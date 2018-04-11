Представители НАТО готовятся к обороне «на восточном фланге»

На саммите будут, прежде всего, обсуждаться шаги по дальнейшему укреплению нашей коллективной обороны. Это касается как потенциалов, к которым мы стремимся, так и финансовых ресурсов, необходимых для реализации соответствующих планов. Что касается мер, которые планируется предпринять в ответ на действия России, то все они будут носить ограниченный, оборонительный и пропорциональный характер

— Роуз Гетемюллер.

В то же время Гетемюллер подчеркнула, что за последнее время взаимодействие НАТО с Россией позволило снизить число опасных сближений в воздушном пространстве пограничных регионов.

По ее словам, действия России на международной арене не являются приоритетным вопросом обсуждения на саммите.

Совсем недавно генсек НАТО озвучил необходимость усилить ядерные силы стратегического сдерживания, сославшись на информацию о желании ряда стран модернизировать свое ядерное вооружение.