труда (МОТ).
Эта первая межправительственная организация, служащая содействию улучшения условий труда людей и защите прав человека, была учреждена на основании Версальского мирного договора при Лиге наций.
На I Международной конференции труда было принято шесть конвенций, первой из которых был установлен восьмичасовой рабочий день и 48-часовая рабочая неделя.
Сейчас членами МОТ являются 187 стран мира.
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