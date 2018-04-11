Море в апреле: почему стоит ездить на отдых ранней весной

Многие привыкли ездить в отпуск летом, купаться в море и загорать на солнце. О весеннем отдыхе задумываются реже, а зря: у него есть огромное количество преимуществ. Анна Лебедева рассказывает о том, чем хорош отпуск весной с ребенком, а также делится рецептами хорошего настроения для любой погоды.

На юг! Наконец-то мы едем к морю, чтобы почувствовать весну. На этот раз я не буду слушать подругу Свету, которая привыкла к пляжному отдыху.

"Сумасшедшая!" — кричала она мне вслед, когда узнала, что я запланировала отпуск на конец марта. Для нее быть на море и не искупаться — все равно, что выйти на мороз в летнем сарафане. А для меня весенний отдых — подарок судьбы.

Польза природы Только представьте: еще вчера был за окнами снег, а сегодня вы наслаждаетесь яркими красками весенних цветов. В воздухе кружат бабочки, пчелки, стрекозы, и даже простые мухи радуют глаз. Этой весной я впервые увидела, как растет мимоза, и вдохнула божественный флердоранж — аромат цветущих апельсиновых садов.

Красные маки и желтые ромашки в полях — просто рай для любителей природы, фотографии и просто творческих людей. Если кто-то думает, что ребенка надо возить на юг только ради купания в море, то он глубоко ошибается. Исключением может быть лишь строгое предписание врача. Могу сказать точно, что прогулки с детьми по цветущим полям или вдоль морского берега пойдут только на пользу. Например, у моей дочери от теплого воздуха уже через день прошел затяжной насморк.

Летом в большинстве южных городов — лишь выжженная солнцем трава, а столбик термометра достигает отметки плюс 40. От моря порой сложно отойти, потому что спасает легкий бриз, тент и прохладительные напитки.

Акклиматизация Отпуск весной — отличный вариант для тех, кто не любит изнуряющую жару. Конечно, это касается городов, где в начале апреля погода не превышает 25 градусов в дневное время. Мы, например, даже не почувствовали, что внезапно очутились на острове, где весна так похожа на наш июнь. Как будто так и должно быть. Ребенок бегал счастливый, вместе с нами изучал новые места, наслаждался свежим воздухом и спать ложился как по расписанию — ровно в 22:00. В июле на акклиматизацию уходило гораздо больше времени.

Витамины Часто в апреле и начале мая в южных городах поспевают ягоды. Мы, например, открыли клубнично-ежевичный сезон. Дочь с удовольствием каждый день уплетала фермерскую клубнику, а я наслаждалась приготовлением легких десертов. Летом другие прелести — абрикосы, черешня, персики. Но съездить хотя бы разок весной и как следует наесться ягод тоже стоит.

Достопримечательности Еще один плюс весеннего отпуска, особенно для родителей, отдыхающих с детьми, — возможность везде поездить и посмотреть новые места. Мой путеводитель впервые был пройден от и до. А это настоящая победа, особенно в отпуске с ребенком.

В жару так не погуляешь: утром море, дневной сон и выход на улицу после 17:00.

"Бедная девочка! Вы ее замучили", — охала и ахала бабушка, у которой глаза на лоб лезли от наших перемещений.

Но снова все не так. Скажу точно: отправившись в маленькое путешествие весной, мы укрепили детский иммунитет и получили массу удовольствия от поездки. Ребенок до сих пор вспоминает, как кормила жирафа с руки в местном зоопарке, как бегала по берегу моря босиком и собирала маки в бескрайних полях.

"Мам, на завтрак хочу кашу с клубникой!" — потребовала дочь по возвращению домой. Теперь ждем лето, чтобы снова почувствовать тот незабываемый вкус.