Посольство России оспорило заявление Лондона об успехе миссии в Сирии

"Давайте посмотрим на факты и цифры. По данным Минобороны РФ, из 103 ракет, выпущенных США и их союзниками, 71 была перехвачена сирийскими силами ПВО, использовавшими преимущественно разработанные в СССР системы. Российские подразделения ПВО не участвовали, поскольку никакие ракеты не попадали в их зону ответственности", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства, переданном в РИА Новости.

"Важной целью авиаударов были сирийские военные аэродромы. В общей сложности 71 ракета была выпущена по шести аэродромам. Из них только семь достигли цели, включая четыре по не используемой аэробазе в Меззе и три по авиабазе Хомса. Никакого серьезного вреда инфраструктуре причинено не было", — отмечается в сообщении.

Кроме того, указывает пресс-секретарь посольства, 30 ракет были выпущены по двум объектам, предположительно, связанным с сирийской программой по разработке химоружия, давно не использующимся. «Из этих ракет семь были перехвачены. Остальные ударили по пустым объектам, где не было ни людей, ни оборудования», — заключил он.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума , что сирийские власти отрицали.

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