В России возрождается институт сельских старост

Согласно документу, который будет рассмотрен Советом Федерации на пленарном заседании 11 апреля, выдвижение старост, так же, как и досрочное прекращение их полномочий, будет происходить на общественном сходе граждан.

Новые возможности для селян

В конце марта Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который закрепляет институт сельских старост и расширяет возможности для схода граждан. Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и отдельные законодательные акты по вопросам совершенствования организации местного самоуправления.

Документ вводит в правовое поле понятие «староста сельского населённого пункта», определяет порядок его назначения и список его полномочий. В частности, одной из задач старосты будет организация взаимодействия муниципальных органов и жителей сельского населённого пункта при решении вопросов местного значения.

Кроме того, закон устанавливает дополнительные возможности для схода граждан. Жители сельской местности получат возможность направлять своих представителей в комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей руководителей территориальных органов местных администраций.

Наконец, поправки в законодательство уточняют порядок проведения публичных слушаний. Так, согласно принятому Госдумой закону, в поселении, где функции представительного органа осуществляет сход граждан, публичные слушания и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым должны приниматься сходом граждан.

11 апреля закон о сельских старостах будет рассматриваться на пленарном заседании Совета Федерации. Накануне он был одобрен членами Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. «Закон вводит институт старост, что расширяет возможности предоставления муниципальных услуг, позволяет более эффективно взаимодействовать с населением, органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями», — подчеркнул в ходе обсуждения глава комитета Олег Мельниченко

Хорошо забытое старое

Институт сельских старост имеет давнюю, ещё доре­волюционную историю. Какое-то вре­мя он был почти забыт, а теперь обретает второе дыхание. Ещё в июне 2015 года тему возрождения института обсуждали на Совете по местному самоуправлению при председателе Государственной Думы, который был посвящён проблемам сельской власти. Тогдашний спикер палаты Сергей Нарышкин отмечал, что от эффективности самоуправления на селе зависят не только условия жизни и быта сельчан, но и работа сельскохозяйственных предприятий, насыщение продуктового рынка оте­чественными товарами, а значит — импортозамещение и продовольственная безопасность страны. А для этого ему нужны соответствующие возможности: орга­низационные, кадровые и финансовые.

Действительно, муниципальная власть на се­ле — особенная. С одной сто­роны, именно здесь она находится на расстоянии вытянутой руки, максимально близ­ка и понятна каждому члену общества. С другой — тут наиболее остро обнажаются кадровые и финансовые проблемы. И если в больших городах власть берёт на себя обширные стратегические задачи развития, то в деревнях и сёлах реша­ются повседневные вопросы. Неважно, о чем идёт речь — о сломанной водокачке, неработающем уличном освещении, покосившемся крыльце сельского клуба — сельский староста оказывается идеальным посредником в решении насущных вопросов, возникающих между селянами и местными властями. В это же самое время староста становится своеобразным рупором власти — её полномочным представителем в отдалённых местах, до которых большое начальство добирается редко или вообще никогда.

Народовластие де-юре Самая близкая к народу власть — институт сельских старост — де-факто уже существует на общественных началах в целом ряде регионов России . С начала 2000-х этот институт возрождали в населённых пунктах Вологодской, Нижегородской, Оренбургской и ряда других областей. А в Ленинградской области законодатели даже приняли закон о финансовой поддержке сельских старост — ежегодно на эти цели тратится из регионального бюджета свыше 100 миллионов рублей.

По сути, старосты — это связующее звено между органами местного самоуправления и гражданами. Сегодня в нашей области более 1600 старост, и реализация этого закона повышает рост доверия к власти на местах.

«Мы начали создавать институт сельских старост в 2013 году, они избираются из местных жителей общим голосованием в деревнях и посёлках с населением меньше 500 человек», — рассказал « Парламентской газете » губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко . По словам главы региона, старосты получают средства из бюджета на конкретные нужды поселения: ремонт дороги, чистку колодцев, строительство детской площадки или небольшого моста через речушку. При этом государственная поддержка сельских старост в Ленинградской области не предполагает оплаты труда и иных затрат, связанных с их деятельностью, — эти вопросы остаются в компетенции местных властей.

«По сути, старосты — это связующее звено между органами местного самоуправления и гражданами. Сегодня в нашей области более 1600 старост, и реализация этого закона повышает рост доверия к власти на местах», — подчеркнул Дрозденко.

Губернатор отметил, что в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» в региональное законодательство недавно были внесены дополнительные изменения. Новые поправки в законы о сельских старостах и общественных советах позволяют жителям региона влиять на распределение ряда субсидий, выделяемых муниципальным образованиям, предлагать инициативы по формированию комфортных городских пространств и принимать непосредственное участие в проектах по благоустройству территорий за счёт финансовой, трудовой или материально-технической помощи.

В том или ином виде сельские старосты существуют сегодня в десятках регио­нов страны. В большинстве из них деятель­ность старосты позиционируется как общественная нагрузка, а в некоторых старосты рассматриваются в качестве помощников гла­в муниципального образования или представителей администрации в кон­кретной деревне. Но главная особенность старост — то, что они пре­жде всего представляют интересы местного сообщества, а не являются продолжением региональной либо муниципаль­ной власти. И если до сих пор статус такого обще­ственного представителя был не определён, то новый закон закрепляет это понятие в правовом поле.