Суд постановил закрыть полигон ТБО под Серпуховом

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Лесная» под Серпуховом должен быть закрыт по решению Арбитражного суда Подмосковья . Об этом пишет РБК со ссылкой на слова главы районной администрации Александра Шестуна . Иск о немедленном закрытии объекта его администрация подавала к владельцу полигона ООО «Скайвэй». «Это обычная помойка, а не полигон», — пояснил чиновник. Вместо положенных 300 000 т отходов в год «Лесная», по его словам, принимает 1,2 млн т.

Шестун уверен, что иск удовлетворен на фоне предстоящего митинга против свалки, намеченного на 14 апреля. Он считает, что решение о закрытии полигона будет отменено второй инстанцией уе после акции протеста.