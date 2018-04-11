Ещё
Представители НАТО готовятся к обороне «на восточном фланге»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представители НАТО готовятся к обороне «на восточном фланге» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Во время ближайшего саммита НАТО могут объявить список мер, которые позволят обеспечить защиту стран‐союзниц альянса от России. Деталями предстоящего собрания поделилась заместитель генерального секретаря организации Роуз Гетемюллер, сообщило РИА «Новости».
На саммите будут, прежде всего, обсуждаться шаги по дальнейшему укреплению нашей коллективной обороны. Это касается как потенциалов, к которым мы стремимся, так и финансовых ресурсов, необходимых для реализации соответствующих планов. Что касается мер, которые планируется предпринять в ответ на действия России, то все они будут носить ограниченный, оборонительный и пропорциональный характер
— Роуз Гетемюллер.
В то же время Гетемюллер подчеркнула, что за последнее время взаимодействие НАТО с Россией позволило снизить число опасных сближений в воздушном пространстве пограничных регионов.
По ее словам, действия России на международной арене не являются приоритетным вопросом обсуждения на саммите.
Совсем недавно генсек НАТО озвучил необходимость усилить ядерные силы стратегического сдерживания, сославшись на информацию о желании ряда стран модернизировать свое ядерное вооружение.
360tv.ru: последние новости
США готовят новый пакет антироссийских санкций Игра вдолгую с tax free. Когда возврат НДС начнет приносить России прибыль Фрагменты тел на месте крушения Ан‐148 не обнаружены
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления429
Совбез ООН заблокировал резолюцию РФ по Сирии149
Украина арестовала еще одно российское судно830
«Адмирал Кузнецов» сочли убогим35
Вслед за техникой подорожает одежда56
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение