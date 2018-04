IPQuorum-2018 соберет представителей 30 стран в Светлогорске 

Деловая программа

По данным организаторов, на форуме ожидают подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.

Конкурс идей

В рамках форума пройдет двухдневная образовательно-конкурсная программа Startup hub, предусматривающая обучение и конкурс идей, сообщили в пресс-службе. Представят методики поиска потребностей аудитории, создания команды для реализации проекта, его продвижения на рынок. Экспертное жюри определит финалистов в рамках нетворкинг-сессии «Коммуникативные навыки», победителей ждут гранты на реализацию проектов в суммах от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Предусмотрели также специальный грант для проектов, «нацеленных на прогрессивное развитие сферы интеллектуальной собственности», сумма которого пока держится в тайне, сообщили организаторы.

Киномарафон и джаз

В рамках форума выступит оркестр российского джазового музыканта Игоря Бутмана . Будет работать выставка из 25 картин «Китай в лицах» начала ХХ века с элементами дополненной реальности русской художницы Александры Азовцевой, чье имя внесено в международный реестр художников The First Five Hundred.