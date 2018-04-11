Губернаторам дадут право создавать антитеррористические комиссии 

Губернаторы могут получить возможность создавать в муниципалитетах антитеррористические комиссии. Сейчас их появление возможно только по согласованию с местными властями, которые не всегда готовым эти заниматься. Если такие указания будет давать глава региона, то ситуация изменится в лучшую сторону.
Авторами поправок в закон «О противодействии терроризму» стали бывший вице-спикер Госдумы, бывший глава фракции «Единая Россия» врио главы Дагестана Владимир Васильев, первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников и глава Комитета палаты по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»). 11 апреля документ планирует рассмотреть на пленарном заседании Совет Федерации.
«Изучение функционирования антитеррористических комиссией в муниципальных образованиях показало, что проблемные аспекты их деятельности являются следствием неопределенного правового положения этих комиссий, что влечет трудности в реализации полномочий органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере», — говорится в пояснительной записке к инициативе.
Кроме того, сейчас в законодательстве не закреплены способы формирования таких комиссий, порядок их создания и организация их деятельности. Именно поэтому в ряде муниципалитетов они отсутствуют.
По данным главы ФСБ Александра Бердникова, в России в 2017 году было предотвращено 25 терактов, а совершено 4. C начала 2018 года удалось предотвратить шесть терактов.