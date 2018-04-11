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Испанский журналист с криками упал со стула в прямом эфире
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Испанский журналист с криками упал со стула в прямом эфире 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Глава крупного испанского издания ABC с криками упал со своего кресла по время телевизионного интервью. Запись опубликовало издание Daily Mail.
Конфуз произошел в прямом эфире канала A24. Директор газеты ABC Биейто Рубидо Рамонде (Bieito Rubido Ramonde) приподнялся с кресла, чтобы поприветствовать интервьюера и пожать ему руку, однако сесть обратно на свое место ему не удалось. Стул на колесах буквально выкатился из-под него.
Ведущий бросился на помощь гостю с вопросом, в порядке ли он, и помог ему подняться. Рамонде, явно смущенный, улыбнулся и приобнял интервьюера в знак благодарности.
Руководитель издания ABC посетил телешоу, чтобы дать комментарий о ситуации в испанской монаршей семье и очередности наследования трона. Король и его ближайшие родственники находятся в центре внимания СМИ с 2014 года, когда король Хуан Карлос, правящий страной в течение 39 лет, отрекся от престола под давлением общественного мнения (на это повлияла череда скандалов, в том числе обвинения зятя монарха в финансовых махинациях).
Биейто Рубидо Рамонде является главой газеты с 2010 года и активно сотрудничает с другими средствами массовой информации.
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