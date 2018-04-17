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Подмосковный полигон ТБО «Кучино» накрывают временной пленкой
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Подмосковный полигон ТБО «Кучино» накрывают временной пленкой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Подмосковный полигон ТБО «Кучино» накроют временной пленкой, работы должны завершиться до начала мая, говорится в сообщении администрации Балашихи.
"В рамках работ по рекультивации для того чтобы минимизировать воздействие полигона на жителей близлежащих микрорайонов, подрядчик начал укрывать склоны временной геомембраной пленкой. До начала мая мы планируем эти работы завершить", — сказал глава Балашихи Сергей Юров, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Юров добавил, что в первую очередь пленкой будут накрыты склоны, которые расположены вблизи жилых кварталов — микрорайонов Павлино и Новое Павлино, улицы Речной.
По словам Оливера Кайзера — генерального директора компании-подрядчика «Экоком», занимающейся рекультивацией полигона «Кучино», геомембранная пленка способна предотвратить утечки свалочного газа. «Она позволит нам во время рекультивации, когда мы начнем формировать новое тело полигона, ограничить место свободного выпуска газа», — сказал Кайзер.
Более плотной и долговечной пленкой тело полигона накроют после завершения процесса формирования.
Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России.
Рекультивационные работы на полигоне завершат к концу лета 2019 года.
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