IPQuorum-2018 соберет представителей 30 стран в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД , 11 апреля. / ТАСС /. Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности и цифровым технологиям IPQuorum-2018 открывается в среду в Светлогорске. Более 500 экспертов из более чем 30 стран 11 и 12 апреля обсудят проблемы электронной коммерции и цифровых производств, защиты авторских прав, сообщили в пресс-службе форума.

"Основная особенность нашей дискуссионной площадки — в ее реальной прикладной пользе, здесь будут вырабатываться конкретные и важнейшие решения для интеллектуальной индустрии, не только российской, но и мировой", — подчеркнул один из организаторов форума, президент российской ассоциации по защите интеллектуальной собственности IPChain Андрей Кричевский , заметив, что форум может стать главным российским событием, консолидирующим позиции властей, профессиональных объединений и ведущих экспертов в подходах к развитию сферы интеллектуальной собственности.

Деловая программа

В рамках деловой программы форума пройдут 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовали семь хабов. Последние достижения в сфере интеллектуальной собственности на специализированной выставке представят Министерство образовании и науки, Минкультуры Роспатент , ФИПС, федеральный сервис аудио— и видеобрендинга FONMIX, Центр интеллектуальной собственности «Сколково», Online Patent и IREG, российская ассоциация IPChain. Они познакомят участников с методами патентной экспертизы с использованием новейших технологий, применением блокчейн-технологий в сфере интеллектуальной собственности и банковском секторе, онлайн услугами по патентованию — регистрации товарных знаков, изобретений, защите и обороту права на объекты интеллектуальной собственности, экспертной оценке брендов.

По данным организаторов, на форуме ожидают подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.

Конкурс идей

В рамках форума пройдет двухдневная образовательно-конкурсная программа Startup hub, предусматривающая обучение и конкурс идей, сообщили в пресс-службе. Представят методики поиска потребностей аудитории, создания команды для реализации проекта, его продвижения на рынок. Экспертное жюри определит финалистов в рамках нетворкинг-сессии «Коммуникативные навыки», победителей ждут гранты на реализацию проектов в суммах от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Предусмотрели также специальный грант для проектов, «нацеленных на прогрессивное развитие сферы интеллектуальной собственности», сумма которого пока держится в тайне, сообщили организаторы.

Киномарафон и джаз

Организаторы предусмотрели для участников широкую культурную программу. В рамках мероприятия пройдет двухдневный киномарафон, главным событием которого станет предпремьерный показ фильма «Вера» Андрея Грачева . Картина, действие которой разворачивается в 1948 году, рассказывает о жизни нескольких поколений старообрядческой российской семьи в Забайкалье, в ней звучат уникальные песнопения староверов, признанные ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия всего человечества.

Представят десять фильмов из цикла «Жизнь замечательных идей» телеканала «Россия — Культура» об истории великих открытий в области естественных наук и изобретениях, изменивших мир. Состоятся показы картин, открывающие малоизвестные страницы российской истории, например, «Третья столица» — про город Омск и его статус столицы России в годы Гражданской войны, или «Миссия в ставке Наполеона» — о российском военном агенте Александре Чернышеве , сумевшем получить секретные данные, благодаря которым одержали победу над Наполеоном.

В рамках форума выступит оркестр российского джазового музыканта Игоря Бутмана . Будет работать выставка из 25 картин «Китай в лицах» начала ХХ века с элементами дополненной реальности русской художницы Александры Азовцевой, чье имя внесено в международный реестр художников The First Five Hundred.

Площадка развития

Калининградская область , принимающая форум, рассчитывает стать площадкой для развития рынка интеллектуальной собственности и ждет от IPQuorum-2018 предложений, которые найдут применение в регионе, отметил глава области Антон Алиханов

Губернатор пояснил, что Калининград делает ставку на развитие высокотехнологичного наукоемкого производства и инноваций, для этих отраслей в регионе действуют особые условия, например, минимальный взнос для включения в реестр резидентов калининградской ОЭЗ для IT-компаний составляет 1 млн рублей. По его мнению, у области есть все шансы, чтобы стать форпостом российской инновационной экономики в Европе.

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