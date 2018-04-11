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Начистоту: певица Согдиана призналась, какой вопрос мучает ее всю жизнь
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Начистоту: певица Согдиана призналась, какой вопрос мучает ее всю жизнь 

WMJ.ru 51 минуту назад
Фото: WMJ.ru
WMJ.ru продолжает свою постоянную рубрику «Блиц-опрос». Мы задаем звезде несколько вопросов, на которые ей или ему придется ответить быстро, честно, а главное — остроумно! И вот тут-то мы и выясним, насколько хорошие у нашего героя реакция и чувство юмора.
Героиней нашего нового выпуска стала певица Согдиана. Эта красотка не только ответила на наши каверзные вопросы, но и призналась, какой вопрос мучает ее на протяжении всей жизни. Хочешь узнать, что из этого вышло? Тогда скорее жми на Play и смотри видео!
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Фото:Instagram, Starface
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