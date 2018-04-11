Экологичную упаковку начнут производить в индустриальном парке «Великий камень»

«Великий камень» расположен недалеко от Минска , его строительство началось в 2014 году, на сегодняшний день в его состав входит около 30 резидентов, в планах увеличить эту цифру до 40 компаний к концу текущего года.

За последнюю неделю в состав парка вошло сразу несколько резидентов.

Глава администрации парка Александр Ярошевич назвал предприятие по выпуску экологичной упаковки, которую можно будет использовать в пищевой и молочной отрасли. Он также отметил, что для ЕЭС это будет уникальное производство, плюс ко всему во всей Европе растет спрос на современную высокотехнологичную и биоразлагаемую упаковку.

11.04.2018 00:06:00 Мясокомбинат «Останкино» представил обновленный дизайн упаковки сосисок

Представители мясокомбината «Останкино», заявили, что уже подготовились к открытию ЧМ-2018. Компания презентовала обновленную упаковку сосисок «Папа Может», а также представила рекламный ролик, разработанный агентством Saatchi Saatchi.

Новый образ традиционных сосисок однозначно привязывается к грядущим футбольным баталиям. Об этом недвусмысленно намекает и название ролика — «Сосиски с мячиком», и его содержимое, и внешний вид упаковки с изображением футбольного мяча.

Специалисты Saatchi Saatchi отмечают, что в ходе работы над проектом рассматривалось несколько вариантов его реализации. Но в конечном итоге было принято решение не распыляться на второстепенные детали, а сконцентрировать внимание потенциального покупателя на главной идее. Она заключается в том, что Папа может одновременно и играть в футбол, и получать удовольствие от любимых сосисок.

В «Останкино» рассчитывают, что новый образ популярных сосисок не останется незамеченным среди многочисленных российских болельщиков. Стоять в воротах с сосиской, как герой ролика, любители футбола вряд ли станут. А вот перекусить в перерыве между таймами могут вполне.

11.04.2018 00:05:00 Снижение цен на полиэтилен вызвало уменьшение прибыли «Казаньоргсинтеза»

По итогам прошлого года выручка «Казаньоргсинтеза» (подразделение группы ТАИФ) составила 72 млрд рублей (-4,5% к показателям 2016 года), а чистая прибыль — 15,2 млрд рублей (-16%).

Уменьшение прибыли, по словам руководства «Казаньоргсинтез», вызвано падением цен на полиэтилен. Чтобы стабилизировать ситуацию, было принято решение увеличить объемы продаж. Но, полностью компенсировать потери, связанные с резкими скачками цен, не удалось.

Вместе с тем, крупнейший отечественный производитель полимеров в полном объеме выполнил все мероприятия по развитию производства и ликвидировал задолженность по кредитам. На сегодняшний день «Казаньоргсинтез» выпускает более трети отечественного полиэтилена, значительная часть которого отправляется на экспорт.

11.04.2018 00:04:00 «Лента» планирует продавать бумажные пакеты на кассе

Пресс-служба «Ленты» сообщает, что в ближайшем будущем покупатели смогут приобретать бумажные пакеты вместо традиционной пластиковой упаковки. Они будут продаваться на кассах в супермаркетах и гипермаркетах, принадлежащих сети.

«Лента» — не единственная торговая сеть, принявшая решение об отказе от одноразовых пластиковых пакетов. В прошлом году представители ритейлера «Ашан» заявили, что больше не будут предлагать покупателям бесплатные пластиковые пакеты. Но вместе с тем, все желающие могут приобрести пластиковую упаковку. Торговая сеть «Metro», в свою очередь, предоставляет своим покупателям возможность упаковать приобретенные товары в бумажные пакеты, которые продаются во всех магазинах.

Ранее сообщалось, что специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поддержал идею широкого использования в торговых сетях отечественных бумажных пакетов и постепенного отказа от пластиковой упаковки.

11.04.2018 00:02:00 В Нижнекамске открыли линию разлива молочных продуктов в ПЭТ-упаковку

Представители Нижнекамского молочного комбината анонсировали открытие современной линии разлива молока и кисломолочных продуктов «Домашкино» в ПЭТ-упаковку.

Ожидается, что введение в эксплуатацию новой линии позволит каждый час выпускать до 3 тыс. ПЭТ-упаковок молочной продукции. В качестве тары используются 900-миллилитровые пластиковые бутылки. Ранее вся продукция расфасовывалась в пакеты Pure-Pak или пластиковые стаканы.

Директор комбината Сергей Игнатьев считает, что переход на новый тип упаковки позволит существенно увеличить объемы продаж. Параллельно был проведен рестайлинг торговой марки «Домашкино».

Ранее сообщалось, что летом прошлого года Нижнекамский молочный комбинат перешел в собственность компании «Далимо» ( Самара ). Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать порядка 16 тыс. тон продукции.

11.04.2018 00:01:00 Производство плитной продукции на «Карелия ДСП» будет восстановлено к сентябрю 2018 года

На прошлой неделе в Петрозаводске состоялось очередное совещание Рабочей группы, созданной при Правительстве Республики Карелия для решения вопросов возобновления деятельности АО «Карелия ДСП», пострадавшего в результате пожара в конце прошлого года.

На совещании обсуждался ход восстановления предприятия, в том числе график конкурсных процедур на закупку необходимого оборудования, восстановительно-монтажных, строительно-монтажных работ, а также пуско-наладки. Члены Рабочей группы прогнозируют, что комбинат возобновит производство плитной продукции (ДСП и ЛДСП) уже к сентябрю 2018 года.

Параллельно прорабатывается вопрос его частичного перепрофилирования. «Управляющая компания продолжает тщательное изучение и анализ всех возможных сценариев, — отметил член Рабочей группы, директор по развитию Segezha Group Олег Арминен . По его словам, промышленную площадку обследовали представители немецких компаний: BINOS, поставщика комплексных технологических линий производства древесных плит, и Dieffenbacher Gmbh, — компании — производителя оборудования, установленного на предприятии. „Мы рассматриваем конкретные предложения, которые лягут в основу дальнейшего развития обновленного предприятия“, — заявил Олег Арминен.

Рабочая группа приняла объективное решение о продлении режима вынужденного простоя предприятия до 31 июня с сохранением работникам двух третей средней заработной платы. „На ликвидации последствий пожара сегодня трудятся 112 сотрудников, через несколько недель к ним присоединятся еще 70 человек, которые ранее находились в вынужденном отпуске“, — прокомментировал исполнительный директор АО „Карелия ДСП“ Андрей Кочетков , — Важнейшими условиями при восстановлении производства по-прежнему являются деятельное содействие органов республиканской власти и достаточное, экономически обоснованное сырьевое обеспечение».

К сведению, 14 марта в ходе рабочей встречи Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и Президент Segezha Group Михаил Шамолин обсудили перспективы обновления плитного производства в поселке Пиндуши . «Для региона важным вопросом является восстановление комбината, мы должны вместе подумать о его будущем и готовы рассматривать возрождение Карелия ДСП в рамках проекта по модернизации, в том числе проработать вопрос обеспечения древесным сырьем в необходимом объеме», — заявил в ходе обмена мнениями Артур Парфенчиков. В свою очередь Глава группы лесопромышленных компаний Михаил Шамолин подтвердил, что в результате конструктивных переговоров правительство Карелии и Segezha Group взяли на себя взаимные обязательства по возобновлению работы завода и рассматривают в этой связи несколько перспективных проектов.

Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 12 государств. Производственные активы расположены в 7 странах мира и в 6 регионах РФ . Продукция реализуется в 88 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group — крупнейший лесопользователь в Европейской части России, общая площадь арендованного лесфонда составляет 6,8 млн га, 96% которого сертифицировано. Segezha Group занимает 1 место в России (52% рынка) и 2 место в Европе (16, 3% рынка) по производству бумажных мешков. 1 место в России (71% рынка) и 4 место в мире по производству высококачественной небеленой мешочной бумаги. 5 место в России и 7 место в мире по производству большеформатной березовой фанеры. 1 место в России по производству пиломатериалов и по производству домов из клееного бруса.

10.04.2018 10:02:00 Польские сыры получили упаковку, оформленную под «ниндзя»

Польский производитель Ser Farm SA выпустил серию сыров с оригинальными вкусами (васаби, чили, перец, имбирь), а специалисты белорусской компании PG Branding разработали не менее оригинальную упаковку в стиле «ниндзя».

Представители PG Branding считают, что острые вкусы линейки сыров, выпущенных польским производителем, во многом ассоциируются с восточной культурой и, прежде всего, с традициями японской кухни. Кроме того, голова сыра чисто визуально напоминает человеческую голову. Попытка объединить возникающие ассоциации привела к появлению уникального, симпатичного и запоминающегося образа в стиле «ниндзя».

На сегодняшний день PG Branding занимает лидирующие позиции среди белорусских брендинговых агентств. Начиная с 2010 года, компания реализовала ряд проектов, которые были отмечены наградами в различных номинациях на престижных конкурсах.

10.04.2018 09:59:00 Российским супермаркетам предложили заменить пластиковые пакеты на бумажные

В минувшую пятницу в ходе всероссийского совещания, посвященного лесному хозяйству РФ, Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил заменить пластиковые пакеты бумажными в торговых сетях России, сообщает ТАСС

По словам С. Иванова на Сегежском ЦБК началось производство бумаги, тара из которой по прочности не уступит полиэтиленовой, так как способна выдержать несколько десятков кг. Он также отметил, что для того, чтобы супермаркеты смогли рассмотреть такое нововведение им необходимо доказать экономическую выгоду использования бумажных пакетов наравне с пластиковыми. По словам спецпредставителя президента РФ подобная мера поможет сократить количество полиэтиленового мусора и улучшить экологическую ситуацию в стране.

10.04.2018 00:02:00 Активисты призывают супермаркеты отказаться от пластиковых пакетов

Активисты экологических организаций считают, что супермаркеты должны полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Они рассказали, что их поддерживают 90 тысяч россиян, подписавших соответствующее обращение.

Многочисленные представители общественных организаций призывают россиян оставить свои подписи под обращением к известным отечественным ритейлерам, размещенном на сайте Greenpeace. Экологи призывают полностью отказаться от использования одноразовых пластиковых пакетов в качестве упаковки. Причем, и от пакетов, распространяемых бесплатно, и от реализуемых за деньги.

Представители Greenpeace не только проводят сбор подписей, но и популяризируют свою точку зрения через проведение различных акций. В частности, на парковке рядом с одним из столичных гипермаркетов «Ашан» они разместили таблички, призывающие покупателей использовать многоразовые сумки и пакеты. По мнению активистов, подобные напоминания, с одной стороны, активизируют гражданскую позицию покупателей, с другой — в очередной раз привлекают внимание торговых сетей к проблеме пластиковых отходов.

Ранее отмечалось, что «Ашан» больше не раздает бесплатно пластиковые пакеты. Однако экологи считают, что это лишь первый шаг, и в дальнейшем необходимо полностью запретить реализацию одноразовой упаковки.

10.04.2018 00:03:00 В Беларуси могут внедрить депозитную залоговую систему сбора тары

Власти Беларуси рассчитывают существенно повысить эффективность сбора вторсырья. Одним из механизмов решения этой проблемы является внедрение депозитной залоговой системы сбора упаковки.

Надежда Татаринцева, представляющая государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» отмечает, что действующая система раздельного сбора ТКО позволяет отправлять на вторичную переработку около 30% отходов стекла и 20% ПЭТ-упаковки. Вместе с тем, опыт стран, внедривших депозитную залоговую систему, показывает, что можно повысить долю собранной стеклянной и пластиковой тары до 80-90%.

Новая система подразумевает включение в конечную стоимость продукта залоговой стоимости упаковки. Информация о том, что данный товар принимает участие в программе, наносится непосредственно на этикетку. В больших супермаркетах покупатель сможет сдать промаркированную пластиковую или стеклянную упаковку в специальный автомат и получить залоговую стоимость. В небольших населенных пунктах сдать тару и получить деньги можно будет в приемных пунктах.

Ожидается, что белорусские покупатели смогут возвращать залог за упаковку уже в 2020 году. На сегодняшний день разрабатываются проекты необходимых нормативно-правовых документов, устанавливающих новые правила игры в сегменте сбора вторсырья. Они вступят в силу после общественного обсуждения и рассмотрения всеми заинтересованными структурами. Параллельно будет создаваться база данных товаров, на упаковку которых будет распространяться принцип залоговой стоимости.

10.04.2018 00:05:00 Финские компании по итогам февраля увеличили объемы лесозаготовки

По итогам февраля текущего года в Финляндии заготовлено 6,3 млн кубометров леса (+1% к прошлогодним показателям).

Представители финского Института природных ресурсов подчеркивают, что в феврале текущего года древесины заготовлено на 18% выше, чем в среднем за этот месяц на протяжении последних 10 лет.

Эксперты отмечают, что в общем объеме заготовленной древесины балансы составляют 3,8 млн кубометров, пиловочник — 2,5 млн кубометров. При этом государственное предприятие Метсяхаллитус (Metsahallitus) и лесопромышленные компании заготовили около 900 тыс. кубометров леса.

10.04.2018 00:01:00 Союз российских пивоваров выступает за взвешенный подход в принятии решений по регулированию пивоварения

Маркировка пивоваренной продукции и лицензирование ее производства и оборота окажут негативное влияние на российский рынок пива — Союз российских пивоваров выступает против данных инициатив.

5 апреля в рамках пресс-конференции «Пивоваренный рынок России. Итоги 2017. Перспективы 2018» представители компаний-членов Союза российских пивоваров рассказали о текущей ситуации на рынке пива, перспективных сегментах и каналах продаж, вкладе пивоваров в экономику страны и актуальных вопросах законодательного регулирования отрасли.

В 2017 году падение рынка составило около 5%. Главной причиной спада стало ограничение производства и оборота пива в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 литра. С 2009 года рынок пива сократился на 34,7% (данные Росстата ), средняя цена за литр произведенной в России продукции возросла более чем вдвое и достигла 108,3 рублей. Это итог чрезмерного законодательного регулирования пивоваренной отрасли.

В 2017 году пивовары заплатили 154,4 млрд рублей акцизами, что на 2,2% больше, чем в 2016 году. При этом акцизные сборы увеличиваются меньшими темпами, чем ожидалось, из-за сокращения рынка.

На фоне общего падения рынка пива сегмент безалкогольного пива демонстрирует стабильную положительную динамику. Сегодня в РФ более 70 марок безалкогольного пива. Это вдвое больше, чем пару лет назад.

Развитие безалкогольных пивных брендов отвечает задачам государства по снижению злоупотребления алкоголем и соответствует тренду на здоровый образ жизни. Пивовары инвестируют значительные средства в развитие производства безалкогольного пива, торговый маркетинг и бренд-маркетинг.

Для того чтобы переломить общую негативную динамику, обеспечить максимальную прозрачность отрасли и высокую собираемость акцизов, необходимо изменить в целом подход к ее регулированию.

На данный момент назрела необходимость модернизации Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с целью введения раздельного регулирования производства и оборота алкогольной продукции с учетом особенностейразличных категорий алкогольных напитков.

Введение дополнительных ограничений и инструментов контроля не оправдано. Так эффект от маркировки и лицензирования негативно скажется на развитии отрасли. Это избыточные меры: для пивоваров уже внедрена система ЕГАИС, которая обеспечивает прослеживаемость продукции от производителя до торговой точки.

Андрей ГУБКА, Председатель Совета Союза российских пивоваров: «Из-за постоянно растущего числа ограничений объем пивоваренного рынка падает, и за последние 10 лет он сократился на 34,7%. На негативную динамику оказали влияние рост акциза на 200% в 2010 году и темпы его роста в последующие годы, а также законодательные ограничения, такие как запрет на рекламу, ограничение продаж, запрет на ПЭТ объемом более 1,5 л, который и стал основной причиной падения рынка в прошлом году».

Ораз ДУРДЫЕВ , Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям, член совета директоров AB Inbev Efes: «В 2017 году доля безалкогольного пива на рынке увеличилась на 16,2% и заняла 1,4% всего российского рынка пива (данные ритейл-аудита Nielsen в отношении рынка „Городская Россия“). На развитие этого сегмента влияет стремление потребителей к более здоровому образу жизни, государственная политика по снижению злоупотребления алкоголем и социальная ответственность пивоваров. Потенциал у сегмента огромный: в Германии , например, на безалкогольное пиво приходится 7% рынка. Конечно, производить такой продукт сложнее и дороже, но для отрасли это стратегические инвестиции».

Кирилл БОЛМАТОВ , Директор по корпоративным отношениям HEINEKEN

Алексей КЕДРИН , Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «С учетом текущей ситуации в пивоваренной отрасли крайне важны взвешенный подход к регулированию и конструктивный диалог пивоваров с Правительством Российской Федерации . Введение обсуждаемых дополнительных мер контроля — маркировки и лицензирования — не принесет ожидаемого эффекта. Чтобы изменить негативную динамику рынка, необходимо актуализировать законодательство с учетом новых реалий и особенностей производства, оборота, хранения и потребления различных категорий алкогольных напитков».

09.04.2018 15:50:00 Макулатура: классификация и возможности применения

Сортировка и переработка макулатуры — одна из наиболее животрепещущих тем современного общества. Если запреты на пластик уменьшают загрязнение планеты, то переработка использованной бумаги позволяет сохранить целые леса.

Классификация макулатуры

Макулатура не существует «сама по себе» как абстрактное понятие. Она имеет различные классификации и даже свою «иерархию». В зависимости от региона существуют разные способы систематизации и определения понятия «макулатура». В ЕС положения о переработке бумажного вторсырья регламентируются документом EN 643 — «European List of Standard Grades of Recovered Paperand Board». В США этими вопросами занимается Environmental Protection Agency. Российские маркировки бумажного вторсырья регламентируются нормами ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная». Под отсортированной макулатурой подразумевается такая, которая состоит не более чем из одной марки вторсырья.

Существует три большие группы, на которые разделяется макулатура — А, Б, В. Каждый класс имеет по несколько подклассов. К классу В причисляют наименее качественное вторсырье. Он включает в себя 7 категорий. Сюда относят газетные отходы, различные бумажные изделия, отходы производства картона с покрытием, бумажные гильзы, втулки.

Класс Б — средний. Сюда относится 5 подклассов макулатуры. Они включают отходы от гофрированного картона, белого картона, полиграфической продукции, напечатанной на офсетной бумаге. Кроме того, сюда относятся книги, каталоги, телефонные справочники, брошюры.

Макулатура высокого качества находится в классе А. Его подразделяют на четыре категории. К первой относят отходы из белой бумаги, исключая газетную. Сюда входит вторичное сырье, которое было раньше бумагой для рисования, чертежей, письма. Следующий подкласс — МС-2А. К нему относятся такие отходы, как белая бумага с линовкой и черно-белой полосой, бумага для печати, диаграммная. В третий и четвертый подклассы (МС-3А и МС-4А) входят обрезки от небеленой сульфатной целлюлозы и не влагопрочные бумажные мешки.

Ко всем классам предъявляют определенные требования. Так, сырье не должно содержать посторонних примесей, грязи, влаги. Далеко не вся макулатура подходит для переработки. Основные источники макулатуры — это разные виды картона: бурого, белого, гофрированного; полиграфическая продукция: газеты, книги, журналы, справочники, а также конверты, блокноты, писчая бумага.

В переработку не может попасть большинство санитарно-гигиенических изделий: туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца. Также рециклингу в большинстве случаев не подлежат бумажные изделия для фастфуда — коробки из-под еды, тарелки, стаканчики. Исключается переработка мокрой и грязной бумаги.

Что производят из макулатуры

С советских времен сохранился стереотип, будто макулатура предназначена исключительно для производства бумажных изделий низкого качества. Да-да, той самой дешевой туалетной бумаги, канцелярских книг с серыми волокнистыми страницами и прочих прелестей советского бумпрома. Но в XXI веке развитые страны делают огромный бизнес на макулатуре, а не воспитывают комсомольцев посредством принудительного сбора мусора. Поэтому такие отходы востребованы не только для выпуска бумаги, но и в других сферах. В Советском союзе макулатуру могли разве что подмешивать в колбасу. И то многие сходятся на том, что это скорее миф, связанный с послевкусием от механической обработки мяса. В наше время макулатура является основой для производства не только высококачественной бумаги премиум класса, но и для строительных материалов, утеплителей, качественной санитарной-гигиенической продукции, текстиля. Техническая бумага низкого качества никуда не делась. Для ее производства используют переработанную макулатуру класса В. Иногда она входит в составы строительных материалов.

Процесс переработки бумаги можно условно разделить на четыре этапа: роспуск на волокна, очистка, процеживание и термомеханическая обработка. В процессе переработки макулатуру пропитывают специальными обеззараживающими и огнеупорными веществами. Полученную массу используют в самых разных целях.

В последнее время приобретает популярность эковата и волокнистые плиты. Эти материалы применяют в отделке и утеплении помещений. Также из отходов ламинированной бумаги получают бумажно-полимерные плиты, которые используют для отделки помещений. Конечно, широко востребована переработанная макулатура в упаковочной отрасли, чаще всего здесь используют сырье второго и третьего сорта. А вот переработанная макулатура, класса А используется для производства писчей, офисной бумаги, книг, каталогов, справочников, ее часто применяют для изготовления качественной полиграфии.

Как видим, макулатура имеет гораздо более широкое применение, чем второсортные санитарно-гигиенические и бумажные изделия. При умелом использовании и качественно выстроенной цепочке: сбор — переработка — выпуск готового продукта, макулатура становится не только выгодным, но и полезным для окружающей среды бизнесом.

Источники макулатуры

Макулатура распределяется не только по классам и подклассам, на основании которых обозначаются ее качества и дальнейшая сфера применения. В некоторых странах ее классифицируют по источникам. Агентство по охране окружающей среды США в качестве одного из основных источников сырья выделяет гофрокартон и гофротару. Чаще всего он используется для производства упаковочной продукции. Следующий источник — переработанные газеты и журналы. Их используют для производства полиграфии, картона, бумажных изделий, а также в текстильной промышленности.

Для печатной продукции используется, так называемое, смешанное бумажное сырье. Кроме того, оно идет на производство некоторых сортов картона, бумажных тканей и отделочных материалов — ДСП, термоизоляционные материалы, гипсокартон. Источником для производства премиум бумаги — писчей, офисной и тому подобной — является макулатура, очищенная от чернил. К последней группе относят заменители целлюлозы — обрезки от высококачественной бумаги.

Макулатура — это большой источник сырья для производства изделий на основе целлюлозы. Благодаря ей, человечество экономит энергию, употребляемую для создания бумаги «с нуля». Соответственно, экономятся природные ресурсы, уменьшается количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, сохраняется экосистема. Ее использование заметно уменьшает вырубку лисов, ведь тонна бумажных отходов позволяет сэкономить 4 кубометра древесины. Макулатура — универсальное средство, которое запросто можно превратить в качественную бумагу, предметы гигиены, и даже в одежду и строительные материалы!

09.04.2018 15:12:00 Уважаемые коллеги, отраслевое Интернет-издание «ИнформУпак» представляет Аналитический обзор «Рынок упаковки из бумаги и картона» — маркетинговое исследование о состоянии российского рынка бумаги и картона и перспективах его развития до 2020 года.

Обзор подготовлен для Вас аналитиками платформы Upacknet.ru и содержит актуальные сведения об объеме рынка, темпах роста, основных тенденциях и других ключевых факторах, а также перспективах развития рынка на ближайшие два года. Описываемый в отчете период исследования: 2007 г. — 3 квартал 2017 г. Региональный охват исследования: Мировой рынок, Россия, Федеральные округа РФ. Объем документа: более 260 страниц.

Вашему вниманию будут представлены:

— характеристика мирового рынка бумаги и картона,

— объемы мировой торговли и потребление сырья,

— характеристики российских компаний-производителей бумаги и картона,

— экспорт и импорт продукции,

— динамика цен производителей,

— характеристика и тенденции развития отраслей-поставщиков всех видов сырья,

— основные тенденции развития российского рынка тарного картона и картонной упаковки и прогнозы до 2020 года.

Обзор также включает описание профилей крупнейших производителей тары и упаковки из бумаги и картона. Особо отмечены явления, оказывающие влияние на состояние и развитие отрасли: ее драйверы и сдерживающие факторы.

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09.04.2018 14:00:00 «Полиэф» повысило объемы производства

За прошлый год предприятие «Полиэф», входящие в состав «СИБУР Холдинг» , повысило объем выпуска своей основной продукции — полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты — на 4% в сравнении с 2016 годом.

По мнению специалистов предприятия, увеличение годового объема продукции связано с повышением продуктивности работы оборудования для выпуска ПЭТ, что обеспечило рост производства полиэтилентерефталата на 150 тонн ежемесячно. Кроме того, был внедрен более эффективный график промывки установок.

«Полиэф» — единственная в РФ компания, производящая терефталевую кислоту. Также предприятие занимается выпуском полиэтилентерефталата, из которого изготавливают безопасную упаковку для пищевых продуктов. 100% акций «Полиэф» являются собственностью «СИБУР Холдинг».

09.04.2018 11:30:00 «ДимПласт» начала ламинировать полимерную ткань

Компания «ДимПласт» завершила работы по запуску линии, предназначенной для осуществления ламинации ткани из полипропилена. Новое оборудование поможет предприятию увеличить ассортимент упаковки специального назначения, сделанной из полимеров.

Александр Юркевич, глава отдела продаж «Торгового Дома „ДимПласт“, сообщил, что новая линия способна выпускать 1,25 тысячи тонн продукции ежегодно, а годовой объем изготовленной на предприятии полимерной упаковки может достигнуть 24 тысяч километров полипропиленовой ткани.

»ДимПласт» является крупнейшим отечественным предприятием, выпускающим различные товары, изготовленные из пластика. В ассортимент товаров, производимых компанией, входят нити, трубы, тканые материалы, а также обширный перечень изделий, предназначенных для использования в быту. Ежегодно предприятие производит более 15,5 тысячи тонн продукции.

09.04.2018 11:27:00 ТЭО казахстанского предприятия по выпуску ПЭ подготовят до конца 2018 года

По словам замминистра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева, технико-экономическое обоснование предприятия по выпуску полиэтилена будет завершено к концу 2018 года. Объем производства будущего завода, который планируется построить в Республике Казахстан , составит около 1,25 миллиона тонн ПЭ ежегодно.

В строительстве нового предприятия будет задействована арабская компания Borealis, директор которой согласился на предварительное участие в проекте, при этом поставив перед властями Казахстана ряд условий. Правительство республики должно будет создать инфраструктуру для будущего завода, обеспечить финансирование доли ТОО «Объединенной химической компании» в строительстве, предоставить сырье по обговоренной стоимости и т.д.

В ходе брифинга Магзум Мирзагалиев сообщил, что для завершения ТЭО до конца 2018 года будет организована проектная компания между Borealis и «ОХК». Стоимость строительства нового предприятия по выпуску ПЭ назовут после того, как будут готовы сметная документация и ТЭО.

09.04.2018 11:17:00 18 апреля INVENTRA проведет в Москве конференцию «Полимеры в упаковке и парфюмерно-косметической индустрии 2018»

Ключевой вопрос которой — взаимодействие производителей сырья с переработчиками. Перед производителями упаковочных материалов стоит непростая задача: соответствовать всем современным требованиям и одновременно продолжать работать «в плюс». Знает ли производитель основные проблемы потребителя? Какие оптимальные решения, отвечающие требованиям, может предложить?

Эксклюзивные новости с конференции, комментарии докладчиков, представителей федеральных органов, актуальная информация по рынку упаковки и других отраслей публикуются в режиме «Online» в Telegram-канале INVENTRA. Подписаться на него можно по ссылке: https://t.me/inventra Дополнительную информацию о конференции можно получить по тел. +7 (495) 276-77-88 или e-mail: org@creonenergy.ru 09.04.2018 09:57:00 В Тимирязевке разработали оригинальный контейнер для выращивания зелени

В РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева разработали инновационный контейнер, предназначенный для выращивания зелени в домашних условиях.

В Тимирязевке отмечают, что «грядки на подоконниках» пользуются огромной популярностью в нашей стране. Однако зелень, выращенная в горшках, ящиках, лотках или использованной упаковке, не может похвастаться высокими вкусовыми качествами. Оставляет желать лучшего и урожайность комнатных «огородов». Связано это, прежде всего, с проблемами поддержания необходимой влажности и температуры почвы.

Решить эту проблему ученые предлагают с помощью оригинального инновационного контейнера со специальным почвогрунтом, содержащим все необходимые для роста зелени вещества. Проректор университета Сергей Белопухов утверждает, что в таких контейнерах можно круглый год выращивать петрушку, укроп, сельдерей, салат и пр. растения. Причем, их вкус не отличается от зелени, выращенной в открытом грунте или стационарной теплице. Изобретение уже запатентовано и разработчики надеются, что их контейнер будет востребован не только среди домохозяек, но и в больницах, детских учреждениях и пр.

09.04.2018 00:42:00 Томские производители полимеров увеличивают объемы кредитования

Представители томского отделения Центробанка отмечают существенное увеличение объемов кредитования производителей области. Значительное число кредитов направлено на развитие предприятий химической отрасли.

По словам руководителей томского отделения ЦБ, местные компании в течение года привлекли 15 млрд рублей кредитных средств для создания и развития бизнеса. Это на 33% больше, чем было зафиксировано годом ранее. Кредиты традиционно активно берут предприятия, занимающиеся торговлей, строительством, производством различного оборудования и пр. Параллельно отмечается снижение на 0,6% доли просроченной задолженности при возвращении кредитных средств.

Кроме того, в прошлом году существенно увеличились объемы кредитования производителей полимеров и метанола. Эксперты считают, что резкий рост темпов кредитования объясняется государственной поддержкой отрасли и созданием оптимальных условий для привлечения инвесторов. В текущем году эта тенденция сохраняется — по итогам первых месяцев в Томской области зафиксировано дальнейшее увеличение объемов кредитования бизнеса.

09.04.2018 00:38:00 В Архангельской области будут выпускать продукцию из лущеной древесины

Корпорация развития Архангельской области сообщает, что в регионе планируется строительство предприятия, специализирующегося на выпуске различной продукции из лущеной древесины.

Проект по созданию современного предприятия, использующего технологию лущения древесины, будет реализовываться на территории Архангельской области при поддержке региональной Корпорации развития. Соответствующее решение было принято на очередном заседании проектного комитета КРАО.

Инвесторы планируют наладить выпуск деревянных палочек, шпателей, зубочисток и пр. Эта продукция будет реализовываться как на внутреннем рынке, так и за пределами страны. В частности, предварительные договоренности достигнуты с израильскими и китайскими потребителями.

09.04.2018 00:33:00 Ежегодная Национальная выставка качественных потребительских товаров из Китая — новые идеи и интересные предложения для бизнеса прямиком из Поднебесной

29 мая — 31 мая 2018 ЦВК «Экспоцентр», Москва Вход свободный при регистрации на официальном сайте: http://chinacommodityfair.ru/ Деловая программа China Commodity Fair 2018 — возможность узнать больше о сотрудничестве с Китаем и повысить потенциал своего бизнеса.

В рамках российско-китайского бизнес-форума приглашенные эксперты и