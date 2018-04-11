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«Крымнаш, но не ваш» — как чиновники и силовики делят полуостров
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«Крымнаш, но не ваш» — как чиновники и силовики делят полуостров 

pasmi.ru 32 минуты назад
Фото: pasmi.ru
Жители прибрежных поселков в Крыму, расположенных между Севастополем и Ялтой, ведут неравную борьбу с российскими госструктурами, которые захватили на полуострове все лакомые участки земли и огородили их заборами, перекрыв подступы к морю. Как пишет журнал «Собеседник», корреспондент которого пообщался с местными жителями, чиновников и силовиков, оккупировавших курортную территорию, не волнуют ни интересы коренных крымчан, ни защита окружающей среды — в природном заказнике раздаются выстрелы, устанавливаются многометровые ограды и ведутся строительные работы.
Стройка в заповеднике
Один из сигналов, поступивших «Собеседнику» от жителей Севастополя, касается так называемой дачи Януковича — экс-президент Украины со своим сыном в 2013 году начал строительство семейного гнезда на территории бывшей ракетной части в бухте Ласпи близ мыса Айя. Интенсивные строительные работы на даче прекратились в 2014 году, когда Януковичи спешно покинули Украину, объект остался незавершенным. Однако бесхозным дорогостоящее сооружение простояло недолго — сперва оно попало в руки Управления делами президента, а позже перешло в собственность бизнесмена Павла Зайцева, близкого к Геннадию Тимченко и Николаю Шамалову.
Местные экологи вспоминают, что при строительстве этой дачи безбожно вырубались реликтовые леса, а работы велись даже на территории заповедника. Сейчас очевидно, что дело Януковича будет продолжено его российскими преемниками. Уже по чьему-то указу в заказнике оградили забором площадь в 600 га. Власти Севастополя пытаются разобраться в ситуации и сберечь природную зону, однако за строителями стоят некие могущественные фигуры с огромным административным ресурсом — прокуратура пыталась через суд снести недострой, однако суд Севастополя грудью встал на защиту элитной недвижимости.
«Официальное объяснение: в заказнике с помощью ограждения создан огромный природный вольер для разведения оленей и других животных. Но экологи уверяют, что никаких краснокнижных животных, которых нужно ограждать, в этих местах не водится. При этом за забором периодически слышатся выстрелы», — пишет «Собеседник».
Последователи Януковича
Видимо, последовав примеру теперь уже бывшего президента Украины, представители российских властей также начали прибирать к рукам самые ценные участки земли на побережье. Среди захватчиков — ФСО, ФСБ, Минобороны, МВД и ФСИН. В лапы ведомств попали санатории в Алуште, Ялте, Судаке, Евпатории и Феодосии, несколько пансионатов, базы отдыха и детские лагеря. Почти все эти объекты, ранее общедоступные, теперь находятся под охраной и буквально приватизированы чиновниками и силовиками.
«Когда мы озвучили на одной из конференций, что бухту рвут на части, президент дал поручение установить статус особо охраняемой природной территории. Но сначала очень долго готовили документы, а потом дали статус, но не бухте, а скалам Ласпи, которые и так уже были охраняемые! Общественники снова подняли шум, и только тогда выпустили и подписали нормальный документ. Но все самые лакомые куски в бухте к тому времени уже были разобраны», — приводит «Собеседник» слова одного из общественников.
Одним из последствий соседства с российскими силовиками для жителей прибрежных поселков стало обилие заборов, перекрывших людям подступы к морю. Так, обитатели поселка Олива, чей основной доход складывается из обслуживания туристов, теперь теряют деньги: дорога к морю закрыта силами ФСБ, что, естественно, отбивает у гостей желание приезжать.
«Нам закрыли дорогу к морю, которой мы пользовались всю жизнь, — через санаторий. Не было, конечно, никаких общественных слушаний. Просто в один «прекрасный» день на воротах появился замок», — говорит помощник ялтинского депутата Виталий Куракин.
С аналогичной проблемой столкнулись и жители соседнего поселка Кацивели, к которым «подселили» ФСО. Люди опасаются, что общественную набережную скоро поделят между этим ведомством и возводимой игровой зоной.
При всем при этом из бюджета выделяются многомиллионные суммы на строительные работы в бухте и вдоль побережья, только вот выгодополучателями являются точно не обычные граждане, а опять же чиновники и другие обитатели госдач.
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